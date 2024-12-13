Что делать, если замерзают стекла в машине: как бороться с обледенением

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Зимой на сильном морозе машина может отказаться заводиться или покрыться льдом так, что владельцу придется потратить много времени на разморозку. Почему замерзают стекла в автомобиле, как избавиться от наледи снаружи и изнутри и что делать, чтобы не допустить обледенения в дальнейшем, - в материале РИА Новости.

Замерзают стекла в машине

С наступлением зимы у автомобилистов появляется много проблем, начиная от не желающего заводиться на морозе автомобиля, заканчивая обледеневшими замками, стеклами, капотом и багажником, а порой и тормозной системой. Причем, чаще всего беспокоит водителей обледенение именно стекол и замков. В этом виноваты бывают даже не столько морозы, сколько температурные скачки и неопытность владельца авто. Особенно это актуально для тех, кто держит свое транспортное средство не в гараже, а на улице.

"Зимой ситуация на дорогах усложняется непредсказуемыми погодными условиями. Температура воздуха колеблется от плюсовой к минусовой, что приводит к образованию льда на дороге и автомобиле. Одна из главных опасностей — ледяной дождь, который может нанести вред автомобилю и создать аварийную ситуацию. Автомобилисты могут столкнуться даже с полным обледенением машины: чаще всего это происходит с утра. В этой ситуации водителям, которые заранее не подготовились к такой угрозе, приходится изобретательно подходить к ситуации. Многие поливают горячей водой замерзшие участки — специалисты не рекомендуют этот способ, так как из-за перепада температур может лопнуть стекло или потрескаться лак на машине. Лучше воспользоваться незамерзающей жидкостью, чтобы под воздействием химического состава лед растаял", - говорит Виктор Чувашов, технический директор ООО "НПК "АВТОПРИБОР".

- После того как вы смогли попасть в салон автомобиля, не спешите радоваться. Часто после сильных морозов или ледяного дождя машины со слабым аккумулятором не заводятся. Приходится "прикуривать" автомобиль от другого авто, что бывает затруднительно, так как капот также может обледенеть. В таком случае придется вызвать эвакуатор, чтобы он отвез машину в теплое место, - добавляет эксперт.

© iStock.com / Milan Krasula Уборка снега с лобового стекла в автомобиле © iStock.com / Milan Krasula Уборка снега с лобового стекла в автомобиле

Почему так происходит

Замерзшие стекла в машине отнимают у владельца много времени, это критично особенно утром, когда большинство торопится на работу. Не менее 15 минут приходится пользоваться скребком (некоторые для этого используют пластиковую карту) и прогревать авто.

- Причин, по которым зимой замерзают стекла автомобилей, как внутри, так и снаружи, существует несколько. Это может быть нарушение циркуляции воздуха в салоне, загрязнения вентиляционных каналов и системы отопления, отсутствие уплотнителей, сырость в салоне авто, которая превращается в конденсат и застывает при понижении температуры. Также распространенная причина появления наледи на стеклах – неправильная мойка, - объясняет Илья Иванский , руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto.

По словам специалистов пресс-службы ГК Автодом, причиной обледенения также является высокая теплопроводность стекла. После остановки автомобиля тепло из салона начинает выходить наружу через стекло и превращает водяные пары, содержащиеся в воздухе, в воду, которая замерзает. При этом если на улице идет снег, то он начинает таять, попадая на теплое, еще не остывшее стекло. Таким образом, тающий снег способствует образованию более прочной наледи.

Что делать, если замерзло стекло автомобиля

- Часто при остывании автомобиля после завершения поездки влага из теплого воздуха оседает на стеклах в виде конденсата, а при более сильных заморозках превращается в лед. Таким образом, обледенение стекол авто может произойти как внутри, так и снаружи, - говорят специалисты пресс-службы ГК АвтоСпецЦентр.

Изнутри

Причина замерзания стекол изнутри - высокая влажность в салоне. Для того, чтобы воспрепятствовать обледенению, необходимо придерживаться следующих правил:

Перед тем, как сесть в авто, важно стрясти снег с обуви и одежды, так в салон попадет значительно меньше жидкости.

Убрать на зиму впитывающие коврики, приобрести резиновые или силиконовые. Некоторые водители застилают пол под ковриками газетой или просто бумагой, чтобы минимизировать количество воды.

После мойки обязательно тщательно просушивать салон.

Следить за тем, чтобы система вентиляции и отопления были исправны.

Положить в салон мешочек с поваренной солью или силикагелем, они хорошо впитывают влагу.

Перед тем, как покинуть машину, нужно выровнять температуру внутри и снаружи. Для этого можно проветрить салон или не закрывать боковые стекла полностью, оставив небольшой зазор, так салон охладится.

"Чтобы минимизировать количество влаги в автомобиле, необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию в нем. Качество вентиляции снижается, когда неисправны вентиляционные клапаны, давно не менялись салонные фильтры, перекрыты вентиляционные отверстия при некорректном тюнинге. Накоплению влаги в салоне авто способствует также нарушение герметичности системы с жидкостью. Последние несколько минут перед парковкой рекомендуется передвигаться с отключенным отопителем, чтобы приблизить температуру внутри авто к температуре воздуха на улице. Рекомендуется также использовать атермальную пленку для стекла или атермальное стекло, защищающие автомобиль от промерзания", - советуют эксперты пресс-службы ГК Автодом.

Если лед на стеклах все же появился, можно воспользоваться системой автозапуска печки (если такая имеется) - водитель дистанционно включает обогрев и выходит к уже готовому к поездке автомобилю. Если этой опции в машине нет, на замерзшие стекла рекомендуется распылять специальные жидкости (продающиеся в магазине или сделанные самостоятельно) с содержанием спирта, уксуса или соли, которые помогают растопить лед, некоторые автолюбители натирают замерзшие стекла мешочками с табаком и солью.

Снаружи

При обледенении стекол снаружи также нелишним будет воспользоваться советом бывалых водителей и постараться выровнять температуру в салоне и на улице. Можно перед тем, как поставить авто на стоянку, обработать стекла специальной жидкостью, предотвращающей промерзание, тогда не придется тратить утром время на размораживание.

© iStock.com / CatEyePerspective Наледь на автомобиле © iStock.com / CatEyePerspective Наледь на автомобиле

- Наледь со стекла не рекомендуется счищать с помощью щетки и скребка. Песок и частицы пыли, которые растираются по поверхности стекла вместе со льдом, могут оставить мелкие царапины на авто. Следует включить обогрев стекол, и пока автомобиль прогревается, убрать верхний слой снега, а через несколько минут можно будет смахнуть оттаявшую ледяную корку. Можно использовать специальную омывающую или любую спиртовую жидкость, которые необходимо держать в теплом помещении. Для профилактики наледи поверхности стекол нужно регулярно обрабатывать специальным средством на основе растворителей, полимеров и силикона, - предлагают эксперты пресс-службы ГК Автодом.

Если авто остается на стоянке долгое время, можно накрыть лобовое стекло тканью или специальным чехлом.

Как сделать раствор ото льда самостоятельно

Сейчас в любом магазине автозапчастей продаются специальные жидкости, эффективно борющиеся с наледью на стеклах. Предлагаются варианты в аэрозольных баллончиках или бутылках с распылителем. Их достаточно нанести на лед на некоторое время, а потом смахнуть со стекла образовавшуюся кашицу. Если такого средства под рукой нет, то поможет раствор, приготовленный самостоятельно. Причем, эффективность его будет не хуже магазинного варианта, так как чаще всего ингредиенты используются одинаковые.

Несколько вариантов приготовления раствора ото льда в домашних условиях:

Солевой раствор. В стакане воды необходимо растворить 2 столовых ложки соли, получившуюся жидкость нанести на стекло или губку для посуды и осторожно протирать до растворения льда. Следует помнить, что соль негативно влияет на резиновые уплотнители и лакокрасочное покрытие, поэтому не стоит обильно поливать ею стекла. Этиловый спирт. Подойдет любой спиртосодержащий раствор, включая популярную и недорогую настойку боярышника, которой чаще всего пользуются водители для размораживания стекол в авто. Незамерзающая жидкость, разбавленная спиртом. Некоторые автолюбители советуют распылять на стекла "незамерзайку", но она помогает только от легкой изморози и предназначена для использования на уже прогретом стекле, в остальных случаях такой способ может привести к еще худшему обледенению. Необходимого эффекта можно достичь, разбавив незамерзающую жидкость спиртом. Раствор жидкости для мытья стекол и спирта. Действенный вариант, пропорции для разбавления: 2:1. Если мороз очень сильный, можно разбавить 1:1. Уксус. Самый обычный 9% или 12% столовый уксус замерзает при температуре ниже -20 градусов Цельсия. Смесь уксуса, спирта и соли (1 столовую ложку на литр) поможет разморозить стекла практически мгновенно.

© iStock.com / andreygonchar Мужчина заливает незамерзайку в автомобиль © iStock.com / andreygonchar Мужчина заливает незамерзайку в автомобиль

Чего делать не стоит

Ни в коем случае для борьбы с обледенением нельзя использовать горячую воду и направленную струю горячего воздуха, стекла можно серьезно повредить: резкий перепад температур приводит к появлению сколов и трещин, в некоторых случаях - к полной замене стекла. Не нужно сразу включать дворники, они скорее всего примерзли к стеклу. Даже если оно не лопнет, вода может быстро замерзнуть и процедуру размораживания придется повторить.

Как предотвратить обледенение стекол зимой в будущем

- Чтобы избежать замерзания, необходимо обязательно готовить автомобиль к зимнему периоду: если на стеклах есть протекающие уплотнители или трещины, их стоит отремонтировать до морозов. Также нужно учесть, что грязные стекла замерзают быстрее, чем чистые, и грязь на них действует как наждачная бумага, то есть, оставляет микроповреждения. Самой лучшей защитой от наледи станет парковка в закрытых местах: гараж, подземный паркинг, также эффективно применение специальных средств, которые уберегут стекла от замерзания и запотевания, - советует Илья Иванский.

Виктор Чувашов предлагает серьезно относиться к подготовке транспортного средства к зимней поездке, по его словам, на способность машины противостоять непогоде также серьезно влияет выбор щеток стеклоочистителя, особенно если обледенение стекол происходит в дороге. Есть два вида щеток: каркасные и бескаркасные. Каркасные более привычны для водителей: они хорошо противостоят погодным условиям. Однако снег забивается в коромысла, что затрудняет движение. У бескаркасных с этим проблем нет, они легко адаптируются к непогоде, качественно очищая снег и лед. Дизайн бескаркасных щеток более лаконичный, конструкция обеспечивает высокие аэродинамические характеристики, а также максимальный обзор за счет низкого профиля.

Если дворники покрылись льдом, важно их правильно очистить. Качественный уход — залог эффективности щеток стеклоочистителя, поэтому чистить их нужно исключительно механически. Для очистки достаточно привести их в сервисное положение и сухой тряпочкой счистить снег и грязь. Бескаркасную щетку нельзя сгибать или выгибать, так как основной профиль при жиме к стеклу формирует резинодержатель — пружинный элемент. Выгибая щетку, автомобилист нарушает профиль, и дворник становится неисправным.

Еще одна ошибка в уходе — обработка щеток химическими составами, которые могут привести к неисправности. На современные дворники наносится графитовое покрытие, которое обеспечивает отсутствие скрипа и дробления при скольжении по стеклу, а также защищает от царапин и потертостей. Дополнительные составы могут нарушить целостность напыления, лишая щетки своих преимуществ. Менять дворники следует раз в год, так как суровые погодные условия уменьшают период эксплуатации.

Чек-лист для подготовки машины к зимней поездке:

По возможности машину лучше укрыть в сухом месте. Например, в гараже или на крытой парковке. Установить зимние щетки стеклоочистителей. Заранее залить незамерзайку в бачок стеклоочистителя. Обработать силиконовым спреем резиновые уплотнители. Обработать машину восковым покрытием. Всегда иметь под рукой размораживатель замков.