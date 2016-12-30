"Тункинская долина" в Бурятии работает согласно всем договоренностям

КРАСНОЯРСК, 30 дек — РИА Новости. Работа туристско-рекреационного кластера "Тункинская долина" в Бурятии ведется в полном соответствии со всеми договоренностями с Ростуризмом, сообщили в пятницу РИА Новости в минэкономики Бурятии.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Счетной палате провести проверку туристско-рекреационных кластеров "Амур" (Амурская область), "Северная мозаика" (Республика Саха (Якутия), "Елец" (Липецкая область), "Тункинская долина" (Республика Бурятия) на предмет "эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств внебюджетных источников при создании и функционировании указанных туристско-рекреационных кластеров". Ответственными назначены генпрокурор РФ Юрий Чайка и глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Срок выполнения поручения — 1 апреля 2017 года.

"Мы поддерживаем это решение главы государства и уверены, что ситуация в Тункинском туркластере соответствует графикам и соглашению с Ростуризмом, мы рады, что объективная оценка будет дана компетентными органами. Нужно заметить, что в декабре руководитель Ростуризма Олег Сафонов приезжал в Бурятию, провел все контрольные мероприятия, высказал удовлетворение текущими темпами", — сообщили в пресс-службе.

Пресс-секретарь главы Бурятии Александр Мальцев пояснил, что Сафонов был в регионе в начале декабря. Во время совещания в правительстве республики он отметил, что Бурятия "в нынешнем году не подвела Ростуризм, на 100% выполнила взятые на себя обязательства" в освоении средств на развитие кластеров.