Если замерз замок в машине: способы открыть дверь и что нельзя делать

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Обледенение различных частей машины — одна из распространенных "зимних" проблем автомобилистов. Как предотвратить замерзание замков и что делать, если дверь не открывается, самые эффективные способы решения проблемы — в материале РИА Новости.

Замерз замок в машине

Часто в зимнее время года владельцы транспортных средств сталкиваются с самыми разными проблемами: от обледенения машины до севшего аккумулятора. Хотя в современных автомобилях чаще всего стоит сигнализация или имеется брелок, открывающий двери, многие до сих пор по старинке пользуются ключами. Это касается в первую очередь собственников авто бюджетного сегмента, в которых установлена система центрального замка, при которой обычно скважина для ключа есть только на водительской двери. Однако опытный водитель знает по меньшей мере несколько способов попасть внутрь, чтобы завести двигатель.

Причины

Причина замерзания замка в авто - это попадание влаги или загустение смазывающего состава.

« "Вода, превратившись в лед, не позволяет вставить и провернуть ключ. А неправильное размораживание может привести к неисправности замка", - предупреждают эксперты ГК Автодом.

Чаще всего это происходит при:

образовании конденсата из-за разницы температур в салоне авто и за его пределами;

резком снижении температуры после мокрого снега или дождя;

перепадах температуры от "плюса" к "минусу";

некачественной сушке машины после мойки.

Как открыть двери и что делать не стоит

« - Вне зависимости от причины замерзания неправильные действия при попытке открыть автомобиль в данной ситуации могут привести к серьезным последствиям. Например, можно сломать в замке ключ, что приведет к частичной или полной замене замка, - говорят специалисты ГК АвтоСпецЦентр.

Существует несколько способов разморозки замка, каждый из них имеет свои плюсы и минусы:

1. Первое, что приходит на ум (если авто находится рядом с домом): принести чайник с горячей водой. Этот вариант на самом деле должен использоваться только в самом крайнем случае, так как может повлечь за собой дальнейшие неприятности. "Ни в коем случае не стоит лить на замок кипяток – он испортит краску на авто, а также проникнет внутрь замка, что может спровоцировать образование ржавчины", - предупреждает Илья Иванский . Кроме того, вода, попавшая в личинку, может повторно замерзнуть и проблема повторится. Но, если нет иного выхода, можно использовать теплую (не кипяток) воду и лить ее на саму дверь вокруг замка.

2. Если есть медицинская грелка или пластиковая бутылка, можно налить внутрь кипяток и приложить к замку, через какое-то время лед внутри личинки растает.

3. Постараться разогреть металлическую часть ключа. "Открыть дверь за пару минут поможет обычная зажигалка - достаточно немного погреть ей металлическое жало ключа, вставить в замочную скважину и, не прикладывая усилий, попытаться повернуть ключ. С первого раза не получится, повторить нагрев потребуется 2-3 раза, за это время жало ключа передаст свое тепло замерзшим цугаликам внутри замочного механизма и они обязательно разблокируются", - советует Илья Подмарев, специалист по продвижению ProxyCar. Но не стоит усердствовать с нагреванием, чтобы не расплавить пластиковую часть ключа.

4. Если есть возможность дотянуть до авто электрический удлинитель, можно воспользоваться бытовым феном (ни в коем случае не промышленным) и направленной струей теплого воздуха отогреть замок. Пытаться это сделать при помощи собственного тела или дыхания не стоит, этот вариант не работает.

5. Попросить у другого автолюбителя прикуриватель, раскалить его и прижать к металлической части замка. Возможно, придется это сделать несколько раз, но очень аккуратно, чтобы не повредить хром на личинке.

6. Использовать химические жидкости. Существует большое количество различных средств-размораживателей замков, но, как правило, их часто нет под рукой (например, лежат в багажнике машины или в ее салоне). Такие вещи нужно держать дома, на работе или при себе. Для этих целей подходит и популярное средство WD-40.

7. Спирт. Для этой цели подходят любые средства, содержащие спирт, например, недорогой одеколон или настойка боярышника.

8. Незамерзающая жидкость для омывателя. Некоторые автолюбители советуют использовать "незамерзайку", если она есть под рукой. Однако после применения любых жидкостей необходимо тщательно просушить замок. Илья Подмарев не советует заливать в замок жидкости для разморозки или использовать спреи для смазки, если без этого можно обойтись, так как они помогают только в моменте, а впоследствии из за наличия остатков жидкости, к которой хорошо прилипает пыль и грязь, в устройстве это приведет к его поломке, выходу из строя и частому промерзанию на морозе. Для правильной работы любого замка нужна только чистота его механизма и отсутствие в нем влаги.

© iStock.com / andreygonchar Мужчина заливает незамерзайку в автомобиль © iStock.com / andreygonchar Мужчина заливает незамерзайку в автомобиль

9. Способ с использованием выхлопных газов от другого авто может сработать, но для этого необходимо иметь под рукой короткий шланг, чтобы они не успели остыть.

10. Существуют специальные брелоки-размораживатели, но они громоздкие и тяжелые, их неудобно носить с собой, кроме того, в самый неподходящий момент могут сесть батарейки, поэтому нужно иметь при себе запасной комплект.

Если замок, наконец, отогрет и проворачивается, но дверь не открывается, - проблема кроется в примерзшем к кузову автомобиля резиновом уплотнителе.

« - Двери авто, как и замки, нельзя пытаться открыть агрессивно. Лучше заранее обрабатывать резину уплотнителей силиконом, а петли - графитовой смазкой. Если с профилактикой уже опоздали – максимально щадяще сколите наледь по контуру дверей: для этого надо простучать дверь ладонью, - говорит Илья Иванский.

“Если ничего не помогло, можно обратиться за помощью в добровольческое движение “Джип Алерт”, где более 60 тысяч добровольцев-джиперов по всей России готовы прийти на помощь попавшему в беду автолюбителю. Они не только вытаскивают застрявшие машины из снега, кюветов и полей, но и приезжают в считанные минуты и оказывают помощь в разморозке замка или предлагают альтернативные варианты, что самое ценное - это все совершенно бесплатно”, - говорит Илья Голиневич, президент благотворительного фонда "Автоволонтеры".

Как предотвратить заморозку после мойки

« - Мойку автомобиля лучше проводить в закрытых боксах сервисных центров или СТО, где есть специальное оборудование для полной сушки авто. Лучше мыть автомобиль теплой водой и желательно при плюсовых температурах. Частота мытья автомобиля также зависит от регулярности и условий эксплуатации. Например, реагенты на дорогах зимой могут повредить кузов авто, поэтому при ежедневных поездках на автомобиле лучше мыть его не реже 1 раза в месяц, - советуют специалисты ГК АвтоСпецЦентр.

Если автомобилист моет машину в мойке самообслуживания или самостоятельно во дворе частного дома, то необходимо тщательно протереть все движущиеся и прилегающие к ним части двери от влаги, замки продуть баллончиком с сжатым воздухом, ручки насухо вытереть в открытом состоянии, уплотнители смазать силиконовой смазкой.

Как избежать замерзания замка автомобиля в будущем

Чтобы комфортно пользоваться автомобилем в зимнее время года, необходимо подготовить его к холодам:

Осмотреть резиновые уплотнители на дверях: они должны быть целые, без трещин и заломов, в противном случае будет попадать влага и дверь примерзнет. Необходимо тщательно очистить уплотнители и дверные проемы от грязи, песка, пыли, вытереть насухо и обработать специальной силиконовой смазкой.

Замки в авто должны быть всегда чистыми и сухими. Автолюбители советуют смазывать личинки специальными средствами, вытесняющими влагу, например, WD-40.

К сожалению, зимой замерзают не только замки и двери транспортного средства, часто владельцы машин сталкиваются с обледенением и других элементов конструкции. Илья Иванский дает несколько советов, как справиться с распространенными проблемами зимней эксплуатации авто: например, самый быстрый способ отогреть замерзшее лобовое стекло – включить печку на полную мощность или использовать специальную антиобледенительную жидкость. Использование горячей воды тут тоже под запретом – стекло может не выдержать перепада температур и потрескаться. Бачок с омывающей жидкостью тоже может замерзнуть зимой, поэтому прежде чем использовать щетки стеклоочистителя, стоит дать жидкости растаять. Ускорить процесс позволит добавление спирта в бачок. Для разморозки емкости можно использовать бытовой фен, даже при наличии промышленного – воздух, нагретый до 600°С, может расплавить не только лед, но и сам бачок.

Если из-за мороза аккумулятор перестал работать, необходимо предпринять следующие действия: отсоединить от контактных проводов корпус и внимательно осмотреть. Если в результате замерзания электролита появились трещины, восстановить АКБ уже не выйдет, если нет – стоит расположить устройство в отапливаемом помещении. Не надо пытаться ускорить процесс оттаивания путем зарядки аккумулятора, иначе пластины точно деформируются. Только после того, как лед растает, устройство можно поставить на зарядку с током в размере 10% от ёмкости АКБ и заряжать не менее 10 часов.