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Медицина красоты
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Эксперт: реконструктивные операции повышают качество жизни пациента

09:3007.08.2017
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© Фото : предоставлено С.В. ПрокудинымСергей ПрокудинСергей Прокудин
© Фото : предоставлено С.В. Прокудиным

Пластическая хирургия сегодня выходит далеко за пределы эстетической медицины и решает серьезные проблемы здоровья пациентов. Должны ли расходы на реконструктивную хирургию покрываться полисом ОМС? Готовы ли клиники пластической хирургии открывать информацию о своей работе для участия в рейтингах? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказал главный специалист по пластической хирургии Южного федерального округа, главный редактор по эстетической хирургии научно-практического журнала "Эстетическая медицина" Сергей Прокудин.

 Сергей Владимирович, сегодня достаточно широко распространено представление, что пластическая хирургия нужна преимущественно женщинам, которые заботятся о своей красоте. Насколько оно соответствует действительности?

– Для начала давайте немного раздвинем рамки понятия "пластическая хирургия". На самом деле есть "пластическая", "эстетическая" и "реконструктивная" хирургия. 

Если говорить об эстетической хирургии, то в мировой практике она занимает процентов 15-20%. Но есть пластическая и реконструктивная хирургия. Во всем мире пластические хирурги исправляют последствия ожогов, выполняют челюстно-лицевые операции и корректируют врожденные и приобретенные пороки лица и тела. Это очень большой и серьезный раздел медицины. 

Эстетическая медицина в России: от прошлого к настоящему
© Фото : Архив ИПХиКОтечественная пластическая хирургия зародилась в 19 веке благодаря трудам Н.И. Пирогова и его ученика Ю.К. Шимановского. Стимулом развития пластической хирургии в России в 20 веке послужила необходимость лечения и реабилитации раненых Первой мировой войны и последующих военных конфликтов.Старая операционная
© Фото : Архив ИПХиК
Отечественная пластическая хирургия зародилась в 19 веке благодаря трудам Н.И. Пирогова и его ученика Ю.К. Шимановского. Стимулом развития пластической хирургии в России в 20 веке послужила необходимость лечения и реабилитации раненых Первой мировой войны и последующих военных конфликтов.
© Фото : Архив ИПХиКНаучное направление «Косметология» стало изучаться с открытием Института врачебной косметологии доктора Остроумова в 1908 году. Институт разрабатывал методы лечения заболеваний кожи и программы по уходу за лицом. Во второй половине 20 века появились новые косметологические процедуры. Например, дермабразию (шлифовку лица) стали использовать для удаления внедрившихся в кожу шахтеров угольных частиц.Процедура
© Фото : Архив ИПХиК
Научное направление «Косметология» стало изучаться с открытием Института врачебной косметологии доктора Остроумова в 1908 году. Институт разрабатывал методы лечения заболеваний кожи и программы по уходу за лицом. Во второй половине 20 века появились новые косметологические процедуры. Например, дермабразию (шлифовку лица) стали использовать для удаления внедрившихся в кожу шахтеров угольных частиц.
© Фото : Архив ИПХиКНачиная с 60-х годов 20 века, в СССР пользуются спросом не только реконструктивные операции и операции по исправлению эстетических недостатков, но и процедуры, направленные на устранение возрастных изменений.Операция
© Фото : Архив ИПХиК
Начиная с 60-х годов 20 века, в СССР пользуются спросом не только реконструктивные операции и операции по исправлению эстетических недостатков, но и процедуры, направленные на устранение возрастных изменений.
© Фото : Архив ИПХиКВ середине 20 века в городах СССР организовываются врачебно-косметические кабинеты при медицинских учреждениях. В 1961 году в стране насчитывалось 51 кабинет и 1 лечебница; к 1966 году количество косметологических учреждений возросло до 159.Косметологический кабинет
© Фото : Архив ИПХиК
В середине 20 века в городах СССР организовываются врачебно-косметические кабинеты при медицинских учреждениях. В 1961 году в стране насчитывалось 51 кабинет и 1 лечебница; к 1966 году количество косметологических учреждений возросло до 159.
© Фото : Архив ИПХиКНовому поколению косметологов доступно множество современных методик исследования кожи, ее лечения и совершенствования. Но не менее актуальны и проверенные десятилетиями процедуры. Так, «русский массаж», изобретенный ученым А.И. Поспеловым более ста лет назад, по-прежнему популярен как в России, так и за ее пределами.Работа косметолога
© Фото : Архив ИПХиК
Новому поколению косметологов доступно множество современных методик исследования кожи, ее лечения и совершенствования. Но не менее актуальны и проверенные десятилетиями процедуры. Так, «русский массаж», изобретенный ученым А.И. Поспеловым более ста лет назад, по-прежнему популярен как в России, так и за ее пределами.
© Фото : Архив ИПХиКВ течение второй половины 20 века разрабатываются сложные техники хирургических вмешательств, снижается количество ограничений к проведению операций, ведется непрерывная научная деятельность. С развитием химической промышленности, появлением современных шовных материалов и имплантатов усовершенствовалось качество проводимых манипуляций.Пластические хирурги на операции
© Фото : Архив ИПХиК
В течение второй половины 20 века разрабатываются сложные техники хирургических вмешательств, снижается количество ограничений к проведению операций, ведется непрерывная научная деятельность. С развитием химической промышленности, появлением современных шовных материалов и имплантатов усовершенствовалось качество проводимых манипуляций.
© Фото : Архив ИПХиКОфициально пластическая хирургия была выделена в отдельную специальность Министерством здравоохранения РФ в 2009 году. По данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS) за 2015 год, Россия занимает седьмое место в мире по количеству специалистов в этой области.Пластический хирург
© Фото : Архив ИПХиК
Официально пластическая хирургия была выделена в отдельную специальность Министерством здравоохранения РФ в 2009 году. По данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS) за 2015 год, Россия занимает седьмое место в мире по количеству специалистов в этой области.
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 Как развивается сегодня реконструктивная хирургия, к примеру, пластика после онкологических операций? Считаете ли вы, что подобные медицинские услуги необходимо включать в систему обязательного медицинского страхования?

– Женщине, которая потеряла грудь при лечении рака молочной железы, конечно, нужно грудь восстановить. Понятно, что можно приспособиться и жить даже без руки, но это очень негативно сказывается на качестве жизни человека. Не секрет, что в странах, где не развита реконструктивная хирургия, распространены суициды именно на этой почве. Поэтому я считаю, что реконструктивные и многие пластические операции должны стать бесплатными для пациентов. 

К слову, в некоторых штатах США медицинские страховки покрывают даже операции по лечению гипертрофии молочной железы (когда у женщины грудь шестого, седьмого или большего размера). Потому что избыточный объем груди создает повышенную нагрузку на позвоночник, у женщины вырастает риск онкологических заболеваний. Подобный подход к медицинскому страхованию говорит о цивилизованности общества, и нам тоже стоит к этому стремиться.

 Понемногу и у нас ситуация меняется в том же направлении, государство стало оплачивать некоторые микрохирургические реконструктивные операции. Конечно, быстрых перемен ждать не следует, важнее сделать все правильно, чтобы соблюсти интересы и пациентов, и врачей.

Женщина с онкологией на приеме у врача
© Fotolia / JPC-PROD
Профессор Эванс: для борьбы с раком груди России нужна своя Анджелина Джоли
 Велика ли потребность у жителей южных российских регионов в услугах пластических хирургов? Существует ли местная специфика спроса? 

– Я живу и работаю в Ростове-на-Дону, но довольно много оперирую в Москве и за рубежом. Поэтому я могу уверенно сказать, что в нашем регионе уровень хирургии, оснащенность операционных, современные методы и подходы ничем не уступают столичным и зарубежным. Проблема скорее в том, что квалифицированных, профессионально обученных пластических хирургов сегодня не только в ЮФО, но и по стране в целом, с учетом потребностей пациентов, слишком мало.

Конечно, в нашем регионе есть некоторые особенности спроса. Жители юга страны чаще других обращаются за исправлением формы носа, лечением нарушения пигментации, коррекции избыточного оволосения тела. В остальном же потребности пациентов те же, что и везде.

Никакой сметаны: советы дерматолога, как не обгореть летом на пляже
© РИА Новости / Роман Балаев
Никакой сметаны: советы дерматолога, как не обгореть летом на пляже
 Мешает ли жаркая погода успешной работе хирургов?

– Сейчас в Ростове-на-Дону около +35, это довольно жарко. Но я периодически езжу в клиники Мексики, Чили и Колумбии, где на улице до + 50, а мои коллеги-хирурги при этом нормально работают. Да и статистика послеоперационных осложнений, что в Колумбии, что Стокгольме, одна и та же. Многие хирурги подтвердят, что понятие сезонности в нашей работе понемногу теряет актуальность. 

 Как вы относитесь к созданию рейтинга клиник пластической хирургии?

– Конкуренция – вещь очень хорошая. Но здесь очень важно ввести правильную систему оценивания. Пластическую хирургию оценить очень сложно, так как при проведении эстетических операций хирурги полагаются на свой профессиональный вкус, а в области красоты все оценки субъективны. Но постараться выработать объективные критерии качества, конечно, можно. К тому же существует мировой опыт в этой сфере.

Конечно, одна из самых больших проблем в медицине сегодня – сбор и обработка информации. Но понемногу решается и она.

 Готовы ли клиники пластической хирургии к тому, чтобы открывать информацию о своей работе и участвовать в рейтингах?

– На сегодняшний день, я думаю, да. Сильные игроки заинтересованы в прозрачности информации, ну а тем, кому есть что скрывать, придется улучшить свою работу или уйти с рынка. Это и есть положительное свойство конкуренции. 

Главное же преимущество рейтингов в том, что они покажут пациентам сильные и слабые места клиник, помогут им сделать правильный выбор и сохранить свое здоровье.

Лучшие клиники пластической хирургии Москвы - 2016
© РИА Новости
Лучшие клиники пластической хирургии Москвы - 2016
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