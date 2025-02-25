Медицинская справка для водительских прав: как получить в 2026 году. Архивное фото

Медицинская справка для водительских прав: как получить в 2026 году

Для того, чтобы получить водительские права, заменить в положенный срок уже имеющийся документ или вернуть его после лишения, необходимо пройти медкомиссию. И получить документ, который подтвердит, что человек может быть допущен к управлению автомобилем. Что представляет собой медицинская справка для водительских прав, каких специалистов необходимо пройти и сколько она действует — в материале РИА Новости.

Когда нужна медицинская справка для водительских прав

Перечень ситуаций, в которых граждане обязаны пройти медосвидетельствования для обеспечения безопасности дорожного движения, прописан в статье 23 ФЗ "О безопасности дорожного движения". В соответствии с этим документом, медицинская справка необходима:

гражданам, которые получают свои водительские права впервые;

при замене водительского удостоверения (если срок действия документа истек, то есть прошло 10 лет с момента его выдачи);

для возвращения водительских прав после того, как гражданин был лишен данного удостоверения (это происходит по истечении предусмотренного законом срока);

в ситуациях, когда гражданин заметил существенное ухудшение своего здоровья;

уже действующим водителям, которые хотят открыть новую категорию

Во время такого освидетельствования врачи убедятся, что у гражданина нет никаких серьезных противопоказаний к тому, чтобы управлять тем или иным транспортным средством. Если никаких ограничений не обнаружат, то гражданин получит официальное заключение — справку по форме №003-В/у.

Некоторым категориям граждан проходить такую медкомиссию необходимо регулярно. Это, например, относится к тем гражданам, для которых управление ТС — профессиональная обязанность.

А вот при замене прав, которые, были испорчены или потеряны, а также при изменении указанных в них данных (например, если водитель поменял фамилию) медкомиссия и, соответственно, справка не нужны.

Где пройти медкомиссию на права

Пройти медкомиссию и получить справку можно в государственной, муниципальной или частной клинике, имеющей соответствующую лицензию. Информация о наличии или отсутствии такой лицензии доступна на портале Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Важный момент: заключение психиатра и нарколога необходимо получить исключительно в профильных медучреждениях по месту регистрации (при этом не играет роли, временная прописка у гражданина или постоянная). Цель — убедиться, что гражданин не состоит на учете и может быть допущен к управлению авто.

Также в статье 23 Федерального закона №196 указано, что обязательное медосвидетельствование граждане проходят за свой счет.

Каких врачей нужно пройти для водительской медкомиссии

Законом закреплен определенный перечень специалистов, которых должен посетить граждан для того, чтобы получить необходимую справку и претендовать на получение водительских прав. Точный список зависит от того, какая категория будет указана в документе.

Как правило, последним необходимо пройти терапевта, который и оформит окончательно требуемую справку 003-В/у.

Врачи и обследования в рамках медкомиссии на права Категория прав Врачи Обследования (обязательные) A/B —терапевт; — офтальмолог; — психиатр (только в государственном или муниципальном); — нарколог (только в государственном или муниципальном). - C/D — терапевт; — офтальмолог; — психиатр (только в государственном или муниципальном); — нарколог (только в государственном или муниципальном); — невролог; — оториноларинголог — ЭЭГ

Какие документы нужны для прохождения медкомиссии

Главный документ, который понадобится гражданину для прохождения медкомиссии — это паспорт (или иной документ, который удостоверяет личность человека).

Если гражданин проживает не по месту своей прописки, а в другом городе или даже регионе, то при посещении врачей может потребоваться документ о том, что у человека есть временная регистрация в данном населенном пункте.

Также могут пригодиться:

полис ОМС (если медкомиссию гражданин проходит в государственном медучреждении);

военный билет (могут спросить у мужчин призывного возраста).

Никаких фотографий для получения справки 003-В/у не потребуется.

Как пройти медосмотр на права: пошаговая инструкция

Процесс получения медицинской справки для водительских прав в 2026 году по-прежнему достаточно прост и понятен. Этот порядок прописан в Приказе Министерства здравоохранения РФ от 24 ноября 2021 г. №1092н.

Первое, что нужно сделать для прохождения медосмотра и получения справки 003-В/у — это определиться с тем, в каком именно медучреждении гражданин намерен проходить нужных специалистов (в частном или в государственном). После этого необходимо:

записаться на прием к нужным специалистам;

посетить врачей в назначенный день и час;

при необходимости — пройти дополнительные анализы и обследования;

если все пройдено успешно и никаких противопоказаний к управлению автомобилем у гражданина не выявлено — получить справку.

Какие анализы нужно сдать при получении справки

При прохождении “стандартного” медосвидетельствования от большинства россиян не требуют никаких анализов или дополнительных процедур. Однако в том случае, если у врача появятся какие-то сомнения, а также при наличие показаний гражданину могут быть назначены дополнительные анализы или обследования.

Так, если человек ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, его могут направить на анализ крови или мочи, чтобы выявить возможное злоупотребление алкоголем. Если определенные подозрения возникнут у невролога, то даже для получения водительских прав на категорию А или В гражданину придется пройти ЭЭГ. Врач-нарколог может направить на анализ мочи, чтобы выявить возможные следы психоактивных веществ.

Сколько стоит медкомиссия на водительские права

Пройти медкомиссию и оформить справку 003-В/у за счет полиса ОМС нельзя. Это можно сделать только платно, однако фиксированной стоимости для получения данного документа не установлено. А потому итоговые цифры могут заметно отличаться в зависимости от региона или выбранного медучреждения.

“В Москве оформление медицинского заключения для водителей категорий А, А1, В, В1, ВЕ и М обходится в 4 500 рублей, а для водителей категорий С, С1, СЕ, D, D1, DЕ, D1E, Tm и Tb, которым требуется проведение электроэнцефалографии — в 6 500 рублей, — говорит Дмитрий Матюшенков, заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", кандидат юридических наук, юрист, член экспертного клуба "Дигория". — В Ярославской области водительская комиссия категории М, А, В, А1, В1, ВЕ обойдется в 700 рублей, водительская комиссия, включая ЭЭГ, категории М, А, В, А1, В1, ВЕ, C, С1, СЕ, С1Е будет стоить 1700 рублей, водительская комиссия, включая ЭЭГ, категории М, А, В, А1, В1, ВЕ, C, С1, Д, СЕ, Д1Е, Tb, Tm — 1800 рублей. Стоимость справки в Татарстане для категории В (офтальмолог и терапевт) составит 900 рублей, для категорий С, С1, D и D1 (то есть терапевт, офтальмолог, ЛОР и невролог) — уже 1500 рублей, а для категорий С, С1, D, D1 (терапевт, офтальмолог, ЛОР, невролог), включая ЭЭГ — 2500 рублей”.

Можно ли пройти медкомиссию на права бесплатно

По действующему законодательству такой возможности у россиян на текущий момент нет. ОМС не покрывает те расходы, которые связаны с получением данного документа. Об этом прямо говорится в тексте статьи 23 ФЗ №196 “О безопасности дорожного движения”.

Срок действия медицинской справки для водителя

Срок действия справки 003-В/у по закону составляет 12 месяцев с того момента, как данный документ был выдан. При этом, несмотря на столь длительный “срок годности”, эксперты не советуют тянуть с обращением в ГИБДД до последнего момента. Лучше все-таки сделать это заблаговременно.

Какие отметки проставляют в водительском удостоверении после медкомиссии

После прохождения медицинского освидетельствования могут появиться особые отметки в водительском удостоверении гражданина (на оборотной стороне данного документа). Как правило, такие отметки появляются в графах 12 (если внесенная информация относится к конкретной категории) и 14 (если установленное ограничение действует для всех существующих категорий одновременно). Как правило, отметки по результатам медкомиссии появляются именно во второй из указанных граф.

Расшифровка кодов из отметок в водительском удостоверении Код Расшифровка При каких заболеваниях ставится MC Manual control only (“только ручное управление”). Водитель имеет право управлять исключительно теми транспортными средствами, в которых есть ручное управление (то есть устройство, дублирующее/заменяющее педали). — деформация стоп; — отсутствие нижних конечностей или стопы; — паралич нижних конечностей (с сохранением возможности сидеть) и т.д. AT Automatic transmission (“автоматическая трансмиссия”). Водителю разрешено управлять лишь автомобилями с автоматической коробкой передач (АКПП). “Механика” для них находится под запретом. — отсутствие верхней конечности/кисти; — отсутствие нижней конечности/стопы; — деформация кисти/стопы, которая заметно затрудняет их движение; — отсутствие пальцев или фаланг и т.д. APS Acoustic Parking System Only (“только акустическая парковочная система”). Водитель может сесть за руль лишь тех транспортных средств, которые оборудованы специальными датчиками, сигнализирующими о приближении к препятствию (парктрониками) Слепота одного глаза GCL Glasses or Contact Lenses (“очки или контактные линзы”). Водитель может быть допущен за руль исключительно в средствах коррекции зрения. Аномалия рефракции, которая снижает остроту зрения ниже разрешенного уровня (при условии,что использование очков или контактных линз это компенсирует) HA/CF Hearing Aid (“слуховой аппарат” или Correction Facility (“средство коррекции”). Водителя может управлять автомобилем лишь при использовании слухового аппарата или других технических средств, которые способны компенсировать потерю слуха. Болезни уха или сосцевидного отростка, при которых слух падает ниже установленного уровня. При этом используемые технические средства должны восстанавливать слух до разрешенного уровня.

В каких случаях могут отказать в выдаче справки 003-В/у

Основная причина, по которой гражданин может получить отказ в медицинской справке — если во время медкомиссии у него были обнаружены серьезные противопоказания к управлению ТС.

Полный перечень заболеваний, которые являются однозначным противопоказанием к управлению автомобилем, а также недуги, которые официально являются медицинскими ограничениями для этого, прописаны в тексте Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2025 г. № 892-р.

В соответствии с данным документом к противопоказаниям относятся:

шизофрения, расстройства личности и другие психические расстройства;

психические расстройства, которые вызваны употреблением различных психоактивных веществ;

эпилепсия;

бинокулярная слепота и другие.

Помимо этого отказ может быть получен в том случае, если гражданин отказался от прохождения хотя бы одного из обязательных специалистов либо не прошел назначенные анализы или обследования.

Штрафы за отсутствие или подделку медицинской справки

Само по себе отсутствие у гражданина медицинской справки по форме 003-В/у не карается штрафом. Данный документ потребуется лишь в установленных законом случаях. Например, при первичном получении водительского удостоверения или его замене после того, как срок действия текущего документа подошел к концу. Да и в этих случаях (то есть если гражданин не представит справку при замене прав), ему попросту откажут в выдаче нового удостоверения.

“А вот предоставление в подразделение ГИБДД заведомо поддельной медсправки уже влечет уголовную ответственность. Ведь такое заключение признается официальным документом, а его подделка, приобретение или использование могут квалифицироваться по статье 327 УК РФ, — говорит Дмитрий Матюшенков. — Кроме того, водительское удостоверение, полученное на основании подложных документов, признается недействительным и подлежит аннулированию”.

Изменения в порядке медкомиссии в 2026 году

Принципиальных изменений в порядке прохождения медицинского освидетельствования и получения соответствующего документа в текущем 2026 году не произошло. По-прежнему действует приказ Минздрава России № 1092н от 24 ноября 2021 года, который не потеряет своей силы вплоть до 1 марта 2028 года.

“При этом уже в 2026 году идет подготовка к масштабному изменению системы медицинского контроля за водителями. С 1 марта 2027 года начнет действовать автоматизированный обмен информацией между медицинскими организациями и Госавтоинспекцией. Новая система предусматривает интеграцию данных Минздрава и ГИБДД и переход к преимущественно электронному взаимодействию, что позволит оперативно выявлять водителей, у которых имеются заболевания, являющиеся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами, — отмечает Дмитрий Матюшенков. — Одновременно с этим Минздрав планирует более активно использовать результаты диспансеризации и профилактических медосмотров. Если в результате первой у гражданина будут выявлены признаки заболевания, которое потенциально может стать препятствием для безопасного управления автомобилем, то его направят на дополнительное обследование к профильным специалистам. При этом само по себе наличие подозрения на заболевание не влечет автоматического ограничения водительских прав”.

Главное о медицинской справке для водительских прав

Ключевые моменты, касающиеся получения медсправки для водительских прав, резюмировал Дмитрий Матюшенков: