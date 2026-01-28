Рейтинг@Mail.ru
Канада усилила контроль за выдачей виз на ЧМ-2026, пишут СМИ
Футбол
 
12:29 28.01.2026
Канада усилила контроль за выдачей виз на ЧМ-2026, пишут СМИ
Канада усилила контроль за выдачей виз на ЧМ-2026, пишут СМИ
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады усилило контроль при рассмотрении заявлений на выдачу визы для посещения Чемпионата мира по футболу в этом году для того, чтобы избежать роста просителей убежища, сообщает газета Globe and Mail.
"Министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады внимательно рассматривает заявления на получение виз от футбольных болельщиков, планирующих посетить Чемпионат мира, для того, чтобы предупредить въезд в страну с целью прошения о предоставлении убежища", - говорится в публикации.
Отмечается, что туристам, купившим билет, может быть отказано в выдаче визы или въезде в страну, если властям покажется, что они могут не вернуться на родину после окончания чемпионата.
"Министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства будет внимательно следить за возможными просьбами о предоставлении убежища, которые связаны с мероприятиями FIFA ... Такие мероприятия, как чемпионаты FIFA, не являются способом для получения убежища", - заявила представитель ведомства Изабель Дюбуа.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 национальных команд.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
СМИ: Госдеп хочет использовать ЧМ-2026 и Олимпиаду в дипломатическом ключе
18 января, 06:31
 
