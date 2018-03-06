Бум в трихологии: "рассталась с парнем ‒ потеряла волосы"

Что такое андрогенная алопеция? Как бороться с выпадением волос? В преддверии женского праздника корреспондент РИА Новости побеседовал с трихологом, дерматокосметологом Светланой Черкасовой.

‒ Светлана Павловна, с какими проблемами к вам чаще всего обращаются пациенты?

‒ Наиболее востребованы anti-age программы для волос. Мы физиологически так устроены, что с 30-35 лет у нас начинается уменьшение количества волосяных фолликулов, происходит хронобиологическое старение волос. Как стареет весь организм, так стареют и волосы.

Большинство моих пациентов ‒ женщины, жительницы крупных мегаполисов, где много стрессов, но мало солнца. Возраст самый разный ‒ от подростков до пожилых людей. У меня есть пациентка, которой 80 лет.

Женщины жалуются на выпадение волос и истончение диаметра стрежня. Действительно, как показывает статистика, 60-90 процентов женщин подвержены уменьшению количества волос в лобно-теменной зоне. В настоящее время трихологи приравнивают этот процесс к естественному старению волос.

Роды, беременность, бессонные ночи, гормональные нарушения, всевозможные диеты всегда сказываются на волосах. Они реагируют на все. Физиологические проблемы часто переходят в паталогические. В такой ситуации очень важно вовремя обратиться к врачу.

‒ Предположим, к вам пришла типичная жительница большого города, где много стрессов, но мало солнца. Она жалуется на то, что волосы стали тонкими и выпадают. Ваш план действий.

‒ Для начала мы ее обследуем. Если находим грубые дефициты, то направляем к узким специалистам (гинекологу, эндокринологу и пр.), смотрим сердечно-сосудистую систему. Берем анализы (общий анализ крови, биохимический, анализ на гормоны), делаем УЗИ щитовидной железы, проверяем инсулин.

Кстати, большинство моих пациенток ‒ это здоровые женщины, которым просто нужна грамотная витаминотерапия, аминокислотная терапия, а также биодобавки внутрь.

Лечение волос у женщин всегда дает очень хороший результат, пожалуй, за исключением тех случаев, когда речь идет об очаговой алопеции и воспалительных заболеваниях кожи головы, приводящих к рубцеванию и стойкому облысению. Таким пациентам требуется серьезное лечение в виде гормональных препаратов, цитостатиков и пр.

‒ Какие процедуры для укрепления волос вы считаете наиболее эффективными на сегодняшний день?

‒ Один из лучших современных методов – инъекции плазмы, обогащенной тромбоцитами. Мы берем венозную кровь пациента, центрифугируем эту кровь, получаем собственные факторы роста в плазме, а затем этой плазмой обкалываем волосистую часть головы.

Стоимость одной такой процедуры от 11 до 15 тысяч рублей в зависимости от количества пробирок. Если женщина прошла курс из 5-7 процедур, ей можно надолго забыть о проблемах с волосами. При этом, однако, нельзя отказываться от регулярного укрепления волос ‒ 3-4 раза в неделю надо наносить сыворотки и лосьоны. Сейчас продаются прекрасные препараты, которые не пахнут, хорошо всасываются, не жирнят волосы ‒ нанесла на кожу головы и забыла. Это обязательная программа для любой женщины.

‒ То есть хорошего шампуня и кондиционера для ухода за волосами уже недостаточно?

‒ Давайте посмотрим правде в глаза: шампунь и кондиционер ‒ это мыло, предназначенное для того, чтобы смыть грязь. Между тем, волосы нуждаются в уходе. Вы крем для лица каждый день используете? Антивозрастные сыворотки? Волосы стареют и истощаются, их надо баловать сыворотками и лосьонами. Причем, в острые периоды (осень, весна, стрессы, любые колебания температур, перелеты, смена часовых поясов и пр.), когда волосы выпадают особенно сильно, уходовые процедуры необходимо проводить интенсивными курсами.

‒ Что делать человеку, у которого нет финансовой возможности покупать дорогие сыворотки? Какие "бабушкины рецепты" помогут восстановить волосы?

‒ Я не знахарь и не народный целитель, никаких рекомендаций дать не могу. Хотите морочить себе голову ‒ втирайте яйца, майонез, масло, сметану ‒ хуже не будет, но и эффекта не ждите. В крайнем случае, может возникнуть дерматит или аллергическая реакция.

Для восстановления волос продаются продуманные препараты, над которыми работают химики-технологи. Предусмотрены четкие концентрации. Да, я согласна с тем, что уход за волосами ‒ это бизнес, но красота – это вообще бизнес. Трихология сейчас относится к косметологии: хочешь быть красивой – плати.

‒ Не могли бы вы дать бесплатные советы по уходу за волосами? Например, как часто можно мыть голову? Как избежать проблем с выпадением волос?

‒ По последним данным, голову можно мыть хоть каждый день. Раньше считалось, что частое мытье головы стимулирует работу себорейной железы, в результате чего увеличивается жирность кожи. Сейчас это опровергли: если кожа и волосы здоровы, голову можно мыть столько, сколько вы умываетесь. Если у вас есть проблемы в виде избыточного выпадения волос или себорея в стадии обострения, то трихолог назначит определенный режим мытья.

Все женщины должны раз в год посещать эндокринолога. У большинства женщин есть проблемы с щитовидной железой – одним из основных органов для нашей красоты. УЗИ выявляет структурные изменения, если они есть, а анализ на гормоны показывает функцию щитовидной железы.

Очень важно контролировать свои эмоции. В трихологии сейчас бум: огромный поток пациенток 20-25 лет, у каждой второй "летят волосы" на почве расставания с парнем. Пропаганда кукольного образа привела к тому, что молодые девушки с ума сошли на почве своей красоты: любой прыщ оборачивается трагедией, малейшая личная проблема выбивает из колеи. Они так стремятся ко всему идеальному, что из них вырастают весьма психопатические личности: "я идеальная, а меня бросили". Они отказываются от пищи, затем у них нарушается менструальный цикл и появляется первый очаг на голове. Хочется сказать всем девушкам: нельзя так переживать, очаговая алопеция не дремлет!

‒ Вы постоянно говорите о женщинах. Мужское облысение менее актуально? Чем вы можете помочь мужчинам, у которых наметились проблемы с волосами?

‒ Все зависит от стадии андрогенной алопеции. Чаще всего мужчины приходят к трихологу, когда уже визуально видна лысина, а значит это уже не начальная стадия.

Таким пациентам мы можем улучшить качество волос и отодвинуть процесс облысения на несколько лет. То есть мы не можем вырастить новые волосы, но можем сохранить те фолликулы, которые перестали продуцировать волосы, но еще сохранены: мы их простимулируем, появятся волосы, пусть они будут не того диаметра, о котором можно мечтать, но даже легкий пушок создаст ощущение закрытия зоны. Проще говоря: если мужчина будет лечиться у трихолога, он будет лысеть медленно; без лечения он будет лысеть быстро.

Если же пациент уже лысый, то никаких радикальных методов лечения мы, к сожалению, предложить ему не можем. Чтобы добиться радикальных изменений, возможно, стоит прибегнуть к хирургическому решению проблемы.

‒ Кстати, как вы относитесь к хирургической пересадке волос?

‒ Прекрасно отношусь, но надо понимать, что речь идет о пластической операции, и к ней далеко не каждый готов. Хирургическая пересадка волос очень интенсивно развивается. Раньше это была безумно травматичная операция: разрезали сзади кожу, выворачивали скальп, оставались огромные рубцы.

Сейчас проблемную зону обкалывают анестезией, делают "луночки", волосы берут с затылочной части головы, нарезают на графты и подсаживают как растения. Через месяц вырастает волос. Обычно пересадка волос проводится в несколько этапов с интервалами 2-3 месяца для реабилитации. Последнее время применяются новые методы пересадки, например, пересадка длинных волос.

‒ Как вы полагаете, в ближайшее время может появиться панацея от выпадения волос?

‒ Будущее ‒ за регенеративной медициной в косметологии и трихологии. Уже сегодня разрабатываются регенеративные методы, ведется серьезная научная работа со стволовыми клетками. Поверьте, эти методы позволят существенно минимизировать трихологические проблемы.