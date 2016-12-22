А не замахнуться ли нам?..
- Хочу быть владычицей морскою...и была у меня на посылках.19:3222.12.20161
- Карикатура - 5+++++ баллов!19:3322.12.201633
- Друзья, давайте не комментировать новости из 404! согласные, ставьте "+"19:4122.12.20160
- круто!да здаствует печерский суд самый печеристый в мире19:4522.12.20164
- Да, это анекдот дня!
Э не, я явно недооцениваю.
Пожалуй, на анекдот года потянет.19:4722.12.201624
- Фемида у них действительно своя-хохлятская.20:0122.12.20160
- Такое ощущение, что постановление Печерского суда в Окраине написали пациенты в палате №6.20:1722.12.20166
- С одной стороны это идиотизм и смешно. Но, нельзя недооценивать тот факт, что вся система власти, законодательной и исполнительной власти в Хохляндии, руководится американскими инструкторами и они раздают инструкции всем своим васссалам и подконтрольным субъектам для достижения своего результата.
Поэтому в Хохляндии выписывают такие вот постановления судов, пытаясь таким образом указать России на тот факт, что она всё ещё оккупированная территория, которая была захвачена американцами после развала СССР. Не забывайте об этом, граждане России, помните хотя бы тот факт, что ЦБ РФ не подконтролен правительству и президенту, хотя они и имеют некоторые рычаги давления на ЦБ. Смех конечно хорошо, но за смехом вы забываете эти факты.
А в Украине все эти дела обстоят намного хуже и тяжелее.20:2722.12.20165
- Классная карикатура! Автору респект!20:3122.12.20164
- Карикатура просто шедевр!!!!! Виталий Подвицкий золотая кисть России!!!!!20:3822.12.20164
- Замполит . в ответ пользователю Зайтс Зет(показатьскрыть)Зайтс Зет,
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Решение киевского суда о доступе украинских следователей в здание администрации президента России в рамках дела бывшего главы Украины Виктора Януковича — это "политический фейк", рассчитанный на внутриукраинский эффект и не имеющий юридических последствий, заявил РИА Новости российский сенатор, бывший глава кремлевского управления внутренней политики Олег Морозов.21:0322.12.20162
- Не забудет процесс, заснять! Попкорн будет,зрелища ждёмссссс! :-)21:1022.12.20161
- Отличная карикатура!21:4222.12.20160
- Я рад,но пусть приедут в РОССИЮ,ярош,тягнибок,ну и турчинов!Ждём-с!22:0122.12.20160
- Незнаю, что у них в кастрюльках за вещество жарит их мозг....22:1422.12.20162
- elena-spb-0103 в ответ пользователю Страшила Мудрый(показатьскрыть)Страшила Мудрый, не, ну а чё© Шойгу они уже на допрос вызывали... чего бы им не разрешить пошарить у Президента РФ? одного поля ягоды у киевского суда...22:2922.12.20161
- А где тебе которые придут с обыском, представляю эти глупейшие лица.23:4322.12.20160
- Алоха Ворон в ответ пользователю Zloy Pozik(показатьскрыть)Zloy Pozik, тогда начните вы веселить нас23:5722.12.20160
- в ответ пользователю (показатьскрыть)