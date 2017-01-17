Особенности национального меню
- Нам снег присылать не надо. Мы его сами завалить любого можем.20:3317.01.201715
- Да здесь просто "трудности перевода" слова мороженое и понимание советником изречения Отто фон Бисмарка: "Нельзя победить народ, который зимой ест мороженое".
А америкосы - снег, снег... ещё Задорнов сказал - тупые.23:3617.01.201715
- Нам снег присылать не надо. Мы его сами завалить любого можем.20:3317.01.201715
- s.sokhanenkov в ответ пользователю N / A(показатьскрыть)N / A, мясо жрать вредно21:4317.01.20170
- Андрей Д в ответ пользователю N / A(показатьскрыть)N / A, кто сократил? Я нет...21:5017.01.20176
- Павел в ответ пользователю N / A(показатьскрыть)N / A, даже если стали есть мяса меньше, это не значит, что недостающее добираем снегом.
а у Вас в стране не так?22:1017.01.20175
- Сергей_СПб в ответ пользователю N / A(показатьскрыть)N / A,
ты бы играл в свои онлайн игрушки... не забивал бы голову едой...22:3217.01.20178
- Maksim Alekhin в ответ пользователю N / A(показатьскрыть)N / A, да сократили, но с 2016 началось восстановление. Стали ли есть лучше? Да нет.. так же.. разве что чуть дороже. Но смысл в том что деньги которые уходили с продуктов заграницу, теперь внутри россии вращаются.22:3717.01.20172
- Кирилл Калмыков в ответ пользователю N / A(показатьскрыть)N / A, отключи интернет, с экономь, купи мясо23:2417.01.20175
- Да здесь просто "трудности перевода" слова мороженое и понимание советником изречения Отто фон Бисмарка: "Нельзя победить народ, который зимой ест мороженое".
А америкосы - снег, снег... ещё Задорнов сказал - тупые.23:3617.01.201715
- Если кто-нибудь хочет посмотреть фильм ужасов с женщинами и девушками весом по 150-200 кг, то приезжайте в Техас, незабываемые впечатления. Они там явно не заморачиваются тем, что в рот кладут. Так что иногда , оказывается, и снег можно поесть, как-никак это структурированная вода. Укрепляет здоровье, сохраняет фигуру и кошелек.23:5417.01.2017-1
- Своих деликатесов полно! Вы там санкции снимать не спешите.
Скоро до наших,"медведеголовых" дойдёт что и на этом можно деньги делать. Мы вам и свои деликатесы, будим присылать. :-)23:5717.01.20174
- "Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера русских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить..." — заявил Скарамуччи.
А смог бы этот "Сракамуччи" повторить сказанное на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге?08:2818.01.2017-3
- Андрей Лыков в ответ пользователю N / A(показатьскрыть)N / A, Новость была?А кто считал ,опрашивал большинство россиян? Сало стали есть меньше-факт.Хохляндия к себе тащит фурами.09:2818.01.2017-3
- Alexey Andreev в ответ пользователю N / A(показатьскрыть)N / A, и я не сократил ( а надо бы... снежком похрустеть, сосулькой похрумкать... летом то не будет)10:1718.01.2017-1
- ну чё пристали к нашему снегу? хотите попробовать? мы отвалим-сколько хотите!11:0518.01.2017-2
- предпочитаем - деликатесы, но доступен в основном снег. так что лучше пусть нашим властьимущим пришлют денег, чтобы они нажрались уже наконец.12:2418.01.2017-4
- Снега у нас в достатке. Рисунок хороший.13:2418.01.2017-3
- Меня вполне устраивают продукты местных производителей, на крайний случай есть Беларусь и Казахстан.14:3818.01.2017-3
- Сергей Карцев в ответ пользователю N / A(показатьскрыть)N / A,
Вся наша семья стала есть лучше!14:5418.01.2017-3
- Сергей Карцев в ответ пользователю s.sokhanenkov(показатьскрыть)s.sokhanenkov,
Жрут свиньи, а мы едим, и нам не вредно.14:5518.01.2017-3
- nyevskyy в ответ пользователю matveevalex1972(показатьскрыть)matveevalex1972, так народ никто и не собирается побеждать. Борются не с российским народом, а с правящим в России режимом. И борются успешно. Советский Союз, ядерную державу(!) без единого выстрела развалили. За российской правящей элитой тоже дело не станет.15:4118.01.2017-2
- в ответ пользователю (показатьскрыть)