Рейтинг@Mail.ru
Америка грозится не пустить европейских чиновников на ЧМ-2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
12:45 17.04.2026 (обновлено: 12:50 17.04.2026)
Главная / Чемпионат мира по футболу 2026
Америка грозится не пустить европейских чиновников на ЧМ-2026

Часть чиновников из Европы могут не пустить на ЧМ в США из-за антисемитизма

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч на поле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США могут запретить въезд на чемпионат мира по футболу 2026 года некоторым европейским политикам, деятельность которых администрация Трампа считает антисемитской.
  • По словам спецпосланника по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Йехуды Каплуна, антисемитизм в Европе находится на уровне 1933 года.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. США могут не пустить на чемпионат мира по футболу некоторых европейских политиков, деятельность которых администрация американского президента Дональда Трампа считает антисемитской, сообщает издание Euractiv со ссылкой на спецпосланника по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Йехуду Каплуна.
"США будут показывать красную карточку европейским лидерам, министрам или чиновникам, желающим отправиться на чемпионат мира по футболу, если они проводят политику, которую администрация Трампа считает антисемитской", - пишет издание.
По словам Каплуна, уровень антисемитизма в Европе находится на уровне 1933 года.
Также он указал на то, что американская администрация поддерживает посла США в Бельгии Билла Уайта, который ранее обвинил королевство в антисемитизме на фоне обысков и задержаний в Антверпене нескольких религиозных еврейских деятелей, проводивших в том числе религиозные обрезания без медицинской лицензии.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
ФутболЧемпионат мира по футболу 2026СШАЕвропаБельгияДональд ТрампСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала