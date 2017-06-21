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Финал Всероссийского чемпионата врачей-косметологов состоится в Иркутске

10:0621.06.2017
(обновлено: 10:16 21.06.2017)
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© Fotolia / kustvideoПрием в косметологическом кабинетеПрием в косметологическом кабинете
© Fotolia / kustvideo

Москва, 21 июн – РИА Новости. Ведущие российские специалисты примут участие в финале Первого всероссийского чемпионата врачей-косметологов "Сияние Байкала", который в четверг состоится в Иркутске, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия.

Косметология: как создают красоту
© РИА Новости, Инфографика
Косметология: как создают красоту
Мероприятие состоится в рамках Байкальского биеннале врачей-косметологов. С 19 по 25 июня в Иркутске пройдут мастер-классы, лекции и круглые столы с участием ведущих экспертов России в области косметологии и пластической хирургии. Также 21 по 23 июня состоится научно-практическая конференция, посвященная вопросам борьбы со старением и новым методам в косметологии.

В чемпионате "Сияние Байкала" приняли участие 125 врачей из 18 городов России, сообщила председатель центрального оргкомитета чемпионата, президент Байкальской ассоциации специалистов эстетической медицины Эльмира Сатардинова.

"Чемпионат врачей-косметологов как образовательный проект и профессиональный конкурс был придуман в Иркутске несколько лет назад. Сначала в нем принимали участие только местные врачи-косметологи, потом подключились доктора из соседних регионов. Мы проводим этот проект с целью сплотить врачебное сообщество, задать определенные стандарты качества и "кодекса чести" врача-косметолога, повысить профессиональный уровень его членов и помочь конечному потребителю сориентироваться в мире эстетической медицины", — рассказала она РИА Новости.

Уход за лицом
© Fotolia / Syda Productions
Советы эксперта: не вытирать лицо полотенцем, не переплачивать за упаковку
С точки зрения эстетики, в фокусе косметологии сегодня находится не только кожа, но и лицо человека в целом, отметила доктор медицинских наук, главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова.

"Форма лица, гармония его отдельных элементов – все это относится и к компетенции косметолога, работающего в обновленном формате трехмерного моделирования с использованием целого комплекса методов. Доклады в рамках научной программы чемпионата "Сияние Байкала" и конкурсные работы участников свидетельствуют о том, что такой подход очень успешен", — пояснила она РИА Новости.

Наталья Мантурова отметила ежегодную благотворительную акцию в рамках байкальского чемпионата косметологов, целью которой является помощь пациентам с серьезными эстетическими проблемами.

"Без активного сотрудничества и интеграции разных специалистов, без мультидисциплинарного подхода к решению сложных проблем трудно говорить о долгосрочном развитии эстетической медицины", — подчеркнула она.

Работы участников и итоги чемпионата можно посмотреть на сайте cosmetologic.club и в социальных сетях по хэштегу #сияниебайкала. 

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