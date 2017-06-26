Эксперт: правильная гигиена позволяет избежать проблем с женским здоровьем

Здоровье репродуктивной системы – важная составляющая жизни человека. Сегодня все больше женщин уделяют внимание соблюдению правил гигиены и регулярным визитам к гинекологу. Однако до сих пор тема женского здоровья полна предрассудков и устаревших представлений. Какие требования к женской гигиене сегодня считаются правильными? На что следует обратить внимание с наступлением теплых дней? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала гинеколог-эндокринолог Института пластической хирургии и косметологии, кандидат медицинских наук Людмила Угрюмова.

— Людмила Юрьевна, насколько грамотно и ответственно женщины сегодня относятся к вопросам профилактики гинекологических заболеваний?

— В последние годы все большее число женщин проявляет интерес к теме женского здоровья, получает полезную информацию и ведет себя достаточно грамотно. А грамотность в этой сфере влияет и на самовосприятие.

Женщина начинает лучше осознавать свое женское начало именно через познание того, что с ней происходит и как процессы в ее теле влияют на ее жизнь. Как правило, этот интерес начинается с малого, но постепенно женщина погружается в тему и начинает задумываться о своих возможностях, осознает свою сексуальность.

— Чем врач-гинеколог может помочь женщине после родов?

— Безусловно, беременность и роды — сложный период, и после родов женщине очень важно сохранить гинекологическое здоровье. Часто во время родов влагалище перерастягивается и травмируется. В результате происходят нарушения в структуре соединительной ткани влагалища, провоцируя опущение вагинальных стенок. Кроме того, последующая лактация приводит к атрофии эпителия, что снижает чувствительность влагалища и усиливает воспалительные процессы в нем.

Эстетическая гинекология может помочь женщине в такой ситуации. Существуют, например, методы лазерной коррекции влагалища, в результате чего восстанавливается, становится более увлажненной слизистая, объем влагалища сокращается, обновляется эпителий, и женщина впервые после родов начинает что-то чувствовать в отношениях со своим партнером. Улучшаются и ощущения партнера.

Это лишь один из многих методов. В принципе, эстетическая гинекология сегодня предлагает множество разнообразных методик, которые могут помочь женщинам при реабилитации после родов и лечении возникших гинекологических проблем, таких как опущение стенок влагалища или недержание мочи.

— Можно ли считать обязательное гинекологическое обследование для девочек и подростков залогом репродуктивного здоровья?

— Конечно, ведь проблем у девочек, особенно в подростковом возрасте, бывает ничуть не меньше, чем у взрослых женщин. Но при этом они часто стесняются об этом говорить даже с матерью. Да и матери обычно не могут говорить об интимной сфере со своими дочерьми, считая эту тему запретной. Поэтому обязательные профилактические осмотры помогают вовремя выявить заболевание или рассказать девочке о навыках гигиены. Никто же об этом не говорит! Даже многие матери не знают, как правильно ухаживать за собой, чтобы сохранить свое женское здоровье.

Самые необходимые знания девочке лучше получить от специалиста, а не из Интернета или от подружек, которые точно так же ничего в этом не понимают. Именно врач может оказать девочке или девушке необходимую гинекологическую и психологическую поддержку.

— Но возможно ли это в условиях стандартного приема, когда врачу за небольшое время нужно успеть не только осмотреть пациентку, но и заполнить карту?

— Конечно, это непросто, но при желании можно найти доктора, который поможет и даст необходимый совет. Ведь требования к гигиене женщинам крайне важно соблюдать на протяжении всей жизни.

К сожалению неправильные представления о гигиене у девочки способствуют проникновению кишечной инфекции во влагалище и в матку. А это приводит к бесконечным воспалительным процессам и даже к бесплодию.

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Первый важный принцип интимной гигиены связан с применением правильных средств для ухода. Как девушкам, так и взрослым женщинам необходимо подмываться с использованием средств интимной гигиены с кислой средой, где рH ниже четырех. Потому что кислотность среды во влагалищеэто важный барьер, который стоит на пути у кишечной инфекции и не дает ей размножаться в половых органах.

Как известно, в кишечнике среда щелочная, и кишечные бактерии к ней адаптированы, а во влагалище среда кислая, и жить в ней бактерии не могут. Когда мы обрабатываем половые органы мылом (а все знают, что мыло имеет щелочную среду), мы снижаем эту защиту от кишечной флоры, защелачивая кожу и слизистые половых органов. При неблагоприятном стечении обстоятельств, таких, как снижение иммунитета или трещина при половом контакте, на эту щелочную среду ложится кишечная флора, и начинается воспаление.

Второй важный принцип — правильно направлять струю воды, от лобка к промежности, это позволяет не нарушать естественного барьера смыкания половых губ. При этом анальная и вагинальная зоны должны обрабатываться отдельно для того, чтобы не смешивать бактериальную флору.

— Какие дополнительные правила гигиены необходимо соблюдать в летний период?

— К сожалению, лето пока нас не слишком радует. Но в жаркие дни я бы посоветовала женщинам носить хлопчатобумажное белье, с полной ластовицей — не синтетическое, которое создает "парниковый эффект" и способствует более активному размножению "неправильных" микробов, и не стринги, которые нарушают барьер смыкания половых губ и облегчают попаданию кишечной инфекции во влагалище. По той же причине в жару не стоит носить очень узкие или синтетические брюки.

Вообще синтетическая одежда в этом отношении не очень хороша, лучше всего носить платья из натуральных тканей. Один раз в день подмываться вполне достаточно для того, чтобы не смывать "правильную" бактериальную пленку на половых органах.

На слизистую нельзя накладывать никаких кремов. Многие женщины при малейшем дискомфорте используют детский крем или что-то другое, вплоть до хозяйственного мыла. Чем только не пользуются! Всего это делать нельзя, потому что флора очень зависима от наружного воздействия, и ни к чему ее нарушать.