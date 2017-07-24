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Эксперт: информация о клиниках пластической хирургии должна быть прозрачной

10:3324.07.2017
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© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкРентгеновский снимокРентгеновский снимок
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пластическая хирургия постепенно завоевывает популярность не только в столичных городах, но и во всех регионах страны. Какие операции особенно востребованы сегодня на Дальнем Востоке и в Якутии? Какие условия необходимы для развития пластической хирургии в этом регионе? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказала кандидат медицинских наук, главный специалист по пластической хирургии Дальневосточного федерального округа и Республики Саха (Якутия), директор клиники пластической хирургии и косметологии "Эстетика" Нелли Векслер.

 Нелли Давидовна, из рекламы, которая нас окружает, складывается впечатление, что пластическая хирургия предназначена только для женщин, которые заботятся о своей молодости и красоте. Насколько это верно?

 Это не совсем соответствует действительности, потому что мужчины тоже достаточно часто обращаются к пластическим хирургам. Как правило, они хотят изменить форму носа или устранить лопоухость, и мы успешно решаем такие проблемы.

Мужчина поднимает гантелю
© Fotolia / Kzenon
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Если говорить об омолаживающих операциях, то к ним, конечно, больший интерес проявляют женщины. Если бы у мужчин можно было прятать за волосами рубцы от подтяжек, то, я думаю, желающих среди сильного пола было бы больше. Но мужчины носят короткие стрижки… Тем не менее, постепенно омолаживающие процедуры постепенно завоевывают популярность и среди мужчин. И в этом плане перспективы имеет эндоскопическая хирургия.

 Есть ли у жителей Республики Саха (Якутия), где Вы работаете, специфические потребности в услугах пластических хирургов?

 Я достаточно давно работаю в этой сфере и вижу, как в нашем регионе растет спрос на пластическую хирургию. Несмотря на кризис, он остается достаточно устойчивым, мы видим даже некоторые тенденции к его увеличению. 

Что касается региональной специфики спроса, то она развивается в двух направлениях. С одной стороны, жители Якутии, как в любом другом регионе России, стремятся улучшить свою внешность. Поэтому у нас очень популярны операции по пластике груди, ринопластике и омоложению,  липоскульптурированию. 

Пластическая хирургия: мифы и реальность
© РИА Новости, Инфографика
Пластическая хирургия: мифы и реальность
С другой стороны, в нашем регионе востребованы так называемые "деориентолизующие" операции. Молодые пациентки часто хотят изменить форму глаз, носа, сделать их "европейскими". Кроме того, у жителей Якутии есть определенные анатомические особенности, связанные со слаборазвитой икроножной мышцей. Из-за этого пациенты часто обращаются к пластическим хирургам по поводу увеличения голени. 

Надо отметить, что наш Дальневосточный округ занимает более трети (36%) территории России, но в нем проживает лишь 4% населения, около 6 миллионов человек, половина Москвы. И разные регионы ДВФО по-разному обеспечены пластическими хирургами. Приморский край, Хабаровский край и Якутия лидируют в этом отношении, а в некоторых регионах, таких как Чукотский автономный округ или Еврейская автономная область, их вообще нет. Поэтому жители некоторых территорий практически не имеют возможности получить помощь пластического хирурга. Эту проблему нам только предстоит решить.

 Развивается ли в регионе реконструктивная хирургия, пластика после онкологических операций?

– Да, в Якутске на базе отделения челюстно-лицевой хирургии и пластической хирургии при Центре экстренной медицинской помощи начали проводить микрохирургические операции. Хотя уровень пластики после онкологических заболеваний в целом в Дальневосточном округе, в частности, реконструктивных операций после мастэктомий, пока остается недостаточным. Развитие этого направления требует больших затрат времени и средств, а также специалистов высокой квалификации. Надеюсь, со временем и здесь все наладится.

Хирургическая операция
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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– Если бы реконструктивные операции были включены в систему обязательного медицинского страхования, дало бы это импульс к их развитию?

– Да, однозначно. И я считаю, что реконструктивные операции после онкологии, по поводу врожденных дефектов и последствий травм должны быть включены в ОМС в первую очередь. То, что делается сегодня в этом направлении в нашей отрасли,  очень существенно облегчит жизнь этой категории пациентов. 

– Вы упомянули дефицит специалистов высокой квалификации. С какими еще проблемами сталкиваются клиники пластической хирургии? 

– Вопрос дефицита квалифицированных кадров в России остро стоит сегодня во всех областях, в том числе, и в пластической хирургии. Конечно, хорошие, востребованные специалисты – это "штучный товар", их пока не хватает. Хотя молодежь потихоньку идет в эту область. 

Другая проблема – в экономическом кризисе.  Для того чтобы помощь оставалась доступной, клиники в регионах не могут устанавливать слишком высокие цены на пластические операции. Но в последнее время качественная аппаратура и расходники  существенно подорожали. И нам приходится как-то балансировать в этой ситуации. 

– Как вы относитесь к созданию рейтинга клиник пластической хирургии?

– Положительно. Пациент должен иметь право на получение качественной высококвалифицированной помощи по пластической хирургии, и он должен точно знать, где ее окажут. Но пока нет рейтинга, его место занимает "сарафанное радио"

 Единственное условие: рейтинг должен быть прозрачным, при сборе и анализе информации не должно быть никаких манипуляций. Это должна быть четкая система, которую невозможно обмануть, получить высокое место незаслуженно. Лишь при прозрачной действительно системе оценивания подобный рейтинг будет работать на благо пациентов.

Лучшие клиники пластической хирургии Москвы - 2016
© РИА Новости
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