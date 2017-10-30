Мантурова: мы храним ценности советской школы пластической хирургии

Главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава России, руководитель экспертного совета проекта "Медицина красоты" Наталья Манутрова в преддверии 80-летнего юбилея Института пластической хирургии и косметологии рассказывает о трансформации профессии и объясняет, почему пластические хирурги должны работать в обычных больницах наравне с другими врачами.
‒ Наталья Евгеньевна, как получилось, что в пик сталинских репрессий в России был открыт первый "Институт красоты", который на днях отметит 80-летний юбилей?
‒ Красота всегда была востребована, даже в самые сложные и неопределенные времена люди думали о своей внешности. Красота, действительно, в те годы спасала мир. Чередой выходили гениальные фильмы, которые завораживали граждан нашей страны. Посещаемость кинозалов была колоссальной. Именно тогда, когда людям было особенно тяжело, они объединялись, находили себе кумиров, пели, танцевали, украшали себя.
Затем подключилась "тяжелая артиллерия" – хирургия. Советские пластические хирурги успешно выполняли сложнейшие операции. Мы можем гордиться нашими звездами мирового масштаба, такими как, Рауэр, Михельсон, Лимберг, Хитров и др.
У нас очень сильные корни. Многие зарубежные пластические хирурги используют методы и стратегии наших специалистов. Например, британский пластический хирург Роджер Хоури недавно эпохально ворвался в историю пластической хирургии, предложив специальный аппарат (система Brava) для вакуумного увеличения груди. Его система работает по принципу аппарата Илизарова, который еще в 50-е годы изобрел советский гений ортопедии академик Илизаров. Аппарат Хоури растягивает кожу молочной железы, чтобы в дальнейшем грудь можно было увеличить с помощью введения собственной жировой ткани. По сути, это новый вызов силиконовым имплантам: совсем скоро мы сможем полностью отказаться от применения инородных тел для коррекции молочной железы.
‒ Во время войны институт из эстетического центра превратился в центр реконструктивной хирургии. Скажите, почему именно сегодня назрел вопрос о необходимости включения реконструктивных пластических операций в ОМС?
‒ Была утверждена специальность "пластический хирург", а любая специальность нуждается в порядке. Нам надо смело и уверенно заявить всему обществу, что мы не просто частные врачи, практикующие в своих клиниках, мы специалисты, которые должны достойно работать среди других представителей медицины.
‒ Какое сейчас в России соотношение реконструктивных операций и эстетических?
‒ Эстетические операции мы можем учитывать, а реконструктивные операции чаще выполняются специалистами других профилей. Конечно, превалирует эстетическая пластическая хирургия, но есть целая армия людей, которые нуждаются в реконструктивных операциях, и они должны иметь возможность получить бесплатную помощь квалифицированного пластического хирурга.
Пластическая хирургия до сих пор находится в ореоле недосягаемости, является привилегией состоятельных и публичных людей. Пусть так и будет, но есть и другая грань нашей профессии, и она должна стать доступной для всех, кто в ней нуждается. Именно это делает нашу специальность не просто эстетической, а социально значимой, придает ей статус и признательность общества.
Пластический хирург – не просто врач, это творческий человек, а чтобы творчество было доведено до совершенства, он должен обладать симбиозом всевозможных техник и знаний, которые свойственны только эстетической специальности.
‒ Многие пластические хирурги говорят о том, что отрасль перенасыщена специалистами, в том числе, не очень квалифицированными. Вы с этим согласны? Если да, то, как вы собираетесь это регулировать?
‒ Специальность молодая. Она борется за место под солнцем, причем делает это достаточно результативно. Например, мы сделали первую операцию по трансплантации лица от донора – вывели нашу страну на 8 место среди тех стран, которые выполнили эту операцию успешно, и сделали это не онкологи и челюстно-лицевые хирурги, а именно пластические хирурги. Парень, которому два года назад была проведена эта уникальная операция, жив, учится в институте.
‒ Какие наиболее значимые научные исследования проводит институт в настоящее время?