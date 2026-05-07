В Иране намерены обсудить с ФИФА безопасность сборной на чемпионате мира

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил о намерении обсудить с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вопрос обеспечения безопасности национальной команды на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.