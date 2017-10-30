РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Медицина красоты
Мнения экспертов

Мантурова: мы храним ценности советской школы пластической хирургии

10:3030.10.2017
(обновлено: 11:10 30.10.2017)
0550
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНаталья МантуроваНаталья Мантурова
© РИА Новости / Владимир Трефилов

Главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава России, руководитель экспертного совета проекта "Медицина красоты"  Наталья Манутрова в преддверии 80-летнего юбилея Института пластической хирургии и косметологии рассказывает о трансформации профессии и объясняет, почему пластические хирурги должны работать в обычных больницах наравне с другими врачами.

‒ Наталья Евгеньевна, как получилось, что в пик сталинских репрессий в России был открыт первый "Институт красоты", который на днях отметит 80-летний юбилей?

‒ Красота всегда была востребована, даже в самые сложные и неопределенные времена люди думали о своей внешности. Красота, действительно, в те годы спасала мир. Чередой выходили гениальные фильмы, которые завораживали граждан нашей страны. Посещаемость кинозалов была колоссальной. Именно тогда, когда людям было особенно тяжело, они объединялись, находили себе кумиров, пели, танцевали, украшали себя.

Эстетическая медицина в России: от прошлого к настоящему
© Фото : Архив ИПХиКОтечественная пластическая хирургия зародилась в 19 веке благодаря трудам Н.И. Пирогова и его ученика Ю.К. Шимановского. Стимулом развития пластической хирургии в России в 20 веке послужила необходимость лечения и реабилитации раненых Первой мировой войны и последующих военных конфликтов.Старая операционная
© Фото : Архив ИПХиК
Отечественная пластическая хирургия зародилась в 19 веке благодаря трудам Н.И. Пирогова и его ученика Ю.К. Шимановского. Стимулом развития пластической хирургии в России в 20 веке послужила необходимость лечения и реабилитации раненых Первой мировой войны и последующих военных конфликтов.
© Фото : Архив ИПХиКНаучное направление «Косметология» стало изучаться с открытием Института врачебной косметологии доктора Остроумова в 1908 году. Институт разрабатывал методы лечения заболеваний кожи и программы по уходу за лицом. Во второй половине 20 века появились новые косметологические процедуры. Например, дермабразию (шлифовку лица) стали использовать для удаления внедрившихся в кожу шахтеров угольных частиц.Процедура
© Фото : Архив ИПХиК
Научное направление «Косметология» стало изучаться с открытием Института врачебной косметологии доктора Остроумова в 1908 году. Институт разрабатывал методы лечения заболеваний кожи и программы по уходу за лицом. Во второй половине 20 века появились новые косметологические процедуры. Например, дермабразию (шлифовку лица) стали использовать для удаления внедрившихся в кожу шахтеров угольных частиц.
© Фото : Архив ИПХиКНачиная с 60-х годов 20 века, в СССР пользуются спросом не только реконструктивные операции и операции по исправлению эстетических недостатков, но и процедуры, направленные на устранение возрастных изменений.Операция
© Фото : Архив ИПХиК
Начиная с 60-х годов 20 века, в СССР пользуются спросом не только реконструктивные операции и операции по исправлению эстетических недостатков, но и процедуры, направленные на устранение возрастных изменений.
© Фото : Архив ИПХиКВ середине 20 века в городах СССР организовываются врачебно-косметические кабинеты при медицинских учреждениях. В 1961 году в стране насчитывалось 51 кабинет и 1 лечебница; к 1966 году количество косметологических учреждений возросло до 159.Косметологический кабинет
© Фото : Архив ИПХиК
В середине 20 века в городах СССР организовываются врачебно-косметические кабинеты при медицинских учреждениях. В 1961 году в стране насчитывалось 51 кабинет и 1 лечебница; к 1966 году количество косметологических учреждений возросло до 159.
© Фото : Архив ИПХиКНовому поколению косметологов доступно множество современных методик исследования кожи, ее лечения и совершенствования. Но не менее актуальны и проверенные десятилетиями процедуры. Так, «русский массаж», изобретенный ученым А.И. Поспеловым более ста лет назад, по-прежнему популярен как в России, так и за ее пределами.Работа косметолога
© Фото : Архив ИПХиК
Новому поколению косметологов доступно множество современных методик исследования кожи, ее лечения и совершенствования. Но не менее актуальны и проверенные десятилетиями процедуры. Так, «русский массаж», изобретенный ученым А.И. Поспеловым более ста лет назад, по-прежнему популярен как в России, так и за ее пределами.
© Фото : Архив ИПХиКВ течение второй половины 20 века разрабатываются сложные техники хирургических вмешательств, снижается количество ограничений к проведению операций, ведется непрерывная научная деятельность. С развитием химической промышленности, появлением современных шовных материалов и имплантатов усовершенствовалось качество проводимых манипуляций.Пластические хирурги на операции
© Фото : Архив ИПХиК
В течение второй половины 20 века разрабатываются сложные техники хирургических вмешательств, снижается количество ограничений к проведению операций, ведется непрерывная научная деятельность. С развитием химической промышленности, появлением современных шовных материалов и имплантатов усовершенствовалось качество проводимых манипуляций.
© Фото : Архив ИПХиКОфициально пластическая хирургия была выделена в отдельную специальность Министерством здравоохранения РФ в 2009 году. По данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS) за 2015 год, Россия занимает седьмое место в мире по количеству специалистов в этой области.Пластический хирург
© Фото : Архив ИПХиК
Официально пластическая хирургия была выделена в отдельную специальность Министерством здравоохранения РФ в 2009 году. По данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS) за 2015 год, Россия занимает седьмое место в мире по количеству специалистов в этой области.
/
Поэтому было принято решение создать центр, который бы профессионально занимался улучшением внешности человека. Изначально речь шла об эстетической медицине: в центре предлагался лечебный и косметический уход за лицом и телом.

Затем подключилась "тяжелая артиллерия" – хирургия. Советские пластические хирурги успешно выполняли сложнейшие операции. Мы можем гордиться нашими звездами мирового масштаба, такими как, Рауэр, Михельсон, Лимберг, Хитров и др.

У нас очень сильные корни. Многие зарубежные пластические хирурги используют методы и стратегии наших специалистов. Например, британский пластический хирург Роджер Хоури недавно эпохально ворвался в историю пластической хирургии, предложив специальный аппарат (система Brava) для вакуумного увеличения груди. Его система работает по принципу аппарата Илизарова, который еще в 50-е годы изобрел советский гений ортопедии академик Илизаров. Аппарат Хоури растягивает кожу молочной железы, чтобы в дальнейшем грудь можно было увеличить с помощью введения собственной жировой ткани. По сути, это новый вызов силиконовым имплантам: совсем скоро мы сможем полностью отказаться от применения инородных тел для коррекции молочной железы.

Девушка с маской
© Fotolia / Axel Bueckert
Мантурова: навязывание стандартов красоты ведет к "барбизации" людей
Россияне ‒ очень красивая нация, тем не менее, научный прогресс и возможности наших специалистов должны быть подчеркнуты и оценены. Институт, который на днях отметит 80-летний юбилей, является хранителем традиций и ценностей школы советской и российской школы пластической хирургии.

‒ Во время войны институт из эстетического центра превратился в центр реконструктивной хирургии. Скажите, почему именно сегодня назрел вопрос о необходимости включения реконструктивных пластических операций в ОМС?

‒ Была утверждена специальность "пластический хирург", а любая специальность нуждается в порядке. Нам надо смело и уверенно заявить всему обществу, что мы не просто частные врачи, практикующие в своих клиниках, мы специалисты, которые должны достойно работать среди других представителей медицины.

Работа онкологического отделения
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Эксперты: помощь пластического хирурга должна быть доступна онкобольным
Мы выполняем реконструктивные операции больным после онкологии, ожоговым пациентам, выполняем эстетическую коррекцию врожденных и приобретенных дефектов мягких тканей, травм и пр. Детские хирурги уже обратились с просьбой помочь готовить именно детских пластических хирургов.

‒ Какое сейчас в России соотношение реконструктивных операций и эстетических?

‒ Эстетические операции мы можем учитывать, а реконструктивные операции чаще выполняются специалистами других профилей. Конечно, превалирует эстетическая пластическая хирургия, но есть целая армия людей, которые нуждаются в реконструктивных операциях, и они должны иметь возможность получить бесплатную помощь квалифицированного пластического хирурга.

Пластическая хирургия до сих пор находится в ореоле недосягаемости, является привилегией состоятельных и публичных людей. Пусть так и будет, но есть и другая грань нашей профессии, и она должна стать доступной для всех, кто в ней нуждается. Именно это делает нашу специальность не просто эстетической, а социально значимой, придает ей статус и признательность общества.

IT технологии в медицине
© Fotolia / Luis Louro
Эксперт: компьютерные модели позволяют минимизировать ошибки хирургов
Разве можно говорить об "эстетических хотелках", когда к нам приходит женщина после удаления опухоли в области лица? Мы полностью восстанавливаем ее внешность. У нас есть студия прототипирования и 3D моделирования. Мы правильно подбираем размер скуловой кости, используем возможность восстановления дефекта мягких тканей собственными жировыми тканями, проводим множественные манипуляции, которые есть лишь в пластической хирургии. Разве общие хирурги уделяют столько внимания регенеративной медицине, липофиллингу (трансплантация собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую) и нитевой коррекции? Нет, конечно!

Пластический хирург – не просто врач, это творческий человек, а чтобы творчество было доведено до совершенства, он должен обладать симбиозом всевозможных техник и знаний, которые свойственны только эстетической специальности.

‒ Многие пластические хирурги говорят о том, что отрасль перенасыщена специалистами, в том числе, не очень квалифицированными. Вы с этим согласны? Если да, то, как вы собираетесь это регулировать?

‒ Специальность молодая. Она борется за место под солнцем, причем делает это достаточно результативно. Например, мы сделали первую операцию по трансплантации лица от донора – вывели нашу страну на 8 место среди тех стран, которые выполнили эту операцию успешно, и сделали это не онкологи и челюстно-лицевые хирурги, а именно пластические хирурги. Парень, которому два года назад была проведена эта уникальная операция, жив, учится в институте.

‒ Какие наиболее значимые научные исследования проводит институт в настоящее время?

Ученые работают в лаборатории
© Fotolia / Alexander Raths
Устюгов: клеточные технологии уже "стоят на пороге" обычных больниц
‒ В большей степени это регенеративная медицина и биотехнологии. Очень много фундаментальных работ по культивированию клеточных культур жировой и хрящевой ткани, которые мы планируем использовать, как в эстетической, так и в реконструктивной хирургии. Если мы сможем восстановить костно-хрящевые структуры носа с помощью культивирования собственных клеток пациента, это, конечно, можно будет считать научным прорывом. Если нам удастся заменить импантаты и восстановить биодефицит жировой ткани собственными клетками пациента, это тоже будет прорыв. Мы практически в шаге от этого.

Комментировать
Мнения экспертов
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена