Эксперт: правильная гигиена позволяет избежать проблем с женским здоровьем

Здоровье репродуктивной системы – важная составляющая жизни человека. Сегодня все больше женщин уделяют внимание соблюдению правил гигиены и регулярным визитам к гинекологу. Однако до сих пор тема женского здоровья полна предрассудков и устаревших представлений. Какие требования к женской гигиене сегодня считаются правильными? На что следует обратить внимание с наступлением теплых дней? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала гинеколог-эндокринолог Института пластической хирургии и косметологии, кандидат медицинских наук Людмила Угрюмова.
— Людмила Юрьевна, насколько грамотно и ответственно женщины сегодня относятся к вопросам профилактики гинекологических заболеваний?
— В последние годы все большее число женщин проявляет интерес к теме женского здоровья, получает полезную информацию и ведет себя достаточно грамотно. А грамотность в этой сфере влияет и на самовосприятие.
Женщина начинает лучше осознавать свое женское начало именно через познание того, что с ней происходит и как процессы в ее теле влияют на ее жизнь. Как правило, этот интерес начинается с малого, но постепенно женщина погружается в тему и начинает задумываться о своих возможностях, осознает свою сексуальность.
— Чем врач-гинеколог может помочь женщине после родов?
— Безусловно, беременность и роды — сложный период, и после родов женщине очень важно сохранить гинекологическое здоровье. Часто во время родов влагалище перерастягивается и травмируется. В результате происходят нарушения в структуре соединительной ткани влагалища, провоцируя опущение вагинальных стенок. Кроме того, последующая лактация приводит к атрофии эпителия, что снижает чувствительность влагалища и усиливает воспалительные процессы в нем.
Это лишь один из многих методов. В принципе, эстетическая гинекология сегодня предлагает множество разнообразных методик, которые могут помочь женщинам при реабилитации после родов и лечении возникших гинекологических проблем, таких как опущение стенок влагалища или недержание мочи.
— Можно ли считать обязательное гинекологическое обследование для девочек и подростков залогом репродуктивного здоровья?
— Конечно, ведь проблем у девочек, особенно в подростковом возрасте, бывает ничуть не меньше, чем у взрослых женщин. Но при этом они часто стесняются об этом говорить даже с матерью. Да и матери обычно не могут говорить об интимной сфере со своими дочерьми, считая эту тему запретной. Поэтому обязательные профилактические осмотры помогают вовремя выявить заболевание или рассказать девочке о навыках гигиены. Никто же об этом не говорит! Даже многие матери не знают, как правильно ухаживать за собой, чтобы сохранить свое женское здоровье.
— Но возможно ли это в условиях стандартного приема, когда врачу за небольшое время нужно успеть не только осмотреть пациентку, но и заполнить карту?
— Конечно, это непросто, но при желании можно найти доктора, который поможет и даст необходимый совет. Ведь требования к гигиене женщинам крайне важно соблюдать на протяжении всей жизни.
К сожалению неправильные представления о гигиене у девочки способствуют проникновению кишечной инфекции во влагалище и в матку. А это приводит к бесконечным воспалительным процессам и даже к бесплодию.
Как известно, в кишечнике среда щелочная, и кишечные бактерии к ней адаптированы, а во влагалище среда кислая, и жить в ней бактерии не могут. Когда мы обрабатываем половые органы мылом (а все знают, что мыло имеет щелочную среду), мы снижаем эту защиту от кишечной флоры, защелачивая кожу и слизистые половых органов. При неблагоприятном стечении обстоятельств, таких, как снижение иммунитета или трещина при половом контакте, на эту щелочную среду ложится кишечная флора, и начинается воспаление.
Второй важный принцип — правильно направлять струю воды, от лобка к промежности, это позволяет не нарушать естественного барьера смыкания половых губ. При этом анальная и вагинальная зоны должны обрабатываться отдельно для того, чтобы не смешивать бактериальную флору.
— Какие дополнительные правила гигиены необходимо соблюдать в летний период?
— К сожалению, лето пока нас не слишком радует. Но в жаркие дни я бы посоветовала женщинам носить хлопчатобумажное белье, с полной ластовицей — не синтетическое, которое создает "парниковый эффект" и способствует более активному размножению "неправильных" микробов, и не стринги, которые нарушают барьер смыкания половых губ и облегчают попаданию кишечной инфекции во влагалище. По той же причине в жару не стоит носить очень узкие или синтетические брюки.
На слизистую нельзя накладывать никаких кремов. Многие женщины при малейшем дискомфорте используют детский крем или что-то другое, вплоть до хозяйственного мыла. Чем только не пользуются! Всего это делать нельзя, потому что флора очень зависима от наружного воздействия, и ни к чему ее нарушать.