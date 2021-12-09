Рейтинг@Mail.ru
Предпусковой подогреватель двигателя: какой лучше выбрать для запуска автомобиля
20:08 09.12.2021 (обновлено: 13:18 25.02.2026)
Предпусковой подогреватель двигателя: зачем нужен, как выбрать и установить
Предпусковой подогреватель двигателя: какой лучше выбрать для запуска автомобиля
Предпусковой подогреватель двигателя: зачем нужен, как выбрать и установить
Предпусковой подогреватель двигателя — полный гид по выбору. Виды (электрические, автономные), принцип работы, особенности установки, плюсы и минусы, цены, советы по эксплуатации в зимний период — на РИА Новости.
общество, авто, россия
Общество, Авто, Россия
Главная / Авто

Предпусковой подогреватель двигателя: зачем нужен, как выбрать и установить

Автомобиль в сильный мороз. Предпусковой обогреватель
Автомобиль в сильный мороз. Предпусковой обогреватель - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Ершов Константин
Приглашенный эксперт
Константин Ершов
Технический специалист крупнейшего дистрибьютора автозапчастей в России
Все материалы
Соколов Максим
Приглашенный эксперт
Максим Соколов
Эксперт онлайн-гипермаркета инструментов
Все материалы
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Предпусковой подогреватель используется для повышения температуры охлаждающей жидкости в двигателе авто перед запуском, что позволяет избежать "холодного" пуска, снижает износ мотора и обеспечивает комфорт в салоне. Как правильно выбрать устройство, виды и особенности установки, какой вариант лучше для бензинового и дизельного мотора — советы экспертов в материале РИА Новости.

Что такое предпусковой подогреватель

«
"Предпусковой подогреватель двигателя — техническое устройство, предназначенное для предварительного прогрева силового агрегата перед его запуском в холодное время года. Он используется для прогрева охлаждающей жидкости (антифриза), масла в картере двигателя, а также в некоторых моделях — салона и стекол автомобиля", — поясняет Максим Соколов, эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса ВсеИнструменты.ру.
В пресс-службе ГК "Автодом" дополняют, что это полноценная система, которая продлевает срок службы двигателя, экономит топливо и время, а также минимизирует вредные выбросы в атмосферу. Такие устройства особенно актуальны для дизельных автомобилей, где солярка на морозе становится вязкой, усложняя запуск.
Водитель заводит автомобиль в сильный мороз
Водитель заводит автомобиль в сильный мороз - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Водитель заводит автомобиль в сильный мороз

Устройство и принцип работы

Конструкция предпускового подогревателя зависит от его типа. Как правило, включает теплообменник, где происходит нагрев антифриза или тосола, систему насосов для циркуляции жидкости, блок управления с датчиками температуры и элементы питания – от аккумулятора автомобиля или внешней сети 220 В.
Устройство предпускового подогревателя:
  1. Нагревательный элемент (ТЭН / камера сгорания) — создает тепло.
  2. Корпус теплообменника — передает тепло рабочим жидкостям.
  3. Контроллер / термореле — поддерживает заданную температуру.
  4. Циркуляционный насос (помпа) — обеспечивает движение теплоносителя по системе (в моделях с помпой).
  5. Система управления — пульт, таймер, пульт ДУ или GSM-модуль.
Максим Соколов поясняет, что принцип работы зависит от типа подогревателя, но базовая логика общая: предпусковой подогреватель поднимает температуру охлаждающей жидкости и масла до диапазона, при котором двигатель запускается мягко, эффективно и без чрезмерного износа. При достижении установленной температуры устройство самостоятельно отключается или поддерживает ее в заданных пределах.
"В автономных моделях топливо из бака подается в камеру сгорания, где сжигается и выделяет тепло, которое передается антифризу через теплообменник. Насос прокачивает нагретую жидкость по контуру системы охлаждения, прогревая блок цилиндров, головку и радиатор печки. Когда температура достигает 50-70 градусов, вентилятор салонной печки включается автоматически, обогревая стекла и обеспечивая теплый воздух внутри. В электрических вариантах нагрев осуществляется тэном, работающим от розетки, а циркуляция происходит за счет конвекции или встроенной помпы. Тепловые аккумуляторы запасают тепло от предыдущей поездки и быстро отдают его перед стартом. Управление может осуществляться через таймер, пульт, мобильное приложение или GSM-модуль, позволяя запускать устройство удаленно", — рассказали РИА Новости в пресс-службе ГК "Автодом".
Машина, подключенная к электрическому предпусковому подогревателю
Машина, подключенная к электрическому предпусковому подогревателю - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
CC BY-SA 3.0 / Superbass /
Машина, подключенная к электрическому предпусковому подогревателю

Зачем нужен

Максим Соколов перечислил основные задачи предпускового подогревателя:
  • Уменьшение износа двигателя при холодном пуске. В холоде масло густеет, хуже циркулирует — это увеличивает износ трущихся элементов. Предварительный прогрев смазочных жидкостей уменьшает этот эффект.
  • Облегчение запуска двигателя при морозах. При температуре ниже –20°C пуск на холодную приводит к большому расходу аккумулятора и топлива, а иногда к отказам в запуске.
  • Экономия топлива и сокращение выбросов. Прогретый двигатель расходует меньше топлива с первых секунд работы и выделяет меньше вредных веществ.
  • Комфорт для водителя и пассажиров. В моделях с выводом тепла в салон быстрее оттаивают стекла и нагревается салон.
"В первую очередь, предпусковой подогреватель нужен для облегчения запуска двигателя в мороз: он исключает "масляное голодание", когда густое масло не сразу смазывает детали, что приводит к ускоренному износу. Регулярный холодный пуск сокращает ресурс мотора. Кроме того, устройство прогревает салон, дворники и стекла, повышая безопасность и комфорт. Для турбированных двигателей это незаменимый инструмент, так как они медленнее набирают тепло. В итоге владелец автомобиля экономит на ремонте за счет более бережной эксплуатации двигателя, топливе (расход на холостом ходу снижается). В регионах Крайнего Севера и Сибири такие подогреватели обязательны для ежедневной эксплуатации, а в умеренном климате они полезны для дизелей и частых коротких поездок", — отмечают эксперты ГК "Автодом".
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой
9 декабря 2019, 03:39

Виды

Предпусковые подогреватели различаются по источнику энергии и принципу нагрева. Максим Соколов отмечает, что на практике используются три основных типа: электрические, автономные жидкостные и тепловые (воздушные). Каждый из них решает одну задачу — обеспечить запуск двигателя при отрицательных температурах, но делает это разными способами и с разной эффективностью.

Электрические

Электрический предпусковой подогреватель работает от бытовой сети 220 В и нагревает охлаждающую жидкость с помощью ТЭНа. После включения устройство начинает прогревать антифриз в малом контуре системы охлаждения, и тепло постепенно передается блоку цилиндров и головке блока.
Мощность таких устройств обычно находится в диапазоне от 0,5 до 3 кВт. Для легковых автомобилей с объемом двигателя до 2 литров чаще применяют модели 1–1,5 кВт, для двигателей 2–3 литра — 1,5–2,5 кВт. В среднем прогрев до +40–60°C занимает от 30 до 90 минут в зависимости от температуры окружающей среды и мощности устройства.
Электрические модели бывают двух типов:
  • с естественной циркуляцией (без помпы), где движение жидкости происходит за счет разницы температур;
  • с встроенной циркуляционной помпой, которая ускоряет прогрев и обеспечивает равномерное распределение тепла.
"Преимущество электрических подогревателей — простота конструкции, низкая стоимость и минимальные эксплуатационные расходы. Их главный недостаток — необходимость постоянного доступа к розетке 220 В, поэтому они подходят прежде всего для гаражей и стоянок с электропитанием", — уточняет Максим Соколов.
Электрические предпусковые подогреватели двигателя "Предпусковой подогреватель"
Электрические предпусковые подогреватели двигателя Предпусковой подогреватель - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Andshel /
Электрические предпусковые подогреватели двигателя "Предпусковой подогреватель"

Автономные

Автономный жидкостный подогреватель не требует подключения к электросети. Он работает на топливе автомобиля — бензине или дизеле — и подключается к системе охлаждения двигателя.
Максим Соколов поясняет, что внутри устройства расположена камера сгорания, в которой топливо смешивается с воздухом и воспламеняется. Образующееся тепло через теплообменник передается охлаждающей жидкости, а встроенная помпа обеспечивает циркуляцию по малому кругу системы. Параллельно может запускаться вентилятор печки, что позволяет прогревать салон и размораживать стекла.
«
"Мощность автономных подогревателей для легковых автомобилей обычно составляет 4–5 кВт, для внедорожников и коммерческого транспорта — 5–9 кВт. Средний расход топлива — от 0,2 до 0,6 литра в час в зависимости от мощности и режима работы. Время выхода двигателя на температуру +50–70°C при морозе –20°C составляет около 20–40 минут", — говорит эксперт.
Автономные системы полностью независимы от внешних источников энергии и эффективны при температурах до –40°C. Они значительно дороже электрических моделей и требуют профессиональной установки, поскольку подключаются к топливной магистрали и системе охлаждения.

Тепловые

Тепловые (воздушные) подогреватели работают по принципу нагрева воздуха, который подается в моторный отсек. Они не подключаются напрямую к системе охлаждения двигателя и не нагревают антифриз, а создают повышенную температуру под капотом.
«
"Такие устройства могут быть электрическими или работать на топливе. Их мощность обычно составляет 1–5 кВт. Прогрев происходит за счет повышения температуры окружающего двигателя воздуха, поэтому эффективность ниже, чем у жидкостных систем. Они помогают облегчить запуск при умеренных морозах, но не обеспечивают полноценного прогрева двигателя до рабочей температуры", — говорит Максим Соколов.
Константин Ершов, технический специалист компании ROSSKO, крупнейшего дистрибьютора автозапчастей в России отмечает, что идея таких подогревателей состоит в том, чтобы запасти тепло, вырабатываемое работающим автомобилем и использовать его в дальнейшем для подогрева. Фактически оно представляет собой большой термос, в котором находится жидкость того же объема, что и в системе охлаждения. Перед пуском отдельный насос меняет холодный и горячий антифриз местами. Из термоса за 10–15 секунд жидкость подается в систему охлаждения, и мотор быстро согревается — можно пускать.
Главное в эксплуатации подобных устройств — регулярность поездок. Но при сильных морозах, скажем в Сибири, такое устройство будет неэффективным. Воздушные подогреватели чаще применяются как вспомогательное средство или в условиях, где невозможен монтаж жидкостной системы.
Девушка расчищает автомобиль от снега во время снегопада в Новосибирске
Девушка расчищает автомобиль от снега во время снегопада в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Девушка расчищает автомобиль от снега во время снегопада в Новосибирске

Как выбрать

Выбор предпускового подогревателя зависит от климата, объема двигателя, условий парковки и частоты эксплуатации автомобиля. Максим Соколов предупреждает, что ошибка на этапе подбора может привести либо к недостаточному прогреву, либо к избыточной нагрузке на электросеть и аккумулятор. Эксперт рассказал РИА Новости, как выбрать устройство.

По типу

Если автомобиль регулярно стоит на улице и нет доступа к розетке 220 В, выбор фактически ограничивается автономным жидкостным подогревателем. Он независим от внешнего питания и стабильно работает при температурах до –40°C.
Если машина хранится в гараже или на парковке с электроснабжением, рациональнее рассмотреть электрическую модель. Она дешевле в покупке и эксплуатации, а при температуре до –25°C обеспечивает достаточный прогрев.
Воздушные подогреватели стоит рассматривать только как вспомогательное решение. Они не нагревают антифриз напрямую и не обеспечивают полноценный прогрев блока цилиндров.

По назначению

Важно понимать, что разные устройства решают разные задачи. Одни подогревают только двигатель, другие дополнительно прогревают салон.
Если задача — облегчить запуск и снизить износ, достаточно жидкостного подогрева двигателя.
Если автомобиль используется ежедневно, особенно с детьми или в коммерческих перевозках, имеет смысл выбирать систему, которая подключается к отопителю салона. Такие модели позволяют запускать вентилятор печки и заранее прогревать стекла.
Для дизельных автомобилей предпусковой подогрев особенно актуален: при –20°C вязкость дизельного топлива возрастает, а нагрузка на аккумулятор увеличивается.
Мороз в Новосибирске
Мороз в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мороз в Новосибирске

По мощности

Мощность подбирается исходя из объема двигателя и климатической зоны.
Для электрических моделей ориентируются на диапазон 0,5–3 кВт. Практика показывает:
  • двигатели до 1,5 л — от 0,8 до 1,5 кВт
  • 1,6–2,5 л — от 1,5 до 2 кВт
  • свыше 2,5 л — от 2 до 3 кВт
"Избыточная мощность не ускоряет прогрев пропорционально, но увеличивает нагрузку на сеть. Например, устройство на 3 кВт потребляет 3 кВт/ч электроэнергии за час работы", — предупреждает Максим Соколов.
Для автономных моделей мощность обычно составляет 4–5 кВт для легковых автомобилей и 5–9 кВт для внедорожников и коммерческого транспорта. Средний расход топлива — от 0,2 до 0,6 л/ч.

По наличию помпы

Модель со встроенной циркуляционной помпой прогревает двигатель быстрее и равномернее. Это особенно важно при отрицательных температурах ниже –20°C и при большом объеме системы охлаждения.
Подогреватели без помпы работают за счет естественной конвекции. Они дешевле, но прогрев может занимать на 20–40% больше времени.
Для регионов с холодной зимой и для двигателей объемом свыше 2 литров рекомендуется выбирать модели с принудительной циркуляцией.
Автомобиль покрылся инеем
Автомобиль покрылся инеем - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Автомобиль покрылся инеем

По температуре срабатывания

Качественные модели оснащаются термореле и автоматическим отключением. Обычно рабочий диапазон прогрева составляет от +40 до 70°C.
Оптимальным считается достижение температуры охлаждающей жидкости около +50–60°C. При этом масло становится достаточно текучим, а запуск двигателя происходит без повышенной нагрузки.
Наличие защиты от перегрева и автоматического повторного включения повышает безопасность эксплуатации.

По размерам

Габариты важны при установке в плотном моторном отсеке. Электрические модели компактнее и весят, как правило, до 1 кг.
Специалист уточняет, что автономные системы крупнее из-за камеры сгорания, насоса и выхлопного тракта. Перед покупкой необходимо проверить наличие свободного места и возможность безопасного размещения устройства вдали от пластиковых и легковоспламеняющихся элементов.

По весу

Вес влияет на удобство монтажа и нагрузку на крепеж. Электрические подогреватели весят в среднем 0,5–1,5 кг. Автономные — от 3 до 8 кг в зависимости от мощности и комплектации.
Для легковых автомобилей дополнительная масса не критична, но для компактных моторных отсеков важно обеспечить надежное крепление.
Автомобиль на одной из улиц района Жулебино в Москве
Автомобиль на одной из улиц района Жулебино в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Автомобиль на одной из улиц района Жулебино в Москве

По производителю

По словам Максима Соколова, на рынке представлены европейские и российские бренды. Среди автономных систем лидируют Webasto и Eberspächer — это решения с высокой надежностью, ресурс которых превышает 3–5 тысяч часов работы.
Российские производители ("Бинар", "Теплостар") адаптированы к эксплуатации в условиях сурового климата и стоят дешевле импортных аналогов.
При выборе важно учитывать наличие сервисных центров и доступность запчастей. Для автономных систем это критично.

Требования при установке

Установка предпускового подогревателя должна соответствовать техническим требованиям производителя и нормам безопасности.
  1. Необходимо обеспечить герметичное подключение к системе охлаждения без образования воздушных пробок. Неправильная врезка может привести к перегреву или неэффективной циркуляции.
  2. Электрические модели должны подключаться через заземленную розетку и влагозащищенный кабель. Использование поврежденных удлинителей недопустимо.
  3. Автономные подогреватели требуют корректного подключения к топливной системе и обязательного вывода выхлопных газов наружу. Эксплуатация в закрытом помещении без вентиляции запрещена.
Также важно учитывать требования автопроизводителя: вмешательство в систему охлаждения может повлиять на гарантию.
Морозы в Новосибирске
Морозы в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Морозы в Новосибирске

Особенности установки

При установке предпускового подогревателя важно соблюдать строгие требования: устройство монтируется в моторном отсеке, подключается к системе охлаждения (малый контур), топливной магистрали и аккумулятору.
Электрические подогреватели чаще всего монтируются в нижнюю точку системы охлаждения, чтобы обеспечить естественную циркуляцию нагретого антифриза вверх. Модели с помпой допускают более гибкое размещение, но должны быть установлены так, чтобы исключить попадание воздуха в насос.
Автономные устройства размещаются в моторном отсеке с соблюдением расстояния до горячих элементов и топливных магистралей. Выхлопная трубка должна быть выведена в безопасное место с защитой от попадания влаги и снега.
После установки систему охлаждения необходимо прокачать и проверить на герметичность. Самостоятельная установка возможна, но аннулирует гарантию. Эксперты советуют обращаться в авторизованные сервисы, где учтут модель авто и предоставят инструкцию. Неправильный монтаж может привести к короткому замыканию, утечке или пожару.
Морозы в Новосибирске
Морозы в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Морозы в Новосибирске

Советы экспертов

Максим Соколов советует:
  • включать подогреватель за 20–40 минут до запуска при температуре ниже –15°C. При сильных морозах время может увеличиваться до 60 минут.
  • Не рекомендуется использовать подогреватель всю ночь — это увеличивает расход электроэнергии или топлива без дополнительного эффекта.
  • Перед сезоном эксплуатации необходимо проверить состояние аккумулятора. Автономные системы потребляют 20–40 Вт электроэнергии от бортовой сети для работы электроники и помпы.
  • Если температура в регионе регулярно опускается ниже –25°C, инвестиция в автономный подогреватель оправдана: он снижает нагрузку на стартер и аккумулятор и продлевает ресурс двигателя.
  • Главный принцип выбора — соответствие мощности и типа устройства условиям эксплуатации, а не покупка "самого мощного" варианта.
По мнению Константина Ершова, электрические предпусковые подогреватели пожароопасны и возможна течь антифриза. Автономные устройства при условии качественного монтажа безопасны, при условии хорошего АКБ и пуска перед поездкой — оптимальный вариант. Остальные типы технически сложные, дорогие и не такие эффективные.
"Используйте только качественное топливо, регулярно чистите систему от сажи. Для редких зимних поездок хватит электрического, для ежедневных – автономного. При ошибках обращайтесь в сервис для диагностики. В итоге, инвестиция в предпусковой подогреватель окупается комфортом и долговечностью авто" — отметили в пресс-службе ГК "Автодом".
 
