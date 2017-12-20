Мультимедийная пресс-конференция на тему "Рейтинг лучших клиник пластической хирургии России – 2017".

Участники:

— главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации, руководитель экспертного совета проекта "Медицина красоты" Наталья МАНТУРОВА;

— первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь КАГРАМАНЯН;

— руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

"Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" в рамках проекта "Медицина красоты" представил рейтинг "Лучшие клиники пластической хирургии России – 2017". Что представляет сегодня сеть медицинских организаций, оказывающих услуги пластической хирургии в России? Каков потенциал качества услуг исследуемых клиник? Где работают наиболее квалифицированные специалисты? Какие организации предоставляют самую полную информацию о своей деятельности? Каков накопленный опыт и уровень стабильности объектов исследования?