Канада усилила контроль за выдачей виз на ЧМ-2026, пишут СМИ

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады усилило контроль при рассмотрении заявлений на выдачу визы для посещения Чемпионата мира по футболу в этом году для того, чтобы избежать роста просителей убежища, сообщает газета Globe and Mail.
"Министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады внимательно рассматривает заявления на получение виз от футбольных болельщиков, планирующих посетить Чемпионат мира, для того, чтобы предупредить въезд в страну с целью прошения о предоставлении убежища", - говорится в публикации.
Отмечается, что туристам, купившим билет, может быть отказано в выдаче визы или въезде в страну, если властям покажется, что они могут не вернуться на родину после окончания чемпионата.
"Министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства будет внимательно следить за возможными просьбами о предоставлении убежища, которые связаны с мероприятиями FIFA ... Такие мероприятия, как чемпионаты FIFA, не являются способом для получения убежища", - заявила представитель ведомства Изабель Дюбуа.