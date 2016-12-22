Капитан неизбежность
- Женщина на корабле к беде - древняя истина.
Крах объединённой Евроопы был запланирован давно. Как когда-то пустили на рифы круизный суперлайнер "Коста Конкордия", так уже не первый год пускают под откос и ЕС.
Кому интересно, прочитайте статью на сайте "око планеты" "Крах Европы, прописанный в символах «матрицы Конкордии»18:4622.12.201616
- Ну я думаю что, все пойдут за обезяной..16:4322.12.201612
- Ну я думаю что, все пойдут за обезяной..16:4322.12.201612
- Она сможет капитанить и на подводной лодке, ей сиренево.16:5922.12.2016-1
- Виталию - спасибо за труды!17:2022.12.20162
- развалила как горбачь, все что можно было
зравствуй перстройка по немецки((((17:5022.12.20164
- Тут не надо быть доцентом, чтобы понять очевидное.17:5122.12.20161
- Прям как Ангела Воробей ))) Пардон. Капитан Ангела Воробей.18:0722.12.20160
- Женщина на корабле к беде - древняя истина.
Крах объединённой Евроопы был запланирован давно. Как когда-то пустили на рифы круизный суперлайнер "Коста Конкордия", так уже не первый год пускают под откос и ЕС.
Кому интересно, прочитайте статью на сайте "око планеты" "Крах Европы, прописанный в символах «матрицы Конкордии»18:4622.12.201616
- Хихи, ... , как метко!19:1022.12.20161
- Ruslan Mamleev в ответ пользователю expert_hvs(показатьскрыть)expert_hvs, Согласен, параллели очевидны. Чуть чуть, до Горбачева не дотягивает.19:3922.12.20161
- Полный вперёд , дно близко !20:0522.12.20160
- Одни мигранты на палубе. А немцы, сталбыть, давно в трюме?20:3422.12.20160
- expert_hvs в ответ пользователю Замполит .(показатьскрыть)Замполит ., не в бабе) )))) а в Меркель)
\21:0322.12.20160
- Что! уже культурно посылают? Значит на Выборах, будут без культуры посылать.21:0422.12.20160
- Пров Агиценович Зак в ответ пользователю Тазик Медный(показатьскрыть)Тазик Медный, А белые рабы на веслах, галеру вперед в светлое завтра гребуТЬ...22:2322.12.20160
- в ответ пользователю (показатьскрыть)