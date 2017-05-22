Липский: пластические хирурги из стран ЕАЭС должны возобновить обмен опытом

Москва, 22 мая – РИА Новости. Евразийская конфедерация обществ пластических реконструктивных и эстетических хирургов поможет восстановить прерванное профессиональное общение и обмен опытом между специалистами из России и стран Ближнего Зарубежья, рассказал РИА Новости президент Общероссийской общественной организации "Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов" Константин Липский.

Меморандум о создании Евразийской конфедерации обществ пластических реконструктивных и эстетических хирургов был подписан в мае на Первом Евразийском конгрессе по пластической хирургии президентами национальных обществ пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Узбекистана в присутствии делегации из Украины.

Несмотря на то, что в мире есть Международная конфедерация национальных обществ пластических хирургов, у специалистов из стран Ближнего Зарубежья существует потребность в профессиональном общении на русском языке, отметил Константин Липский. "Российских хирургов связывает с коллегами из стран Ближнего Зарубежья длительная история сотрудничества, и сегодня перед нами встала необходимость возобновить прерванное общение. Наши специалисты регулярно принимают участие в зарубежных конгрессах, но ни мы, ни наши соседи практически ничего не знаем о том, как развивается современная пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия в странах СНГ. Поэтому у нас родилась идея создать конфедерацию национальных профессиональных обществ, чтобы не терять связи с коллегами, а, наоборот, развивать их, укреплять и поддерживать", — рассказал он РИА Новости.

Константин Липский также сообщил, что официальным печатным изданием Конфедерации станет журнал "Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии", в редакционную коллегию которого войдут представители национальных профессиональных обществ. "Хирургам из бывших советских республик не всегда бывает просто публиковать свои исследования на английском языке, на русском языке обмениваться печатными работами будет гораздо проще", — подчеркнул он.

Устав конфедерации будет принят в феврале 2018 года на Втором Евразийском конгрессе, который пройдет в Казахстане. Приглашение вступить в конфедерацию получат национальные общества Азербайджана, Грузии, Таджикистана, Туркмении и Украины, заключил эксперт.