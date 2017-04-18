Компании 3data и Legrand в сентябре откроют в Москве новый ЦОД

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российская сеть дата-центров 3data в сотрудничестве с Группой Legrand планирует открыть 1 сентября в Москве новый комплексный центр обработки данных, где впервые в России под одной крышей разместятся моновендорный коммерческий ЦОД, центр обучения Legrand и офисные помещения, сообщил генеральный директор 3data Илья Хала.

"Мы не стали строить ещё один крупный ЦОД, которых много на рынке. Мы пошли ближе к клиенту и стали строить сеть небольших ЦОДов вблизи бизнес-кластеров, с удобной транспортной доступностью. Мы уже несколько лет реализуем идею, что не клиент должен подстраиваться под ЦОД и куда-то ехать, а ЦОД должен идти ближе к клиенту", — сказал Хала во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

3data – российская компания, которая развивает сеть дата-центров и предоставляет услуги хранения данных операторам связи, компаниям, предоставляющим облачные сервисы, а также финансовым организациям, девелоперам, компаниям банковской сферы, ритейла и туризма. Как сообщил гендиректор 3data, сейчас компания имеет десять площадок в Москве и планирует за ближайшее десятилетие довести количество дата-центров в столице до 50.

Соглашение по созданию нового ЦОДа в Москве было подписано между 3data и Legrand в марте 2017 года.

"У нас зародилась идея создания моновендорных дата-центров, когда мы берем оборудование у одного-двух вендоров, берём комплексное решение и получаем на него хорошее ценовое предложение, хорошие сроки поставки, высокую ответственность поставщика и, конечно, заинтересованность поставщика в реализации такого проекта", — прокомментировал Хала.

Как отметил генеральный директор LeGrand Алексис Конан, "первая цель совместного проекта с 3data – это показать законченное решение для ЦОДов, вторая цель – создание технологического центра, чтобы быть ближе к клиентам, иметь возможность заниматься их обучением, получать обратную связь".

По его словам, открытие учебного центра Legrand в новом ЦОДе ожидается к концу года, к обучению планируется привлекать специалистов из Франции.

Группа Legrand является мировым поставщиком комплексных решений для электрической и информационной инфраструктур зданий. Компания работает на российском рынке уже более 20 лет и имеет две производственные площадки в Ульяновске.

Обеспечивать телекоммуникации в ЦОД будет оператор связи "Мастертел".