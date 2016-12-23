Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик пообещал депутатам Верховной рады, что через четыре года страна начнет экспортировать газ.
Где взял - там уже нет
- Все почти с ума свихнулись,
даже кто безумен был.
И тогда главврач Маргулис,
телевизор запретил. (с)
Они такие забавные, эти укропейцы ;-)
Что ни день у них - то новый анекдот ;-)20:5623.12.201631
- Ну в принципе это возможно: покупать по 250 а продавать по 200 ;-)
Думаю что покупатели найдутся, например молдаване ;-)20:5223.12.201624
- Главное что-б они сами в это Верили!20:1323.12.20162
- Ну в принципе это возможно: покупать по 250 а продавать по 200 ;-)
Думаю что покупатели найдутся, например молдаване ;-)20:5223.12.201624
- Все почти с ума свихнулись,
даже кто безумен был.
И тогда главврач Маргулис,
телевизор запретил. (с)
Они такие забавные, эти укропейцы ;-)
Что ни день у них - то новый анекдот ;-)20:5623.12.201631
- // Насалик пообещал депутатам Верховной рады, что через четыре года страна начнет экспортировать газ.//
«Хохлы упрямый народ: им кажется великолепным всё то, что они изрекают, и свои хохлацкие великие истины они ставят так высоко, что жертвуют им не только художественной правдой, но даже здравым смыслом… Эти упрямые мужики всегда хватаются за великое, потому что не умеют творить малого… Это глубокомысленные идиоты... будучи деревянными, бездарными и бледными бездельниками, ничего не имея ни в голове, ни в сердце, тем не менее стараются казаться выше среднего уровня и играть роль, для чего и нацепляют на свои лбы ярлыки «украинофильства». (А.П.Чехов, Из письма А.С. Суворину от 18 декабря 1893 года).20:5723.12.20166
- Чтобы украинцы могли экспортировать газ для этого надо очень сильно потрудиться! А именно: поесть очень много горошка и тужиться, тужиться....21:1023.12.20163
- НУ, через четыре года или министр будет другой, или украина крякнет. По нсредину, или ишак сдохнет, или судтан помрёт.21:2723.12.20164
- Хохол думкаю богат... )21:3423.12.20163
- От фекалий?21:3723.12.20161
- Это вполне может быть: через 5-6 лет в этой недостране совершенно не останется газопотребляющей промышленности, население впадёт в такую нищету, а газ для него будет так дорог, что покупателей внутри страны просто не будет. Там ещё что-то газовое добывают, вот оно и пойдёт на экспорт, чтобы и дальше набивать карманы порошенкам и Ко.22:0023.12.20163
- Вы не поверите, но я ему верю!!!
За четыре года окончательно разрушат свою промышленность. Большая часть работоспособного населения сбегут за рубеж, старики при нынешней политике Киева вымрут от голода и холода и получится, что газ, добываемый на Украине, нафиг никому не нужен будет в самой Украине. Так что я ему верю, что через 4 года Украина начнёт экспортировать свой газ, если нынешний курс власти на уничтожение Украины сохранится и впредь.22:2723.12.20162
- Ну так в перёд! Лопаты в руки и капать!
Море выкопали! Теперь газ, откапывать надо! :-)22:5323.12.20161
- star 7777 в ответ пользователю Замполит .(показатьскрыть)Замполит ., жаль СПОРТЛОТО нет уже, а то наверняка написали бы уже...00:1724.12.20160
- Замполит . в ответ пользователю perovo26(показатьскрыть)perovo26,
Этот газ называется сранцевый - сначала надо напыжиться, а потом поднатужиться.00:4124.12.20163
- Замполит . в ответ пользователю Юрий Штанько(показатьскрыть)Юрий Штанько,
Ваш прогноз какой-то апокалиптический... Хотя, всё может быть, если укропеййы не поменяют власть в Украине, то так оно и будет. Ещё они там у себя "открыли" заново закрытое в советское время месторождение газа, могут его начать эксплуатировать, только для этого нужны деньги и оборудование. А у них ни того ни другого нет. Так что их мечты останутся только на бумаге и в головах.00:4824.12.20162
- Замполит . в ответ пользователю star 7777(показатьскрыть)star 7777,
У них теперь новая фишка - пишут кляузы в ПАСЕ и в ООН.00:5024.12.20162
- Уморили до коликов01:5424.12.20161
- vablochin в ответ пользователю Замполит .(показатьскрыть)Замполит ., цитируешь Высоцкого - напиши03:4624.12.20160
- Воздух тоже газ.07:0724.12.20160
- Замполит . в ответ пользователю vablochin(показатьскрыть)vablochin,
Знак (с) то есть "цитата" я написал в конце текста. А уж строки из этого стиха вся страна, все русскоговорящие во всём мире знают!07:2424.12.20162
- хохлам лишь бы прокукарекать,а там хоть не рассветай?!значит решили сами полностью на импортный газ перейти,а свой экспортировать?! и это,по-хохляцки хорошая идея?!или красиво звучит,чтобы рейтинг поднять?!09:5224.12.20162
- в ответ пользователю (показатьскрыть)