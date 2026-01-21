Франция не планирует бойкотировать ЧМ по футболу в США

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сборная Франции по футболу не собирается бойкотировать чемпионат мира в США, Мексике и Канаде на фоне политики Дональда Трампа, Сборная Франции по футболу не собирается бойкотировать чемпионат мира в США, Мексике и Канаде на фоне политики Дональда Трампа, заявила министр спорта Франции Марина Феррари.

Ранее Roya News сообщил, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира после призывов к бойкоту турнира из-за проводимой США политики. Французский депутат Эрик Кокрель на своей странице в соцсети X призвал провести турнир только на территории Мексики Канады , добавив, что США "нападают на своих соседей, угрожают вторжением в Гренландию , уничтожают международное право".

"На данном этапе обсуждения вопроса со стороны нашего министерства нет стремления к бойкоту этого крупного соревнования. Однако я не делаю прогнозов относительного того, что может произойти", - цитирует Феррари RMC Sport.

"Я слышала голоса, которые исходят от некоторых политических блоков. Я настаиваю на том, чтобы мы отделяли спорт и соревнования от политики. Чемпионат мира по футболу - это чрезвычайно важный момент для всех любителей спорта", - добавила чиновница.