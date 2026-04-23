Сборная Ирана готова сыграть на ЧМ-2026 в Америке - РИА Новости, 23.04.2026
Футбол
12:56 23.04.2026 (обновлено: 13:06 23.04.2026)
Сборная Ирана готова сыграть на ЧМ-2026 в Америке

Правительство Ирана заявило о готовности сборной сыграть на ЧМ по футболу в США

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что сборная страны по футболу готовится к выступлению на чемпионате мира по футболу 2026 года в США.
Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. Затем генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира. Позднее на странице посольства Ирана в Мексике в X появлялась информация о том, что федерация футбола страны ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей из США в Мексику.
«
"Министерство по делам молодежи и спорта объявило о полной готовности нашей национальной футбольной команды к участию в чемпионате мира 2026 года в США по распоряжению министра. Приняты все необходимые меры, которые требуются команде для достойного и успешного выступления", - приводит слова Мохаджерани агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на эфир государственного телевидения Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
