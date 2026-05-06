Инфантино пообещал колу и хот-дог за билет на финал чемпионата мира

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пошутил, что он лично принесет хот-дог и кока-колу болельщику, который купит билет на финал чемпионата мира по футболу за 2 миллиона долларов.