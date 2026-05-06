Рейтинг@Mail.ru
Инфантино пообещал колу и хот-дог за билет на финал чемпионата мира - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:27 06.05.2026 (обновлено: 18:34 06.05.2026)
Главная / Чемпионат мира по футболу 2026
Инфантино пообещал колу и хот-дог за билет на финал чемпионата мира

Инфантино пообещал принести хот-дог тому, кто купит билет на финал ЧМ за $2 млн

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инфантино пошутил, что лично принесет хот-дог и кока-колу болельщику, который купит билет на финал чемпионата мира по футболу за два миллиона долларов.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пошутил, что он лично принесет хот-дог и кока-колу болельщику, который купит билет на финал чемпионата мира по футболу за 2 миллиона долларов.
Ранее Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) назвала цены на билеты грабительскими, призвала к немедленному прекращению их продажи и обвинила ФИФА в "вымогательстве" и "чудовищном предательстве". Позже СМИ сообщили, что ФИФА повысила цены на билеты на финал чемпионата мира 2026 года до 10 990 долларов после возобновления продаж. На прошлой неделе платформа перепродажи билетов ФИФА выставила четыре билета на финальный матч ЧМ по цене 2 миллиона долларов каждый.
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
"Такое убивает футбол": Батраков раскритиковал судейство в дерби
1 мая, 23:03
"Если кто-то купит билет на финал за два миллиона долларов, я лично принесу ему хот-дог и колу, чтобы он отлично провел время", - цитирует Инфантино L'Equipe.
Глава ФИФА подчеркнул, что резкий взлет цен является оправданным: "Мы должны учитывать рынок, мы работаем в стране, где самая развитая в мире индустрия развлечений. Поэтому мы должны применять рыночные тарифы. В США перепродажа билетов также разрешена. Поэтому, если бы вы продали билеты по слишком низкой цене, эти билеты все равно бы перепродавались по значительно более высокой цене. И на самом деле, даже если некоторые люди утверждают, что наши цены высоки, эти билеты в итоге все равно попадают на рынок перепродажи по еще более высокой цене - более чем вдвое".
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Эпизод матча Лиги чемпионов между Арсеналом и Атлетико - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Мэр Мадрида назвал УЕФА виновником поражения "Атлетико" в Лиге чемпионов
Вчера, 17:44
 
ФутболЧемпионат мира по футболу 2026СпортСШАКанадаДжанни ИнфантиноМексикаМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала