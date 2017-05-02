Советы эксперта: не вытирать лицо полотенцем, не переплачивать за упаковку

Как помочь коже пережить сложный период межсезонья? Как справиться с сезонной аллергией? Почему после душа не стоит вытирать лицо и тело полотенцем? Кандидат медицинских наук, руководитель научной производственной лаборатории WDS Светлана Матело специально для РИА Новости дает практические рекомендации по уходу за кожей.

‒ Весна ‒ сложный период межсезонья: у человека повышается возбудимость нервной системы, не хватает витаминов и минералов, чувствуется усталость после зимы. Влажность воздуха колеблется, атмосферное давление скачет, ход астрономических часов резко ускоряется, световой день увеличивается, солнечная активность растет. Как все эти факторы влияют на нашу кожу? И чем мы можем ей помочь?

‒ Перечисленные факторы негативно сказываются на всем организме человека. Весна ‒ период, когда уставшая и обедненная кожа нуждается в особой поддержке. Надо понимать, что если сейчас не уделить ей должного внимания, не восстановить и не подпитать, то ухудшение качества кожи будет нарастать. Короткое российское лето с резкими температурными перепадами может лишь усугубить ситуацию.

В межсезонье мы предлагаем уход, основанный на косметике, представляющей собой смесь витаминов, масел, пептидов и экстрактов. Мы должны дать коже микроэлементы, а также компоненты, которые восстановят ее водно-липидный баланс.

А это значит, что кремы должны содержать большое количество питательных масел. Многим людям весной показаны периодические кремовые маски на всю ночь. Рекомендуется также регулярно делать маски на основе гиалуроновой кислоты и пептидов.

Кроме того, необходимо сорбировать с поверхности кожи токсины. Это можно делать с помощью умываний, скрабов, эпизодического нанесения альгинатных и глиняных масок, обладающих выраженным эффектом детоксикации.

‒ Не могли бы вы составить план ежедневных косметических процедур, которые подходят всем женщинам без исключения?

‒ Кожу обязательно нужно умывать. В этом вопросе каждая женщина ориентируется на собственные ощущения: она сама интуитивно понимает, какое средство ей больше подходит – гель для умывания, детское мыло, пенка или, возможно, многофазные текстуры.

После умывания мы должны восстановить водно-липидный баланс: если умыть кожу, но лишить ее жировой подпитки, она будет сохнуть. Кремовые текстуры после умывания подбираются в соответствии с текущими потребностями: для жирной кожи подойдут более легкие текстуры, для сухой кожи ‒ более жирные. В жаркий сезон на какой-то период времени полезно полностью отказаться от кремов, а лишь протирать кожу питательными лосьонами.

Любой крем необходимо наносить на сильно увлажненную кожу. Категорически неверно наносить крем сухими руками на сухую кожу. Я противник использования полотенец для лица и тела: максимум, что можно сделать, так это обернуть полотенцем голову, не вытирать при этом волосы.

Вода является проводником питательных веществ в кожу. Крем фиксирует воду на поверхности влажной кожи, обеспечивая необходимое увлажнение. В идеале это должно выглядеть так: вы выходите из душа, берете небольшое количество крема для тела, наносите его на мокрое тело с головы до пят, осуществляя легкий массаж. Ваша задача – в таком состоянии Нефертити полностью высохнуть.

К сожалению, многие женщины забывают о ежедневном уходе за телом, занимаются только лицом и шеей, а потом жалуются на расчесанные голени, шелушение кожи и дискомфорт. В большинстве случаев проблема решается путем простого увлажнения и питания. 90 процентов взрослых людей имеют сухую, а временами очень сухую кожу тела. Это нездоровое состояние кожи.

‒ Скажите, взрослым людям можно применять детские кремы или это бесполезно?

‒ Любой детский крем или молочко выполняют базовую функцию, которая нужна как взрослым, так и детям ‒ увлажнение кожи и восстановление водно-липидного баланса. С этим мы справимся, но не более того. Хотя в некоторых косметических продуктах, предназначенных для ухода за детской кожей, дополнительно применяются экстракты и масла. Тогда мы можем рассчитывать на некоторое питание кожи. Скажем так: уж лучше детский крем, чем совсем ничего. Вреда от него точно не будет.

‒ На что нужно обратить внимание при покупке крема? Чем, на ваш взгляд, грешит "люксовая" косметика?

‒ По факту сделать выбор крема очень сложно. На полках аптек и парфюмерных магазинов представлено большое разнообразие брендов. Прочитать на упаковке состав крема часто бывает крайне затруднительно. Очень сложно понять, для чего то или иное средство, подойдет ли оно именно вам. Чаще всего мы покупаем кота в мешке.

Многие женщины часто переплачивают за оберточки и баночки. У нас до сих пор бытует поверье, что крем в красивой баночке с золотой крышечкой, в золотой коробочке, в шуршащей упаковке с золотой ленточкой ‒ качественный продукт. Никто не задумывается, что покупая крем за 10-15 тысяч рублей, 70 процентов стоимости мы отдаем за упаковку.

Я не утверждаю, что внутри таких баночек будет плохое средство. Да, действительно есть дорогая и эффективная косметика. Но нужно понимать, что каким бы чудесным ни был крем, вы все равно не получите "вау-эффекта", не станете моложе на 5 лет. Отдавая деньги за обертки и коробки, человек понапрасну тратит колоссальные ресурсы: через три минуты после вскрытия шуршащая бумажка вместе с упаковкой летит в мусорное ведро, начинает загрязнять атмосферу с момента производства.

Здесь нужно учитывать еще один важный момент. Банка с кремом имеет большую поверхность. Как только мы ее открываем, крем начинает контактировать с внешней средой, ингредиенты в баночках быстрее окисляются и загрязняются микрофлорой из внешней среды. Именно поэтому мы выпускаем кремы в тубах или диспенсерах небольшого объема. Я сознательно настаиваю на отказе от коробочек и другой лишней мишуры.

‒ Существует ли полностью натуральная косметика?

‒ Сделать полностью натуральный, но эффективно работающий продукт сложно, но можно; другой вопрос – нужно ли. Лично я сторонник комбинированного подхода, когда в разумных комбинациях используются экстракты и масла и современные синтетические ингредиенты. Делая упор на натуральность, можно переборщить с другими аспектами, упустив тот момент, например, что любой природный экстракт является потенциальным аллергеном.

Кроме того, при работе с натуральными продуктами производитель не всегда может гарантировать постоянство состава: эту ромашку собирали на полях Вологодчины, а эту ‒ на лугах французского Бордо; здесь в этом году засуха, а там ‒ кислотный дождь; этот кокос перезрел, а этот не дозрел… В этой ситуации при контроле стабильности состава очень сложно соблюсти стандарты GMP (Good Manufacturing Practice — надлежащая практика производства). Лишь очень немногие производители, которые придерживаются эко-концепции, справляются с этой задачей.

‒ Можно ли в домашних условиях использовать спитой кофе как основу для скраба?

‒ Спитой кофе – сильный абразив. Я бы не стала царапать свою кожу спитым кофе, а сделала бы маску. Кофеин тонизирует, улучшает кровообращение.

‒ Плацентарные маски эффективны?

‒ Да, эффективны. Плацента содержит пептиды и гормоны, это работает. Но с плацентарными масками у меня лично встает вопрос этики.

‒ Что вы можете посоветовать аллергикам, которые с ужасом ждут цветение березы? Возможно, им стоит отказаться от косметики?

‒ Я рекомендую аллергикам как можно чаще смывать с себя аллергены. Не просто умывать лицо, а ходить в душ, желательно два раза в день, один раз в день мыть голову. Многие совершенно забывают, что волосы – это накопитель летающей в атмосфере пыли. Кроме того, аллергики должны обязательно промывать нос, полоскать рот и мыть руки.

Применение косметики здесь не играет усугубляющей роли. Хотя в некоторых случаях следует отказаться от кремов повышенной жирности и масел. Аллергикам следует подбирать косметику с сорбционными свойствами, например, гель для умывания с мякотью айвы или сорбирующие маски на основе альгинатов. Некоторым аллергикам будет полезно несколько раз в неделю делать глиняные маски.

‒ Скоро начнется дачный сезон. Скажите, бабушкины рецепты "клубника на щеки ‒ огурец на глаза" работают или нет?

‒ Вполне. Кто-то еще трет картошку, смешивает с мукой, получает хороший сорбент. Все, что растет на грядке и не подвергается никакой химической обработке, содержит колоссальное количество питательных веществ

Дачный сезон еще хорош питанием кожи изнутри: мы получаем достаточное количество свежих овощей, фруктов и ягод.