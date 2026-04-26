Как изменятся цены на новые и подержанные автомобили в 2026 году

Российский автомобильный рынок находится под давлением нескольких факторов: новый утилизационный сбор, повышение НДС, высокая ключевая ставка и нестабильный курс рубля. Все это в совокупности разгоняет стоимость автомобилей — и новых, и подержанных. Чего ждать покупателям, какие модели подорожают сильнее других и как сэкономить в нынешних условиях — в материале РИА Новости.

Прогноз цен на новые автомобили в 2026 году

По данным "Автостата" , средневзвешенная стоимость новой легковой машины по итогам 2025 года выросла на 5,4% и составила 3,29 млн рублей. В декабре показатель находился на уровне 3,48 млн рублей.

В 2026 году подорожание продолжается. С января цены на новые легковые автомобили в России выросли в среднем на 1,5–3%. Рост затронул модели как российских брендов — Lada, Solaris, Xcite, "Москвич" и Evolute, так и китайских — Haval, Tank, Geely, Chery, Exlantix, Omoda, Jaecoo, Changan, GAC, BAIC, Bestune и LiXiang.

“По нашим оценкам, сегмент новых автомобилей вырастет в пределах 15%, за ним подтянется рынок "вторички" — до 10% от нынешней средней цены, — сказал РИА Новости руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев. — Заметнее всего цены изменятся в премиальном сегменте, который больше зависит от нового утилизационного сбора, тем более под новые ставки попали гибриды и электрокары”.

В январе 2026 года было реализовано 80 604 автомобиля — на 9,5% меньше показателей за аналогичный период 2025-го. Среди десяти самых популярных в России автомарок пять брендов показали отрицательные показатели: Lada, Haval, Geely, Changan и Jetour.

Рост цен на отечественные модели

Отечественные автомобили дорожают умеренно по сравнению с импортными: эксперты прогнозируют рост на 5–10%.

“Продукция российского автопрома подорожает из-за роста цен на иностранные комплектующие и логистику”, — считает Корнев.

Для Lada, УАЗ и ГАЗ существенным буфером остается господдержка через программы льготного автокредитования, которые частично компенсируют рост розничных цен.

Рост цен на импортные модели

Импортные автомобили — прежде всего китайские бренды и машины параллельного импорта — дорожают заметно быстрее. Ввозимые автомобили китайских брендов вырастут в цене на 15–20%, а машины, поставляемые по каналам параллельного импорта, — до 50%.

Некоторые модели, которые сегодня можно привезти за 4–5 млн рублей, после уплаты всех сборов по новым правилам могут подорожать на 1–1,5 млн рублей. По словам экспертов, это станет серьезным ударом по параллельному импорту, ведь многие покупатели теперь переориентируются на официальные дилерские сети или машины, собранные в России.

Влияние утилизационного сбора и НДС

Два регуляторных изменения, вступивших в силу с начала года, стали главными драйверами роста цен.

Утилизационный сбор. С 1 января 2026 года утилизационный сбор на автомобили и прицепы проиндексирован на 10–20% в рамках долгосрочной шкалы. Постановление правительства предусматривает поэтапную индексацию до 2030 года.

Утилизационный сбор напрямую включается в стоимость машины. Импортеры закладывают платеж в цену при растаможке. Производители учитывают сбор в себестоимости, и дилеры автоматически повышают цену. Льготные ставки сохраняются только для маломощных авто (до 160 л. с.), все остальные попадают под "коммерческий" сбор, который может составлять сотни тысяч рублей.

Базовая формула расчета: сумма утильсбора = базовая ставка × коэффициент. Базовая ставка для легковых автомобилей составляет 20 000 рублей. Коэффициент зависит от типа, объема и мощности двигателя, а также возраста автомобиля.

Динамика утилизационного сбора для легкового автомобиля до 3 лет (коммерческий, юрлица и ИП)

Мощность двигателя Коэффициент до 01.12.2025 Коэффициент с 01.01.2026 Примерная сумма сбора (2026) До 90 л.с. (до 66 кВт) Льготный Льготный для физлиц до 160 л.с. ~33 000 руб. 90–160 л.с. (66–118 кВт) 58,7 62,2–74,6 1 244 000–1 492 000 руб. 160–200 л.с. (118–147 кВт) Повышенный Повышенный +10–20% Свыше 1 500 000 руб. Свыше 200 л.с. (свыше 147 кВт) Высокий Высокий +10–20% От 2 000 000 руб.

НДС. С 1 января 2026 года базовая ставка НДС в России увеличилась с 20 до 22%. Автомобиль — сложный продукт с длинной производственной цепочкой: НДС платят на каждом этапе — от производства комплектующих до продажи. Итоговое удорожание автомобилей может составить от 5 до 15% в зависимости от марки и происхождения машины.

“Увеличение налоговой нагрузки бизнес должен будет компенсировать, переложив издержки на покупателя, как и новые ставки утильсбора, — констатирует Александр Корнев из Газпромбанк Автолизинг. — НДС был отыгран в январе, подняв цены в пределах 2%, а утильсбор уже добавил к ним порядка 10% в среднем по рынку. Цены при этом могут вырасти еще больше после введения с 1 апреля новых правил ввоза автомобилей из стран ЕАЭС. К ним будут применяться единые повышающие коэффициенты вне зависимости от статуса ввозящего (юрлицо или физическое лицо), а также целей ввоза. Заградительная мера заработает против занижения таможенной стоимости при первоначальном расчете пошлины. Пропадет смысл гнать машины в "обход" через страну ЕАЭС, если придется платить как за прямой импорт. Рост цен от месяца к месяцу будет продолжаться, и от него никуда не деться. Однако стоит учесть, что цены на рынке не поднимаются резко в моменте, чтобы не обрушить спрос. Тот же очередной этап утильсбора будет отыгран на промежутке в несколько месяцев. Поставщики, дилеры и прочие игроки рынка будут делать все возможное, чтобы нивелировать резкие скачки цен. Поэтому, принимая решение о покупке, важно анализировать не только цену, но и ряд других факторов”.

Прогноз цен на подержанные автомобили в 2026 году

Подержанные машины дорожают вслед за новыми авто — это закономерность российского авторынка. Рост цен на новые автомобили всегда подтягивает за собой вторичный рынок.

Волнообразная динамика вторичного рынка

Российский рынок автомобилей с пробегом завершает 2025 год в положительной зоне — по данным "Автостата" , рост составил около 3%.

До повышения утильсбора покупатели массово приобретали новые машины, из-за чего спрос на вторичном рынке снизился. Одновременно упала и стоимость подержанных автомобилей — к ноябрю их средняя цена сократилась на 6%. Однако к началу 2026 года прайсы могут вырасти примерно на 5–10%, а на самые востребованные европейские модели — на 15%. Причины роста — нехватка надежных машин, особенно в массовом сегменте.

“Важным фактором роста стал и ввоз автомобилей через механизм параллельного импорта. Перед повышением утильсбора многие пытались максимально насытить рынок, ввозя автомобили как подержанные, — считает коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский. — На 2026 год мы прогнозируем динамику роста вторичного рынка автомобилей на 8-10%. Стоит отметить более привлекательные для клиентов условия по кредитам на подержанные машины, которые стали возможны из-за снижения ключевой ставки”.

Наиболее ликвидные и падающие в цене модели

Не все марки ведут себя одинаково. Модели с пробегом сохраняют ликвидность в условиях роста цен, если речь идет о надежных и востребованных брендах.

Держат цену лучше всего:

Toyota, Kia, Hyundai (дефицит надежных японских и корейских машин сохраняется);

LADA (особенно Vesta и Granta — доступный ценовой сегмент);

коммерческие фургоны (устойчивый деловой спрос).

Падают или рискуют упасть в цене:

электромобили с пробегом: более быстрый износ аккумуляторов, высокая стоимость обслуживания делают их менее привлекательными на вторичном рынке;

китайские кроссоверы 2021–2022 годов выпуска: переполнение рынка аналогичными новыми моделями, которые теперь активно собирают в России.

Разрыв между новыми и подержанными авто

В 2026 году на рынке формируются так называемые "ценовые ножницы". Часть покупателей при новой цене автомобиля предпочтет потратить накопленные средства не на новый автомобиль, а на первый взнос по льготной ипотеке, ремонт жилья или покупку подержанного авто, ранее ввезенного в Россию.

Прогноз динамики цен на авто в 2026 году по сегментам

Сегмент Ожидаемый рост цен Ключевая причина Отечественные новые (Lada, УАЗ, ГАЗ) +5–10% НДС 22%, рост стоимости комплектующих Китайские новые (официальные дилеры) +15–20% Утильсбор, НДС, курс юаня Параллельный импорт (новые) +до 50% Утильсбор по "коммерческим" ставкам Подержанные отечественные +3–8% Следуют за новыми, инфляция Подержанные иномарки (массовый сегмент) +5–10% Дефицит предложения Подержанные премиум (3–5 лет, свыше 160 л.с.) +15–20% Новые ставки утильсбора при ввозе Электромобили с пробегом -5% — +5% Высокие расходы на обслуживание

Факторы, влияющие на цены

Разберем факторы, которые сильнее всего влияют на цены.

Ключевая ставка и влияние на автокредиты

Высокая ключевая ставка ЦБ — один из главных тормозов авторынка: она делает автокредиты дорогими и снижает покупательную активность.

“Дальнейшее снижение "ключа" с нынешних 15% может оживить покупательский спрос через кредиты и лизинг, — уверен руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев. — При этом крупные китайские производители давно субсидируют программы финансирования на свои автомобили. К примеру, по итогам 2025 года средняя ставка по кредиту с учетом субсидии составила чуть больше 10%. Правда, смягчение кредитно-денежной политики очевидно заставит автопроизводителей снизить объемы поддержки, поэтому , чтобы поймать привлекательные программы, стоит поторопиться”.

Курс рубля и валютная волатильность

Курс рубля напрямую влияет на стоимость импортных автомобилей. Китайские бренды зависят от курса юаня, премиальные машины — от доллара и евро. Компании, которые локализовали производство в России, менее уязвимы к валютным колебаниям: у них нет жесткой привязки к валютному курсу.

“Подешевевший рубль также заставит расти цены на автомобили, так как закупки и логистика напрямую зависят от валюты, — отмечает Корнев. — Изменение курса затронет также местное производство, частично зависящее от цен на зарубежные комплектующие. Мартовское пике рубля скорее всего пока не скажется на ценах, так как многие импортеры закладывают в свои расчеты условную стоимость доллара выше реального курса. Однако в долгосрочной перспективе дешевый рубль начнет разгонять ценники. Обычно рынок реагирует на изменившуюся стоимость нацвалюты через 2–3 месяца, за которые полностью обновляются складские запасы, закупленные по старым прайсам”.

Логистические расходы и санкционные ограничения

Параллельный импорт, спасший российский рынок от дефицита в 2022 году, с каждым годом дорожает. Логистика и доставка комплектующих повышают цену авто на 10–15% по сравнению с прямыми поставками.

Когда выгоднее покупать автомобиль

Январь-февраль — традиционно самый неудачный период для покупки. Именно в начале года вступают в силу новые ставки утильсбора и НДС. Дилеры распродают остатки прошлогодних моделей, но по новым ценам.

Очередной виток подорожания ожидается в начале весны 2026 года из-за сокращения запасов прошлогодних моделей. По мере распродажи складских запасов 2025 года рынок переходит на поставки уже по новым, более высоким ценам.

Апрель 2026 года — ещё один рубеж: с 1 апреля закрываются лазейки ввоза через ЕАЭС, что моментально ударит по цене параллельного импорта.

Скидки, акции, trade-in и лизинг

Лучшее время для покупки — март-апрель и конец лета (июль-август), когда дилеры традиционно запускают акции для выполнения квартальных планов продаж. Именно в эти периоды можно рассчитывать на скидки до 5–7% на остатки.

Trade-in — один из самых удобных способов снизить стоимость новой машины. По условиям программы льготного автокредитования, сдача старого автомобиля засчитывается как первоначальный взнос.

Лизинг для физических лиц остается альтернативой для тех, кому отказали в кредите. Ежемесячные платежи обычно ниже, чем по кредиту, но в конце срока машину нужно либо выкупить, либо вернуть.

Советы экспертов

Если покупка автомобиля входит в планы на ближайший год-полтора, стоит учесть несколько моментов: ускорить покупку, пока первая волна подорожания не проявилась в полной мере; зафиксировать условия кредита — банки корректируют ставки заблаговременно, одобрение лучше получить заранее; рассмотреть вторичный рынок как более бюджетную альтернативу.

“Покупать машину лучше всего при первой подходящей возможности, не дожидаясь скидок или снижения цены, — уверен Александр Корнев из Газпромбанк Автолизинг. — Последние несколько лет автомобили активно дорожают без очевидных признаков стать дешевле, так что нынешнее приобретение поможет сэкономить уже в ближайшем будущем. Условно говоря, автомобиль, за который в 2023 году просили миллион рублей, теперь стоит два, то есть благодаря такой разнице покупатели за эти три года могли компенсировать проценты по кредиту или лизингу. Так что покупка сейчас на постоянно растущем рынке экономически оправдана — даже с учетом заемных средств”.

Когда выгоднее покупать автомобиль в 2026 году

Период Что происходит Рекомендация Январь–февраль Вступают новые ставки утильсбора и НДС Неблагоприятно — пик роста цен Март–апрель Сокращение запасов 2025 г., распродажи Относительно выгодно — скидки на остатки Май–июнь Стабилизация рынка Нейтральный период Июль–август Летние акции дилеров Выгодно — квартальные планы продаж Сентябрь–октябрь Осенние обновления модельного ряда Выгодно на "старые" модели Ноябрь–декабрь Годовые распродажи, ожидание нового роста цен Выгодно — максимальные скидки на модели уходящего года

Прогноз стоимости услуг СТО и техосмотра в 2026 году

Владение автомобилем дорожает не только в момент покупки, но и в процессе эксплуатации. Обслуживание, запчасти и техосмотр также прибавили в цене.

Рост цен на ремонт и запчасти

Стоимость запчастей и технического обслуживания растут ежегодно — давление оказывают инфляция, санкционные ограничения на поставку оригинальных деталей и слабость рубля. Параллельный импорт смягчает дефицит, но не устраняет ценовое давление: логистика и таможня добавляют 15–25% к стоимости деталей.

Услуги СТО дорожают на фоне повышения цен на запчасти и роста зарплат механиков. Весной 2026 года российским водителям нужно готовиться к подорожанию шиномонтажа и технического обслуживания машин.

Новые правила техосмотра и их влияние

С 1 января 2026 года средний рост стоимости технического осмотра для легковых автомобилей составил около 9,7%. Это второе за последние годы повышение: в 2024 году тарифы уже выросли на 7,4–7,5%.

С 1 сентября 2025 года к стоимости самой процедуры добавилась обязательная государственная пошлина в размере 500 рублей за внесение данных диагностической карты в единую систему МВД. Таким образом, автовладельцу в Москве, где тариф составляет 1 295 рублей, итоговая стоимость процедуры составит не менее 1 795 рублей.

Стоимость техосмотра в отдельных регионах с 01.01.2026

Регион Тариф на ТО (руб.) Госпошлина (руб.) Итого (руб.) Москва 1 295 500 1 795 Санкт-Петербург 2 032 500 2 532 Амурская область 1 855 500 2 355 Ростовская область 1 203 500 1 703 Тюменская область 1 200 500 1 700 Волгоградская область 1 074 500 1 574 Новгородская область 1 074 500 1 574 Чукотский АО 5 410 500 5 910

Для большинства водителей-физлиц техосмотр остается добровольной процедурой. Проверка обязательна для регистрации машин старше 4 лет и для всего коммерческого транспорта.

Программы субсидирования и льготы для покупателей

Параллельно с ростом утилизационного сбора государство поддерживает спрос через субсидии. Программа утилизации старого автомобиля позволяет получить скидку при покупке нового — фактически государство забирает старую машину и частично компенсирует стоимость новой.

Льготные автокредиты и условия лизинга

Программа льготного автокредитования в 2026 году позволяет получить скидку от 20 до 35% при покупке автомобиля российского производства. Из федерального бюджета выделено почти 50 млрд рублей на субсидии.

Условия программы:

Ставка по кредиту — не более 5% дополнительно к ключевой ставке ЦБ РФ; срок кредитования — до 7 лет.

В 2026 году в программе участвуют все без исключения модели марок Lada, УАЗ и ГАЗ полной массой до 3,5 т. Система льготного автокредитования позволяет любому гражданину РФ приобрести электромобили и последовательные гибриды российского производства со скидкой 35%, но не более 925 тыс. рублей.

Кому доступна скидка 20–25%: медики, учителя, люди с инвалидностью, семьи с детьми, а также военные и их семьи. Жители Дальневосточного федерального округа получают 25-процентный дисконт.

Условия государственных программ льготного автокредитования в 2026 году

Параметр Условие Скидка для ДВС-автомобилей 20–25% от стоимости Скидка для электромобилей 35%, не более 925 000 руб. Макс. стоимость ДВС-автомобиля ~2 000 000 руб. Ставка по кредиту Ключевая ставка ЦБ + 5 п.п. Срок кредитования До 7–8 лет Бюджет программы (2024–2026) 65 млрд руб. Действует до 31 декабря 2026 года

Особенности корпоративных схем и trade-in

Для корпоративных покупателей наиболее актуальны схемы лизинга. Для нормализации ситуации на рынке лизинга автомобилей нужен диапазон ключевой ставки в 12,5–13,5%, что позволит снизить ставки по лизингу до 7–9%.

При схеме trade-in с бонусом: сдайте старый автомобиль в зачет — и получите скидку от дилера плюс, при наличии права, субсидию по госпрограмме. Остаточный платеж по лизингу также влияет на общую стоимость: при грамотном планировании можно существенно снизить ежемесячную нагрузку.

Выводы и рекомендации для покупателей

Автомобильный рынок в 2026 году — не лучшее время для спонтанных решений. Цены растут под давлением объективных факторов: в первом квартале 2026 года новые легковые автомобили продолжат дорожать, совокупно прибавив в среднем 5–10%.

Если покупаете новый автомобиль:

отдавайте предпочтение отечественным маркам или машинам, которые собираются в России — они дорожают медленнее и доступны по госпрограмме;

проверьте, подпадаете ли вы в одну из льготных категорий — скидка 20–35% существенная.

Если покупаете подержанный автомобиль:

присматривайтесь к Kia, Hyundai и Lada — они держат цену и хорошо обслуживаются;

избегайте электромобилей с пробегом, если нет уверенности в состоянии аккумулятора;

проверяйте историю: надежная машина с прозрачной историей уходит за несколько дней.

Универсальный совет: пока новые издержки еще не полностью заложены в цены, покупка сейчас обойдется дешевле, чем через 2–3 месяца. Если планируете кредит, фиксируйте условия заблаговременно.