15:25 07.05.2026 (обновлено: 15:28 07.05.2026)
В Иране намерены обсудить с ФИФА безопасность сборной на чемпионате мира

Тадж обсудит с Инфантино безопасность сборной Ирана на ЧМ

Футбол. Товарищеский матч. Россия - Иран
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Иран
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил о намерении обсудить с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вопрос обеспечения безопасности национальной команды на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.
Неделей ранее власти Канады отказали в аэропорту Торонто во въезде в страну Таджу и двум другим представителям федерации, направлявшимся на конгресс ФИФА в Ванкувере. Согласно расписанию турнира, на групповом этапе мундиаля иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня).
"Мы всерьез намерены участвовать в чемпионате мира. Но все это зависит от нашей встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино. ФИФА должна предоставить нам необходимые гарантии для участия в турнире. Принимающая страна должна предоставить необходимые гарантии, чтобы подобные инциденты, как это произошло в Канаде, не повторились. Если будет соблюдено полное уважение и не будет никаких оскорблений, особенно в адрес официальных и военных институтов страны, у нас не будет проблем с участием. Но, очевидно, в противном случае будет проявлена ​​соразмерная реакция", - приводит слова Таджа агентство IRIB.
"Мы не имеем никакого отношения к Америке, национальная сборная заслуженно получила право участвовать в этих соревнованиях, и мы подчиняемся ФИФА, а не Трампу и другим. Если будет допущено оскорбление, мы обязательно повторим ту же реакцию, которую продемонстрировали в Канаде, и вполне возможно, что национальная сборная вернется в нашу страну", - добавил он.
Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. Затем генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира. Позднее на странице посольства Ирана в Мексике в X появлялась информация о том, что федерация футбола страны ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей из США в Мексику. После этого официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила о готовности иранцев выступить на турнире.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
