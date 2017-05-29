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Пресс-конференция, посвященная 6-му ежегодному съезду Европейского общества ринопластики.

Участники:

— главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья МАНТУРОВА;

— президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Константин ЛИПСКИЙ.

Модератор – начальник управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

6-й ежегодный съезд Европейского общества ринопластики пройдет с 25 по 30 июня. Каковы аспекты международного сотрудничества пластических хирургов, в том числе в рамках Евразийской конфедерации обществ пластических реконструктивных и эстетических хирургов? Какие меры предпринимаются для популяризации отечественной пластической хирургии за рубежом?