Осторожно, злые хозяева
- Зло! Но точно в глаз!19:4519.01.20170
- "Осторожно, злые голландцы!"
А так ничего даже.19:5419.01.2017-3
- А почему флаг бело-красно-синий, а не бело-сине-красный? В чем прикол этого?21:2819.01.2017-3
- ramzes210676 в ответ пользователю lheu1956(показатьскрыть)lheu1956, а весь прикол в твоём зрении.23:4319.01.20170
- yurimash в ответ пользователю lheu1956(показатьскрыть)lheu1956, да какая разница, у них, как у собаки Павлова, уже условный рефлекс на эти три цвета. А чтобы знать правильную последовательность, нужно иметь зачатки интеллекта.02:0020.01.20170
- в ответ пользователю (показатьскрыть)