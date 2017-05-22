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Дерматоонколог: меланома часто маскируется под обычную родинку

10:1522.05.2017
(обновлено: 11:25 22.05.2017)
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© Fotolia / glisic_albinaДерматолог осматривает родинку пациенткиДерматолог осматривает родинку пациентки
© Fotolia / glisic_albina

22 мая – День диагностики меланомы. Во многих российских больницах желающие смогут бесплатно пройти диагностику новообразований на коже. Дерматоонколог Сергей Шустов специально для РИА Новости подробно рассказал о том, как можно распознать опасную родинку.

‒ Лозунг Дня диагностики меланомы гласит: "Обследуйте родинки – сохраните свою жизнь". Неужели все так трагично?

‒ С одной стороны, ежегодно в мире диагностируется свыше 232 000 новых случаев заболевания меланомой, но с другой ‒ меланома составляет лишь 1-2% всех онкологических заболеваний. Актуальность проблемы состоит в том, что 90-95% населения имеют пигментные образования, которые могут имитировать меланому.

Трагично то, что 25% заболевших меланомой не удается спасти из-за позднего выявления. В России эта цифра доходит до 40%, в то время как при ранней диагностике заболевание излечимо в 90% случаев. Именно поэтому так важна профилактика, ранняя диагностика и своевременное удаление предмеланомных образований (диспластический невус и пр.).

‒ Как определить, что обычная родинка перерождается в меланому? Какие признаки должны насторожить?

Программно-аппаратный комплекс для диагностики кожных заболеваний
© РИА Новости
Диагностика по фото: раннее выявление онкологии кожи
‒ Чтобы легче было определить, насколько родинка типична или атипична, в США была разработана специальная тестовая система ABCD.  По этой системе достаточно легко опознать первичную меланому кожи на стадии инвазивного роста, когда вероятность метастазирования становится высокой.

Каждая буква в этой аббревиатуре обозначает ключевой признак, на который надо обратить внимание: A (asymmetry) – асимметрия новообразования, B (boundary) – границы, их неровные контуры, C (color) – цвет, не равномерный – монохромный, а полихромный, D (dimention) – максимальный горизонтальный размер (более 6 мм).

Зрелая меланома чаще всего локализуется на голени женщин и на спине у мужчин. Выглядит она как пигментное образование неоднородного коричневого или черного цвета с неровными границами, асимметричной формы.

Любое воспаление пигментного образования, мокнущая или кровоточащая поверхность, стертость кожного рисунка (полированная поверхность), появление болезненных ощущений в области образования ‒ все это должно заставить человека немедленно обратиться к врачу. Кстати, признаком меланомы может быть и резкое исчезновение (регресс) родинки.

‒ Скажите, волосы на родинке ‒ повод для беспокойства или нет?

‒ Напротив, волосы на родинке указывают на наличие волосяных фолликул. Насторожить должно резкое выпадение волос: этот неблагоприятный признак говорит о разрушении волосяных фолликул клетками опухоли.

‒ А представляют ли угрозу обычные папилломы?

‒ Как правило, нет, но они могут быть коварны в плане диагностики: то, что человек длительно время принимал за обычную папиллому, может оказаться беспигментной меланомой. Это довольно редкая разновидность, но крайне опасная, поскольку диагностируется часто на поздних стадиях.

‒ Что делать, если человек случайно повредил родинку на теле?

‒ Травматизация – один из факторов, который может спровоцировать появление меланомы. Не факт, что произойдет что-то страшное, но лучше перестраховаться, сходив к врачу.

Из медицинских соображений удаляют те родинки, которые подвергаются постоянному трению и давлению. Это касается родинок, которые находятся в паховой области и под мышками, под грудью, на поясе, у мужчин – на лице в месте бритья. Женщинам нужно внимательно относиться к невусам на голове – расческа и химические красители, сжигающие кожу, также могут травмировать невус.

‒ Какие факторы провоцируют появление меланом? Как понять, подвержен человек этому заболеванию или нет?

‒ Нужно оценить предрасполагающие эндогенные факторы: раса, наследственность, фототип кожи, общее количество родинок, их полиморфизм, наличие диспластических невусов. Плюс экзогенные факторы: как часто вы бываете на солнце, ходите ли вы в солярий, какая географическая широта места вашего жительства, интенсивность УФ-облучения, экология.

Меланома сейчас часто встречается у молодых людей, чаще у женщин. Это напрямую связано с гормональными всплесками, такими как, половое созревание, беременность и климакс. Всем женщинам после каждого такого периода желательно обследовать свои родинки.

‒ Какие расы наиболее подвержены риску?

‒ Переселенцы в Австралии. Большую часть населения Австралии составляют мигранты, среди которых много британцев. Блондины с мраморной кожей, рыжеватыми волосами и голубыми глазами перебрались сюда из диаметрально противоположного климата.

Заболеваемость меланомой в Австралии составляет 40 на 100 000 населения, что является самым высоким показателем в мире. При этом риск заболеть меланомой кожи в течение жизни реализуется у 1 из 60 жителей страны. Это третий, наиболее распространенный тип злокачественных опухолей в Австралии. Для сравнения: в России заболеваемость меланомой кожи составляет 3-4 случая на 100 000 населения ‒ в 10 раз меньше!

Как защититься от солнца: научный подход к загару
© РИА Новости, Инфографика
Как защититься от солнца: научный подход к загару
‒ Не совсем понятна степень влияния экзогенных и эндогенных факторов: все-таки это больше генетика или солнце?

‒ Один человек позагорал, у него возникла меланома; другой позагорал – у него не возникла; третий и не загорал, а меланома появилась. Безусловно, существует генетическая предрасположенность. Но экзогенные факторы способствуют реализации генетической предрасположенности.
Для одного вида меланом важен мутантный ген, для другого ‒ определяющими станут именно экзогенные факторы. Всегда речь идет о совокупности факторов.

‒ Получается, что людям, которые не входят в группу риска, загорать все-таки можно?

‒ Да, такой человек может себе позволить загар в умеренных дозах, и, конечно, не в самый пик солнечной активности. Нельзя доводить кожу до солнечных ожогов.

На пляже эмирата Рас Аль Хайма (ОАЭ)
© Фото : Департамент по развитию туризма эмирата Рас Аль Хайма (ОАЭ)
Эксперт: активное солнце и бронзовые малыши – это беда
Солнце ‒ это, в том числе, ультрафиолетовые лучи типа Б. Они задерживаются в поверхностном слое эпидермиса, не вызывая отдаленных последствий. То есть опасны они только тогда, когда происходит солнечный ожог. Чтобы этого не допустить, надо правильно пользоваться солнцезащитным кремом, четко соблюдая рекомендации производителя.

Солярий в этом смысле представляет более серьезную угрозу: 93-96% ультрафиолета в солярии ‒ лучи типа А. Они проникают глубоко в дерму и провоцируют загар, но именно этот тип лучей вызывает поломку ДНК и появление мутантных генов. Минимизировать риск от загара в солярии можно с помощью крема с бронзатором ‒ он отражает лучи. Кроме того, в продаже помимо солнцезащитных кремов SPF (Sun Protection Factor), появилась новая серия кремов UVA, защищающих от ультрафиолетовых лучей спектра А.

‒ Ваш прогноз по заболеваемости меланомой? Что ждет человечество?

‒ В разных странах и по данным разных специалистов показатель заболеваемости меланомой удваивается в течение каждого десятилетия. Экология ухудшается, разрушается озоновый слой, люди все чаще путешествуют, резко меняют привычный климат ‒ все эти факторы, конечно, способствуют росту заболеваемости.

Но одновременно улучшается ранняя диагностика. Скрининговый осмотр, дерматоскопия стали вполне доступными и высокочувствительными методами диагностики. Растет количество врачей, владеющих этими методами. Плюс повышается информированность населения. За счет этих факторов снижается летальность от меланомы. По сравнению с 2000 годом, летальность снизилась на 37%.

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