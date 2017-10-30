Мантурова: мы храним ценности советской школы пластической хирургии

Главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава России, руководитель экспертного совета проекта "Медицина красоты" Наталья Манутрова в преддверии 80-летнего юбилея Института пластической хирургии и косметологии рассказывает о трансформации профессии и объясняет, почему пластические хирурги должны работать в обычных больницах наравне с другими врачами.

‒ Наталья Евгеньевна, как получилось, что в пик сталинских репрессий в России был открыт первый "Институт красоты", который на днях отметит 80-летний юбилей?

‒ Красота всегда была востребована, даже в самые сложные и неопределенные времена люди думали о своей внешности. Красота, действительно, в те годы спасала мир. Чередой выходили гениальные фильмы, которые завораживали граждан нашей страны. Посещаемость кинозалов была колоссальной. Именно тогда, когда людям было особенно тяжело, они объединялись, находили себе кумиров, пели, танцевали, украшали себя.

Эстетическая медицина в России: от прошлого к настоящему © Фото : Архив ИПХиК Отечественная пластическая хирургия зародилась в 19 веке благодаря трудам Н.И. Пирогова и его ученика Ю.К. Шимановского. Стимулом развития пластической хирургии в России в 20 веке послужила необходимость лечения и реабилитации раненых Первой мировой войны и последующих военных конфликтов. © Фото : Архив ИПХиК Отечественная пластическая хирургия зародилась в 19 веке благодаря трудам Н.И. Пирогова и его ученика Ю.К. Шимановского. Стимулом развития пластической хирургии в России в 20 веке послужила необходимость лечения и реабилитации раненых Первой мировой войны и последующих военных конфликтов. © Фото : Архив ИПХиК Научное направление «Косметология» стало изучаться с открытием Института врачебной косметологии доктора Остроумова в 1908 году. Институт разрабатывал методы лечения заболеваний кожи и программы по уходу за лицом. Во второй половине 20 века появились новые косметологические процедуры. Например, дермабразию (шлифовку лица) стали использовать для удаления внедрившихся в кожу шахтеров угольных частиц. © Фото : Архив ИПХиК Научное направление «Косметология» стало изучаться с открытием Института врачебной косметологии доктора Остроумова в 1908 году. Институт разрабатывал методы лечения заболеваний кожи и программы по уходу за лицом. Во второй половине 20 века появились новые косметологические процедуры. Например, дермабразию (шлифовку лица) стали использовать для удаления внедрившихся в кожу шахтеров угольных частиц. © Фото : Архив ИПХиК Начиная с 60-х годов 20 века, в СССР пользуются спросом не только реконструктивные операции и операции по исправлению эстетических недостатков, но и процедуры, направленные на устранение возрастных изменений. © Фото : Архив ИПХиК Начиная с 60-х годов 20 века, в СССР пользуются спросом не только реконструктивные операции и операции по исправлению эстетических недостатков, но и процедуры, направленные на устранение возрастных изменений. © Фото : Архив ИПХиК В середине 20 века в городах СССР организовываются врачебно-косметические кабинеты при медицинских учреждениях. В 1961 году в стране насчитывалось 51 кабинет и 1 лечебница; к 1966 году количество косметологических учреждений возросло до 159. © Фото : Архив ИПХиК В середине 20 века в городах СССР организовываются врачебно-косметические кабинеты при медицинских учреждениях. В 1961 году в стране насчитывалось 51 кабинет и 1 лечебница; к 1966 году количество косметологических учреждений возросло до 159. © Фото : Архив ИПХиК Новому поколению косметологов доступно множество современных методик исследования кожи, ее лечения и совершенствования. Но не менее актуальны и проверенные десятилетиями процедуры. Так, «русский массаж», изобретенный ученым А.И. Поспеловым более ста лет назад, по-прежнему популярен как в России, так и за ее пределами. © Фото : Архив ИПХиК Новому поколению косметологов доступно множество современных методик исследования кожи, ее лечения и совершенствования. Но не менее актуальны и проверенные десятилетиями процедуры. Так, «русский массаж», изобретенный ученым А.И. Поспеловым более ста лет назад, по-прежнему популярен как в России, так и за ее пределами. © Фото : Архив ИПХиК В течение второй половины 20 века разрабатываются сложные техники хирургических вмешательств, снижается количество ограничений к проведению операций, ведется непрерывная научная деятельность. С развитием химической промышленности, появлением современных шовных материалов и имплантатов усовершенствовалось качество проводимых манипуляций. © Фото : Архив ИПХиК В течение второй половины 20 века разрабатываются сложные техники хирургических вмешательств, снижается количество ограничений к проведению операций, ведется непрерывная научная деятельность. С развитием химической промышленности, появлением современных шовных материалов и имплантатов усовершенствовалось качество проводимых манипуляций. © Фото : Архив ИПХиК Официально пластическая хирургия была выделена в отдельную специальность Министерством здравоохранения РФ в 2009 году. По данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS) за 2015 год, Россия занимает седьмое место в мире по количеству специалистов в этой области. © Фото : Архив ИПХиК Официально пластическая хирургия была выделена в отдельную специальность Министерством здравоохранения РФ в 2009 году. По данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS) за 2015 год, Россия занимает седьмое место в мире по количеству специалистов в этой области. /

Поэтому было принято решение создать центр, который бы профессионально занимался улучшением внешности человека. Изначально речь шла об эстетической медицине: в центре предлагался лечебный и косметический уход за лицом и телом.

Затем подключилась "тяжелая артиллерия" – хирургия. Советские пластические хирурги успешно выполняли сложнейшие операции. Мы можем гордиться нашими звездами мирового масштаба, такими как, Рауэр, Михельсон, Лимберг, Хитров и др.

У нас очень сильные корни. Многие зарубежные пластические хирурги используют методы и стратегии наших специалистов. Например, британский пластический хирург Роджер Хоури недавно эпохально ворвался в историю пластической хирургии, предложив специальный аппарат (система Brava) для вакуумного увеличения груди. Его система работает по принципу аппарата Илизарова, который еще в 50-е годы изобрел советский гений ортопедии академик Илизаров. Аппарат Хоури растягивает кожу молочной железы, чтобы в дальнейшем грудь можно было увеличить с помощью введения собственной жировой ткани. По сути, это новый вызов силиконовым имплантам: совсем скоро мы сможем полностью отказаться от применения инородных тел для коррекции молочной железы.

Россияне ‒ очень красивая нация, тем не менее, научный прогресс и возможности наших специалистов должны быть подчеркнуты и оценены. Институт, который на днях отметит 80-летний юбилей, является хранителем традиций и ценностей школы советской и российской школы пластической хирургии.

‒ Во время войны институт из эстетического центра превратился в центр реконструктивной хирургии. Скажите, почему именно сегодня назрел вопрос о необходимости включения реконструктивных пластических операций в ОМС?

‒ Была утверждена специальность "пластический хирург", а любая специальность нуждается в порядке. Нам надо смело и уверенно заявить всему обществу, что мы не просто частные врачи, практикующие в своих клиниках, мы специалисты, которые должны достойно работать среди других представителей медицины.

Мы выполняем реконструктивные операции больным после онкологии, ожоговым пациентам, выполняем эстетическую коррекцию врожденных и приобретенных дефектов мягких тканей, травм и пр. Детские хирурги уже обратились с просьбой помочь готовить именно детских пластических хирургов.

‒ Какое сейчас в России соотношение реконструктивных операций и эстетических?

‒ Эстетические операции мы можем учитывать, а реконструктивные операции чаще выполняются специалистами других профилей. Конечно, превалирует эстетическая пластическая хирургия, но есть целая армия людей, которые нуждаются в реконструктивных операциях, и они должны иметь возможность получить бесплатную помощь квалифицированного пластического хирурга.

Пластическая хирургия до сих пор находится в ореоле недосягаемости, является привилегией состоятельных и публичных людей. Пусть так и будет, но есть и другая грань нашей профессии, и она должна стать доступной для всех, кто в ней нуждается. Именно это делает нашу специальность не просто эстетической, а социально значимой, придает ей статус и признательность общества.

Разве можно говорить об "эстетических хотелках", когда к нам приходит женщина после удаления опухоли в области лица? Мы полностью восстанавливаем ее внешность. У нас есть студия прототипирования и 3D моделирования. Мы правильно подбираем размер скуловой кости, используем возможность восстановления дефекта мягких тканей собственными жировыми тканями, проводим множественные манипуляции, которые есть лишь в пластической хирургии. Разве общие хирурги уделяют столько внимания регенеративной медицине, липофиллингу (трансплантация собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую) и нитевой коррекции? Нет, конечно!

Пластический хирург – не просто врач, это творческий человек, а чтобы творчество было доведено до совершенства, он должен обладать симбиозом всевозможных техник и знаний, которые свойственны только эстетической специальности.

‒ Многие пластические хирурги говорят о том, что отрасль перенасыщена специалистами, в том числе, не очень квалифицированными. Вы с этим согласны? Если да, то, как вы собираетесь это регулировать?

‒ Специальность молодая. Она борется за место под солнцем, причем делает это достаточно результативно. Например, мы сделали первую операцию по трансплантации лица от донора – вывели нашу страну на 8 место среди тех стран, которые выполнили эту операцию успешно, и сделали это не онкологи и челюстно-лицевые хирурги, а именно пластические хирурги. Парень, которому два года назад была проведена эта уникальная операция, жив, учится в институте.

‒ Какие наиболее значимые научные исследования проводит институт в настоящее время?

‒ В большей степени это регенеративная медицина и биотехнологии. Очень много фундаментальных работ по культивированию клеточных культур жировой и хрящевой ткани, которые мы планируем использовать, как в эстетической, так и в реконструктивной хирургии. Если мы сможем восстановить костно-хрящевые структуры носа с помощью культивирования собственных клеток пациента, это, конечно, можно будет считать научным прорывом. Если нам удастся заменить импантаты и восстановить биодефицит жировой ткани собственными клетками пациента, это тоже будет прорыв. Мы практически в шаге от этого.