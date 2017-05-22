Дерматоонколог: меланома часто маскируется под обычную родинку

22 мая – День диагностики меланомы. Во многих российских больницах желающие смогут бесплатно пройти диагностику новообразований на коже. Дерматоонколог Сергей Шустов специально для РИА Новости подробно рассказал о том, как можно распознать опасную родинку.
‒ Лозунг Дня диагностики меланомы гласит: "Обследуйте родинки – сохраните свою жизнь". Неужели все так трагично?
‒ С одной стороны, ежегодно в мире диагностируется свыше 232 000 новых случаев заболевания меланомой, но с другой ‒ меланома составляет лишь 1-2% всех онкологических заболеваний. Актуальность проблемы состоит в том, что 90-95% населения имеют пигментные образования, которые могут имитировать меланому.
Трагично то, что 25% заболевших меланомой не удается спасти из-за позднего выявления. В России эта цифра доходит до 40%, в то время как при ранней диагностике заболевание излечимо в 90% случаев. Именно поэтому так важна профилактика, ранняя диагностика и своевременное удаление предмеланомных образований (диспластический невус и пр.).
‒ Как определить, что обычная родинка перерождается в меланому? Какие признаки должны насторожить?
Каждая буква в этой аббревиатуре обозначает ключевой признак, на который надо обратить внимание: A (asymmetry) – асимметрия новообразования, B (boundary) – границы, их неровные контуры, C (color) – цвет, не равномерный – монохромный, а полихромный, D (dimention) – максимальный горизонтальный размер (более 6 мм).
Зрелая меланома чаще всего локализуется на голени женщин и на спине у мужчин. Выглядит она как пигментное образование неоднородного коричневого или черного цвета с неровными границами, асимметричной формы.
Любое воспаление пигментного образования, мокнущая или кровоточащая поверхность, стертость кожного рисунка (полированная поверхность), появление болезненных ощущений в области образования ‒ все это должно заставить человека немедленно обратиться к врачу. Кстати, признаком меланомы может быть и резкое исчезновение (регресс) родинки.
‒ Скажите, волосы на родинке ‒ повод для беспокойства или нет?
‒ Напротив, волосы на родинке указывают на наличие волосяных фолликул. Насторожить должно резкое выпадение волос: этот неблагоприятный признак говорит о разрушении волосяных фолликул клетками опухоли.
‒ А представляют ли угрозу обычные папилломы?
‒ Как правило, нет, но они могут быть коварны в плане диагностики: то, что человек длительно время принимал за обычную папиллому, может оказаться беспигментной меланомой. Это довольно редкая разновидность, но крайне опасная, поскольку диагностируется часто на поздних стадиях.
‒ Что делать, если человек случайно повредил родинку на теле?
‒ Травматизация – один из факторов, который может спровоцировать появление меланомы. Не факт, что произойдет что-то страшное, но лучше перестраховаться, сходив к врачу.
Из медицинских соображений удаляют те родинки, которые подвергаются постоянному трению и давлению. Это касается родинок, которые находятся в паховой области и под мышками, под грудью, на поясе, у мужчин – на лице в месте бритья. Женщинам нужно внимательно относиться к невусам на голове – расческа и химические красители, сжигающие кожу, также могут травмировать невус.
‒ Какие факторы провоцируют появление меланом? Как понять, подвержен человек этому заболеванию или нет?
‒ Нужно оценить предрасполагающие эндогенные факторы: раса, наследственность, фототип кожи, общее количество родинок, их полиморфизм, наличие диспластических невусов. Плюс экзогенные факторы: как часто вы бываете на солнце, ходите ли вы в солярий, какая географическая широта места вашего жительства, интенсивность УФ-облучения, экология.
Меланома сейчас часто встречается у молодых людей, чаще у женщин. Это напрямую связано с гормональными всплесками, такими как, половое созревание, беременность и климакс. Всем женщинам после каждого такого периода желательно обследовать свои родинки.
‒ Какие расы наиболее подвержены риску?
‒ Переселенцы в Австралии. Большую часть населения Австралии составляют мигранты, среди которых много британцев. Блондины с мраморной кожей, рыжеватыми волосами и голубыми глазами перебрались сюда из диаметрально противоположного климата.
Заболеваемость меланомой в Австралии составляет 40 на 100 000 населения, что является самым высоким показателем в мире. При этом риск заболеть меланомой кожи в течение жизни реализуется у 1 из 60 жителей страны. Это третий, наиболее распространенный тип злокачественных опухолей в Австралии. Для сравнения: в России заболеваемость меланомой кожи составляет 3-4 случая на 100 000 населения ‒ в 10 раз меньше!
‒ Один человек позагорал, у него возникла меланома; другой позагорал – у него не возникла; третий и не загорал, а меланома появилась. Безусловно, существует генетическая предрасположенность. Но экзогенные факторы способствуют реализации генетической предрасположенности.
Для одного вида меланом важен мутантный ген, для другого ‒ определяющими станут именно экзогенные факторы. Всегда речь идет о совокупности факторов.
‒ Получается, что людям, которые не входят в группу риска, загорать все-таки можно?
‒ Да, такой человек может себе позволить загар в умеренных дозах, и, конечно, не в самый пик солнечной активности. Нельзя доводить кожу до солнечных ожогов.
Солярий в этом смысле представляет более серьезную угрозу: 93-96% ультрафиолета в солярии ‒ лучи типа А. Они проникают глубоко в дерму и провоцируют загар, но именно этот тип лучей вызывает поломку ДНК и появление мутантных генов. Минимизировать риск от загара в солярии можно с помощью крема с бронзатором ‒ он отражает лучи. Кроме того, в продаже помимо солнцезащитных кремов SPF (Sun Protection Factor), появилась новая серия кремов UVA, защищающих от ультрафиолетовых лучей спектра А.
‒ Ваш прогноз по заболеваемости меланомой? Что ждет человечество?
‒ В разных странах и по данным разных специалистов показатель заболеваемости меланомой удваивается в течение каждого десятилетия. Экология ухудшается, разрушается озоновый слой, люди все чаще путешествуют, резко меняют привычный климат ‒ все эти факторы, конечно, способствуют росту заболеваемости.
Но одновременно улучшается ранняя диагностика. Скрининговый осмотр, дерматоскопия стали вполне доступными и высокочувствительными методами диагностики. Растет количество врачей, владеющих этими методами. Плюс повышается информированность населения. За счет этих факторов снижается летальность от меланомы. По сравнению с 2000 годом, летальность снизилась на 37%.