Как сберечь зубы: лечим кариес вовремя

Кариес – самое распространенное заболевание зубов. Когда стоит обратиться к врачу? Что ожидает вас в стоматологической клинике? Какие исследования и процедуры могут быть назначены? Об этом расскажет новая инфографика "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".