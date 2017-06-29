В Москве открылся Евразийский ортопедический форум

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Более трех тысяч врачей, ученых, ведущих производителей медицинской техники принимают участие в работе Евразийского ортопедического форума, начавшего работу в четверг, 29 июня, в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр".

На рубеже XX – XXI веков недуги костей и суставов заняли одно из ведущих мест в первичной и общей заболеваемости населения планеты. Их спектр включает более 100 болезней и синдромов.

"Каждый год в России происходит 13 миллионов травм, 19 миллионов пациентов обращаются за помощью по поводу заболеваний костно-мышечной системы", – сообщил директор Центрального института травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, президент Ассоциации травматологов-ортопедов России Сергей Миронов.

Отметив, что программа мероприятия включает более 600 докладов в 17 секциях, он назвал эти цифры "рекордными для такого уровня форума".

Число операций по эндопротезированию только за 2016 год достигло ста десяти тысяч. Рост огромен. Другой вопрос, что этим далеко не всегда занимаются должным образом подготовленные специалисты. "В результате мы имеем сегодня до 20 процентов осложнений в виде ревизионного эндопротезирования", – констатировал спикер, предположив, что форум "многие из этих вопросов заострит и попытается расставить все точки над "i".