Рейтинг@Mail.ru
Франция не планирует бойкотировать ЧМ по футболу в США - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:42 21.01.2026
https://ria.ru/chempionat-mira-po-futbolu-2026/frantsiya/
Франция не планирует бойкотировать ЧМ по футболу в США
Франция не планирует бойкотировать ЧМ по футболу в США - РИА Новости, 21.01.2026
Франция не планирует бойкотировать ЧМ по футболу в США
Сборная Франции по футболу не собирается бойкотировать чемпионат мира в США, Мексике и Канаде на фоне политики Дональда Трампа, заявила министр спорта Франции... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:42:00+03:00
2026-01-21T10:42:00+03:00
футбол
спорт
сша
франция
мексика
дональд трамп
чемпионат мира по футболу 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113936/83/1139368388_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_4b585f40661671cd5b6880e2a48e278d.jpg
https://ria.ru/20260116/germaniya-2068325009.html
сша
франция
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113936/83/1139368388_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_6f8934f20b6b2adf92f14417144bd638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, сша, франция, мексика, дональд трамп, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Спорт, США, Франция, Мексика, Дональд Трамп, Чемпионат мира по футболу 2026
Главная / Чемпионат мира по футболу 2026
Франция не планирует бойкотировать ЧМ по футболу в США

Франция не планирует бойкотировать ЧМ по футболу из-за политики США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Франции
Болельщики сборной Франции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Болельщики сборной Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сборная Франции по футболу не собирается бойкотировать чемпионат мира в США, Мексике и Канаде на фоне политики Дональда Трампа, заявила министр спорта Франции Марина Феррари.
Ранее Roya News сообщил, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира после призывов к бойкоту турнира из-за проводимой США политики. Французский депутат Эрик Кокрель на своей странице в соцсети X призвал провести турнир только на территории Мексики и Канады, добавив, что США "нападают на своих соседей, угрожают вторжением в Гренландию, уничтожают международное право".
"На данном этапе обсуждения вопроса со стороны нашего министерства нет стремления к бойкоту этого крупного соревнования. Однако я не делаю прогнозов относительного того, что может произойти", - цитирует Феррари RMC Sport.
"Я слышала голоса, которые исходят от некоторых политических блоков. Я настаиваю на том, чтобы мы отделяли спорт и соревнования от политики. Чемпионат мира по футболу - это чрезвычайно важный момент для всех любителей спорта", - добавила чиновница.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. 78 матчей турнира из 104, включая полуфиналы и финал, состоятся на территории США.
Сборная Германии по футболу 2024 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Германии не исключили бойкот ЧМ в США из-за действий Трампа
16 января, 15:27
 
ФутболЧемпионат мира по футболу 2026СпортСШАФранцияМексикаДональд ТрампЧемпионат мира по футболу 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала