Америка грозится не пустить европейских чиновников на ЧМ-2026

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. США могут не пустить на чемпионат мира по футболу некоторых европейских политиков, деятельность которых администрация американского президента Дональда Трампа считает антисемитской, сообщает издание Euractiv со ссылкой на спецпосланника по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Йехуду Каплуна.
"США будут показывать красную карточку европейским лидерам, министрам или чиновникам, желающим отправиться на чемпионат мира по футболу, если они проводят политику, которую администрация Трампа считает антисемитской", - пишет издание.
По словам Каплуна, уровень антисемитизма в Европе находится на уровне 1933 года.
Также он указал на то, что американская администрация поддерживает посла США в Бельгии Билла Уайта, который ранее обвинил королевство в антисемитизме на фоне обысков и задержаний в Антверпене нескольких религиозных еврейских деятелей, проводивших в том числе религиозные обрезания без медицинской лицензии.
