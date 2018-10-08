Весь мир - театр

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СМИ сообщили, что Великобритания проводит военные учения в Омане, чтобы a href=" https://ria.ru/world/20181008/1530169741.html" target="_blank">подготовиться к сражениям со странами с "более мощными вооруженными силами", включая Россию.