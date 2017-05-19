НПФ "Будущее" завершил 2016 год с чистой прибылью в 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Чистая прибыль НПФ "Будущее" по МСФО по итогам 2016 года составила 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба фонда.

"На данный результат повлиял существенный рост операционной прибыли от инвестиционной деятельности. Положительный финансовый результат также обусловлен оптимизацией операционных расходов в результате присоединения к НПФ "Будущее" НПФ "СтальФонд", завершившегося в марте 2016 года. Экономический эффект от объединения составил 300 миллионов рублей", — говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора НПФ "Будущее" Николая Сидорова, в 2016 году усилия были направлены не только на привлечение застрахованных лиц, но и на присоединение к НПФ "Будущее" других фондов группы.

"В 2016 году мы успешно завершили присоединение трех фондов – НПФ "СтальФонд", НПФ "Уралсиб" и НПФ "Наше Будущее", что потребовало значительных ресурсов. При этом мы уже частично зафиксировали оптимизацию расходов в результате присоединения. Основной упор в 2017 году будет сделан на развитии сервиса для клиентов и сети присутствия фонда", — приводятся в сообщении слова Сидорова.

Как отметили в пресс-службе, положительный эффект от присоединения НПФ "Уралсиб" и НПФ "Наше Будущее" ожидается в отчетности 2017 года.

По данным ЦБ РФ на декабрь 2016 года, НПФ "Будущее" входит в ТОП-3 НПФ на российском рынке, управляя 259 миллиардами рублей пенсионных накоплений. Число застрахованных лиц фонда составляет 4 миллиона человек. Фонд входит в Систему гарантирования прав застрахованных лиц.