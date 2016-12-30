Хромоногая дипломатия
- И вроде всё, чего желал, в жизни есть, и работа в тёплом месте была, и командовал всеми, бомбил и убивал кого хотел, и "премию мира" от Нобеля дали, а удовлетворения никакого, и вот такое чувство, что весь мир послал тебя к чёрту, а эти противные русские ещё дальше...20:2430.12.201619
- ВВП, как всегда, очередной раз обыграл хромую утку, на фоне высылки наших дипломатов. А Виталий Подвицкий, как всегда, на высоте, ярко и смачно высказал свои рисунки на тему злобы дня.
С Наступающим Новым Годом! И ждем новых рисунок!20:0030.12.20169
- Обама-плохой неудачник!19:5530.12.20160
- ВВП, как всегда, очередной раз обыграл хромую утку, на фоне высылки наших дипломатов. А Виталий Подвицкий, как всегда, на высоте, ярко и смачно высказал свои рисунки на тему злобы дня.
С Наступающим Новым Годом! И ждем новых рисунок!20:0030.12.20169
- Да уж, и тут остапа понесло...20:0830.12.20160
- И вроде всё, чего желал, в жизни есть, и работа в тёплом месте была, и командовал всеми, бомбил и убивал кого хотел, и "премию мира" от Нобеля дали, а удовлетворения никакого, и вот такое чувство, что весь мир послал тебя к чёрту, а эти противные русские ещё дальше...20:2430.12.201619
- Я шоколадный заяц, я чёрненький мерзавец. Полюбите меня, чёрненького, беленького-то всякий полюбит.20:2830.12.20161
- Последние дни складывается такое впечатление, что начался проросийский или антиамериканский психоз. Статьи повторяются с минимальными добавлениями по 100500 раз. Очень остро воспринимается незначительная критика страны. Не пора ли искать ошибки в себе?(с)ВВПутин
Есть внутренние и внешние проблемы. Если их баланс нарушен и внутренние проблемы считаются внешними, то возникает агрессия. Если внешние проблемы считаются внутренними, то об человека вытирают ноги.20:4130.12.20162
- Вы кричите по 5 статей одновременно с самого крушения ТУ-154. Да трагедия, да люди погибли. Вы кричите о "боярышнике" да это трагедия, да люди погибли.
Но главным образом это позор России.
Не уберегли оркестр в вооруженных силах, который должен был представлять Россию, и люди из-за малого дохода и алкоголизма потравились.
Вы рекламируете позор?
Трамп там трамп тут. Мы от него не зависим до 20 числа. Что у нас творится? Что у нас хорошего? Фиг. Мы заняты "пиченькой"
Свалил отседова нахрен.20:5430.12.20160
- Иногда легкая улыбка в ответ ставит сильного врага на лопатки21:3330.12.20161
- Замполит . в ответ пользователю Cicicipi(показатьскрыть)Cicicipi,
Во-первых, Остап пишется с большой буквы.
Во-вторых, Остап хоть и жулик был, но это наш литературный герой, который всё таки чтил УК. А вот Обамка не чтил никаких законов, он чуждый элемент для россиян, поэтому не нужно смешивать их вместе.22:2530.12.20162
- Замполит . в ответ пользователю Alexey Wolf(показатьскрыть)Alexey Wolf,
Чего, головушка от думок болит? Не понимаешь, что в мире творится? А ты расслабься, отдохни в праздники, погуляй, шоколаду поешь, подними себе настроение и тогда вполне возможно вскоре твоё сознание прояснится и ты начнёшь понимать суть игры под названием "жизнь на планете Земля".22:3230.12.20162
- Меpтвая змея не шипит,
Hе щебечет дохлый щегол,
Меpтвый негp не идет игpать в баскетбол...
Только меpтвый негp не идет игpать в баскетбол...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что22:3430.12.20161
- Художник как всегда обкуренный!02:2531.12.20160
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