Инфантино пообещал колу и хот-дог за билет на финал чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инфантино пошутил, что лично принесет хот-дог и кока-колу болельщику, который купит билет на финал чемпионата мира по футболу за два миллиона долларов.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пошутил, что он лично принесет хот-дог и кока-колу болельщику, который купит билет на финал чемпионата мира по футболу за 2 миллиона долларов.
Ранее Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) назвала цены на билеты грабительскими, призвала к немедленному прекращению их продажи и обвинила ФИФА в "вымогательстве" и "чудовищном предательстве". Позже СМИ сообщили, что ФИФА повысила цены на билеты на финал чемпионата мира 2026 года до 10 990 долларов после возобновления продаж. На прошлой неделе платформа перепродажи билетов ФИФА выставила четыре билета на финальный матч ЧМ по цене 2 миллиона долларов каждый.
Глава ФИФА подчеркнул, что резкий взлет цен является оправданным: "Мы должны учитывать рынок, мы работаем в стране, где самая развитая в мире индустрия развлечений. Поэтому мы должны применять рыночные тарифы. В США перепродажа билетов также разрешена. Поэтому, если бы вы продали билеты по слишком низкой цене, эти билеты все равно бы перепродавались по значительно более высокой цене. И на самом деле, даже если некоторые люди утверждают, что наши цены высоки, эти билеты в итоге все равно попадают на рынок перепродажи по еще более высокой цене - более чем вдвое".