Мантурова: мы отвечаем за культуру отношения россиян к своей внешности

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Заседание дискуссионного клуба "Красота в женских руках", идеологом и организатором которого в третий раз выступает Институт пластической хирургии и косметологии, прошло в преддверии Международного женского дня в МИА "Россия сегодня".

Главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава России, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н. И. Пирогова Наталья Мантурова рассказала о симбиозе пластической хирургии и искусства.

Поздравив всех россиянок с наступающим праздником, она отметила, что "наша страна многогранна и многолика".

Эксперт обратила внимание на парадоксальное стремление представителей разных национальностей сделаться внешне похожими друг на друга. И оно становится тенденцией. "Но согласитесь, что на африканском лице курьезно смотрится узкий нос, тонкие губы. А на европейском – развернутые скулы и плотные губы", – отметила она.

Широчайший спектр возможностей современной индустрии красоты способен принести вред, если забыть в погоне за косметическими операциями, что их омолаживающий эффект "в какой-то степени является мифом".

В этой связи, обращаясь к коллегам, она напомнила, что "нельзя доводить свои возможности до фанатизма". "Мы несем ответственность за культуру отношения к своей внешности", – отметила эксперт.

Пластический хирург – это не ремесленник, а многогранная личность. Но его желание и способности к творчеству должны быть подкреплены знаниями в области прекрасного, добавила она. Осознавая эту задачу, в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н. И. Пирогова включили в образовательную программу курсы по искусству и скульптуре.

При этом, по ее словам, "никто не снимает со счетов анатомию и всевозможные серьезные медицинские дисциплины", формирующие специалиста. "Но все-таки творчество и умение видеть – это очень важно", – заключила эксперт.