Правила перевозки детей в автомобиле: что важно знать в 2026, изменения

Чтобы обеспечить ребенку безопасную поездку в автомобиле, необходимо грамотно выбрать автокресло для перевозки детей и правильно его установить. А при заказе такси для поездки с малышом обязательно указывать необходимость удерживающих устройств. Новые правила подбора удерживающих устройств по возрастам, актуальные размеры штрафов в 2026 году, мнение экспертов — в материале РИА Новости.

Закон о перевозке детей с последними изменениями

С начала 2026 года ужесточились правила перевозки детей в автомобиле и штрафы за нарушения. Соответствующий федеральный закон № 525-ФЗ от 29.12.2025 вступил в силу с 9 января. Изменения внесены в ч. 3 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

ПДД РФ 2026 года предусматривает новые требования к детским удерживающим устройствам: разрешены только автокресла и бустеры, прошедшие обязательную сертификацию. Так, дети до 7 лет обязаны перевозиться в сертифицированных удерживающих устройствах группы 0/0+, I или II. Детское кресло должно быть надёжно закреплено в соответ­ствии с инструкцией произво­дителя и подходить малышу по росту и весу.

Как правильно перевозить детей в автомобиле

Согласно пункту 22.9 ПДД РФ юные пассажиры по возрасту делятся на три группы:

до 7 лет;

от 7 до 11 лет;

12 или более лет.

Для каждой из групп определены свои правила по перевозке. Раньше для перевозки детей в автомобиле можно было использовать множество различных приспособлений вроде люлек, бустеров и адаптеров. Но сейчас ПДД гласят, что ребенок в возрасте старше 7 лет и до 12 лет может ехать на заднем сиденье машины, пристегнутый либо ремнями безопасности, либо в детском удерживающем устройстве, то есть автокресле. Исходя из этого, бустеры и подобные адаптеры использовать нельзя. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузовика, оборудованном ремнями безопасности или детской удерживающей системой ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Несовершеннолетние пассажиры могут ехать исключительно в салоне легковой машины или же в кабине грузовика. В кузове или в прицепе транспортировать малолетних нельзя.

« "С учетом действующих положений ПДД, а также Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", для удобства пристегивания ребенка на заднем сиденье штатными ремнями безопасности использовать можно только устройства, оснащенные системой ISOFIX", — пояснил адвокат международной юридической фирмы “Трунов, Айвар и партнеры" Марат Аманлиев.

Перевозить детей на руках категорически запрещено, поскольку вес ребенка в момент столкновения увеличивается во много раз и удержать юного пассажира практически невозможно. В связи с этим для безопасности ребенка придуманы специальные автокресла и подобные удерживающие устройства.

Грудные дети до года

Для транспортировки детей в первые месяцы жизни используют автолюльку с маркировкой 0/0+. Грудной ребенок лежит в ней полностью горизонтально и удерживается спецремнями. Само устройство ставится боком - перпендикулярно ходу движения — на заднем сиденье. Перевозить ребенка можно и на переднем сиденье, но при этом он должен лежать спиной по ходу движения.

Дети от 1 до 7 лет

Перевозка детей до 7 лет разрешена на переднем и на заднем сиденье автомобиля, оборудо­ванном ремнями безопас­ности и/или специаль­ными креплениями ISOFIX. При этом ребёнка нужно обязательно посадить в специальное детское кресло типа I/II, которое подходит малышу по весу и росту и пристегнуть ремнями безопасности. Малыш должен располагаться лицом по ходу движения.

Дети от 7 до 11 лет

Детей от 7 до наступления 12 лет на заднем сиденье машины разрешается перевозить не только в детских автокреслах лицом по ходу движения, но и с использованием штатного ремня безопасности (при росте ребенка выше полутора метров). На переднем сиденье авто несовершеннолетний должен обязательно размещаться в спецустройстве.

Дети от 12 лет

С 12 лет детское кресло ребенку не требуется. Но ориентироваться следует не только на возраст ребенка, но и комплекцию. Необходимо, чтобы лямка штатного ремня безопасности проходила через плечо — это, как правило, достигается при росте около 150 см. Подросток при соответствующем росте, может ездить на переднем сиденье без удерживающих устройств, пристегнувшись лишь ремнями безопасностями для взрослых. А применение автокресел III группы рекомендовано для всех детей легче 36 кг — в том числе и на заднем сиденье.

Выбор детского кресла и удерживающих устройств

Удерживающие устройства должны соответствовать весу и росту ребенка. Разрешены для использования следующие сертифицированные детские удерживающие устройства:

автолюльки;

автокресла;

бустеры.

правилах ЕЭК ООН № 44 удерживающие устройства делятся на пять групп в соответствии с текущим весом ребёнка. Поскольку дети быстро растут, существуют автокресла, которые можно подстраивать под разные возрасты. Такие сиденья удобны, когда ребенок из кресла одной группы уже вырос, а для другого еще мал. Как правило, покупка универсального сиденья обходится дешевле автокресел разных групп, но в безопасности им уступает.

Выбор автокресла по возрасту

Специальные системы для безопасного передвижения юных пассажиров в автомобиле должны:

соответствовать росту и весу. Для разных возрастных категорий существуют свои группы кресел (0, 0+, 1, 2, 3), а для старших детей — бустеры;

иметь сертификацию: отвечать требованиям ГОСТ Р 41.44-2005, который соответствует международному стандарту ECE R44/04.

Применяются и более современные нормы безопасности (например, ECE R129 / i-Size), поэтому при выборе удерживающих устройств стоит ориентироваться на возможности авто и вашего бюджета.

Если автомобиль оборудован ISOFIX, лучше использовать кресло с данным типом крепления. Это снижает риск неправильной установки. Важна и корректная фиксация ремнем.

Для безопасности перевозки используйте автокресло, соответствующее стандарту R129 i-Size, если рост ребенка 60–105 см, с обязательным креплением ISOFIX и трехточечными ремнями.

Расположение кресла в автомобиле

В возрасте до 6 месяцев малыша в специальном автокресле следуют размещать на сиденье боком, до года — спиной, после года — лицом.

На каком именно месте должно стоять детское автокресло — за водителем, посередине заднего сиденья или за передним пассажирским сидением — не регламентируется. Безопаснее всего поместить его за водителем, но так родителю за рулем неудобно следить за малышом. Сзади безопаснее всего располагать кресло посередине. Так ребёнок находится на расстоянии от дверей, что снижает риск получить травму при боковом ударе автомобиля. Грудных детей до года следует перевозить в автолюльке против хода движения на заднем сиденье, на переднем — только с отключенной подушкой безопасности.

Крепление ремней безопасности и ISOFIX

Устанавливать в автомобиле детские удерживающие устройства и размещать в них детей нужно в соответствии с руководством по эксплуатации таких систем. Они могут крепиться как с помощью ремней безопасности, так и удерживающей системы ISOFIX.

Схема установки кресла группы I: лицом по ходу движения, ремень проходит по плечу и бедрам ребенка, индикаторы ISOFIX зелёные.

Регулярно проверяйте, чтобы ремни были натянуты, кресло не шаталось, а ребенок не мог выскользнуть из фиксаторов.

Ответственность и штрафы

С 9 января 2026 года начали действовать новые штрафные санкции за перевозку детей без автокресел. Размеры удвоены по сравнению с предыдущими нормами в соответствии с Федеральным законом №525-ФЗ от 29.12.2025 .​

Сумма взыскания по ч. 3 ст. 12.23 КоАП для обычных водителей выросла до 5 тысяч рублей, для самозанятых таксистов — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Штраф за перевозку детей без автокресла

За перевозку маленьких пассажиров не по правилам водитель может получить наказание по статье 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки в размере 5000 рублей.

Если инспектор остановит такси, в котором едет ребенок без автокресла, водителю грозит штраф — 50 000 рублей. Ответственность может распространяться и на руководителя таксопарка, штраф — 200 000 рублей.

Штраф за неправильную перевозку детей

Штраф предусмотрен не только за отсутствие удерживающего устройства, но и в случаях, когда оно не соответствует требованиям или закреплено неправильно, а также если автокресло в салоне есть, но ребенок непристегнутый.

Штраф за оставление ребенка в автомобиле

Согласно пункту 12.8 ПДД РФ , водителю запрещается оставлять в автомобиле на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет без присмотра совершеннолетнего человека.

Запрет относится только к стоянке машины. Во время остановки (на время, не превышающее 5 минут) можно оставить ребенка и без присмотра.

Штраф за оставление ребенка в авто без взрослых может быть наложен по части 1 или части 5 статьи 12.19 КоАП РФ: в Москве или Санкт-Петербурге на сумму 2 500 рублей, в остальных регионах — предупреждение или на сумму 500 рублей.

Штраф за пьяное вождение с ребенком

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения действуют стандартные штрафные санкции. Независимо от того, есть в салоне ребенок или нет, вождение в нетрезвом виде согласно статьи 12.8 КоАП РФ влечет за собой штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года.

Перевозка детей в общественном транспорте

Перевозка детей в автобусе зависит от технического оснащения транспортного средства. А в случае перевозки ребенка в такси необходимо обязательно использовать детское удерживающее устройство.

В такси

Для перевозки детей в автомобиле такси, как и в любой машине, должно быть автокресло, установленное по всем правилам. Кресло по возрасту должен указывать пассажир при заказе такси, а диспетчер и водитель в соответствии с запросом обязан предоставлять услугу. Планируя поездку в такси, заранее указывайте детский тариф и не соглашайтесь на поездку с малышом без удерживающего устройства.

Когда машина с автокреслом прибывает по заказу, сопровождающему ребенка взрослому стоит проверить, как установлено устройство. Оно не должно скользить по сиденью и шататься. Если такие нарушения имеются, водитель должен их устранить. Если этого не происходит лучше отказаться от такой поездки, чтобы не подвергать ребенка возможной опасности.

За перевозку ребенка без автокресла или с нарушениями при его наличии должностное лицо — то есть водитель такси — должен будет заплатить 50 тысяч рублей.

В автобусе

Согласно пункту 5.1 ПДД РФ , ребенок является пассажиром общественного транспорта, а потому при движении должен быть пристегнут ремнем безопасности на месте для сидения, если он предусмотрен конструкцией.

При этом, на основании Технического регламента таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", ремнями оборудуются те автобусы, в которых предусмотрена только перевозка пассажиров сидя. Если в автобусе есть ремни, то ими должны быть пристегнуты все пассажиры, в том числе и дети. Перевозка детей, зафиксированных при помощи штатных ремней безопасности в автобусе не считается нарушением, а перевозчик не обязан предоставлять детские кресла.

Правила перевозки детей на переднем сиденье и мотоцикле

В российских правилах дорожного движения нет запрета на перевозку детей в автокреслах на переднем пассажирском сиденье.

На переднем сиденье автомобиля

Некоторые производители автокресел и автолюлек рекомендуют отключать переднюю пассажирскую подушку безопасности, потому что она в случае аварии может травмировать ребенка. Чаще всего такое требование встречается в инструкциях автолюлек для грудных детей, которые устанавливаются против хода автомобиля.

Эксперт по безопасности предупреждает: "Неправильная установка автолюльки на переднем сиденье может привести к серьёзным травмам при срабатывании подушки безопасности". Подключение опции "Дополнительное оборудование" в КАСКО позволит компенсировать повреждение детского автокресла при ДТП.

Мотоцикл и грузовой автомобиль

Детей до 7 лет можно перевозить в кабине грузовика только в детских удерживающих устройствах с ремнями безопасности. Детей до 12 лет запрещено перевозить на заднем сиденье мотоцикла, с 12 лет строго при наличии защитного шлема.

Нужен ли знак о перевозке детей на автомобиле

На личный автомобиль знак о перевозке детей не требуется, это не регламентировано в ПДД. Такой знак обязательно должен располагаться на передней и задней части автобуса, везущего организованную группу детей.

Изменения правил 2026

Введение новых санкций призвано повысить безопасность и усилить контроль за соблюдением правил перевозки малолетних пассажиров. "Увеличение штрафов направлено на пресечение халатного отношения отдельных водителей, которые перевозят маленьких пассажиров без специальных детских удерживающих устройств (автокресел). ПДД необходимо неукоснительно соблюдать, а в части перевозки малышей, водителям необходимо быть вдвойне ответственными, так как от этого порой зависит не только здоровье, но и жизнь маленького пассажира", — рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.