Держите меня семеро
- Достали либерасты!!!19:2621.12.201673
- "кротко обличить сталинизм" - для этого надо не на Красную площадь ходить, а сидеть дома и ругаться на фото тех, кто тебе не нравится - так по крайней мере без последствий обойдётся. А было бы другое время сейчас на дворе, то уехал бы на лесоповал, активист, блин.18:5221.12.201670
- dikor248 в ответ пользователю Fall Riser(показатьскрыть)Fall Riser, какой этот подонок консерватор? Что вы несёте?11:4022.12.20162
- dikor248 в ответ пользователю Слава С(показатьскрыть)Слава С- профессор вы не туда попали.11:4222.12.20164
- Виталий, респект!!!12:0822.12.20161
- Нина Федькина в ответ пользователю Fall Riser(показатьскрыть)Fall Riser, пусть тогда консервы закатывает, всё полезней чем расчесывать то, что уже давным-давно прошло12:1522.12.20163
- Нина Федькина в ответ пользователю Слава С(показатьскрыть)Слава С, :0) вот Вы его озадачили. Как бы мозги у чела не закипели от перенапряжения. Было у него в мозгу два слова лебирасты и дерьмократы, а тут на тебе - стока ...12:2122.12.20161
- Нина Федькина в ответ пользователю badcat1964(показатьскрыть)badcat1964, букварь курить не надо было :)12:2322.12.2016-2
- Нина Федькина в ответ пользователю Владимир Ярцев(показатьскрыть)Владимир Ярцев, Я тоже- за. Нужно всем видным Государям, а он был тоже своего рода Государь, памятники поставить, а не только тем которые в данный момент времени нравятся народу. У нас в городе бюст Сталину поставили, так столько недоброжелателей нашлось - во все инстанции писали, чтобы снесли, но коммунисты отстояли.12:2822.12.20161
- Нина Федькина в ответ пользователю Мария Шаповалова(показатьскрыть)Мария Шаповалова, а чего ждать - с них станется12:2922.12.20160
- Постройте ему специальную площадку для выступлений, но, где-нибудь на долготе Бийска... А чтобы ему не скучно было - отправьте туда и тех, кто его слушать любит! Надоели они уже со своей демагогией! Сталинизм это плохо, но бардак вседозволенности - это ЕЩЕ хуже!12:5522.12.20164
- DropBoxx3 в ответ пользователю badcat1964(показатьскрыть)badcat1964, осмелюсь перевести вместо автора : "посмотрите как я ловко использую умные слова, пусть все видят какой я весь из себя интеллектуальный, не то что всякая "вата")" Либералы они такие)14:0022.12.20162
- DropBoxx3 в ответ пользователю Замполит .(показатьскрыть)Замполит ., и от него наконец-то был бы хоть какой-то прок.14:0122.12.20160
- Клоун.....14:0322.12.20163
- Rog Guka в ответ пользователю Слава С(показатьскрыть)Слава С, а кто это такой? И что он хотел этим сказать? Сама статья, вызывает недоумение.16:1922.12.20161
- badcat1964 в ответ пользователю DropBoxx3(показатьскрыть)DropBoxx3, а, спасибо! А то я как-то озадачился...17:2822.12.20160
- Оксана Щекарева в ответ пользователю aksenov_mihail(показатьскрыть)aksenov_mihail, да, классная работа. Мне очень смешно, так супер изображено)18:3222.12.20160
- Очередной клоун, захотевший прославится21:2022.12.20160
- commandants в ответ пользователю badcat1964(показатьскрыть)badcat1964, он не либераст, он "православнутый", не путать с православными и правоверными.21:3322.12.20160
- ratfaction в ответ пользователю badcat1964(показатьскрыть)badcat1964, Энтео из христанутых21:5822.12.20160
- Валерий Одесса в ответ пользователю Слава С(показатьскрыть)Слава С, Хоть сам то понял ,что сморозил :-) .23:3822.12.20160
- Валерий Одесса в ответ пользователю С06АКА ПА8Л08А(показатьскрыть)С06АКА ПА8Л08А, На доступный русский . Только вот абракадабра не имеет смысла при таком переводе .23:4122.12.20160
- в ответ пользователю (показатьскрыть)