Как растаможить автомобиль в 2026 году: сколько стоит, какие надо документы

Для экономии или приобретения редкой модели некоторые автолюбители везут автомобиль из-за рубежа. Однако более важной процедурой считается не покупка, а растаможка авто — оформление транспорта на границе России. О том, как растаможить автомобиль, сколько существует способов и ее стоимость в 2026 году — в материале РИА Новости.

Что такое растаможка автомобиля и зачем она нужна

Растаможка автомобиля — обязательный процесс таможенного оформления в рамках российского законодательства. В случае с автомобилем процедура подразумевает легализацию транспорта на момент пересечения границы, оформление согласно таможенному кодексу и уплату госпошлин.

В процедуре растаможки задействованы несколько участников: импортер (физическое лицо или индивидуальный предприниматель) или официальный дилер, таможенные представители, страховые компании, а также в ряде случаев банки.

Такую процедуру проходят все купленные за рубежом автомобили без исключения независимо от типа перевозки — на поезде, самолете, по морю.

Многие автомобилисты прибегают к такому способу приобретения транспорта в целях экономии. Однако растаможка всего одной единицы может увеличить итоговую стоимость машины в несколько раз по сравнению с купленным авто на российском рынке, которое было завезено в страну в рамках большой закупки, когда, как правило, действуют особые условия продажи для импортера. Поэтому прежде чем покупать автомобиль за границей, рекомендуется ознакомиться со всеми условиями растаможки — правилами оплаты, необходимыми документами.

Таможенное оформление автомобиля необходимо в первую очередь для проверки законности использования ТС (транспортное средство), так как машина была собрана за рубежом. Кроме этого госпошлина в рамках таможенного оформления выполняет фискальную функцию (пополнение бюджета страны) и поддерживает интерес к отечественному автопрому.

"Под так называемой "растаможкой" понимается комплекс таможенных и иных операций, совершаемых в отношении ввозимого транспортного средства (автомобиля). В частности, речь может идти о прибытии на таможенную территорию, помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, помещении автомобиля на склад временного хранения (СВХ), таможенном декларировании, оценке автомобиля в таможенных целях, получении разрешений на ввоз и т.п. Однако, как правило, под "растаможкой" граждане понимают подачу таможенной декларации (т.е. таможенное декларирование) и уплату таможенных и иных платежей", — поясняет доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Костин.

Когда автомобиль считается нерастаможенным

Нерастаможенным считается автомобиль, ввезенный в Россию без таможенного декларирования и уплаты соответствующих платежей. Управление таким транспортным средством является административным правонарушением: автомобиль могут задержать и поместить на штрафстоянку.

"Есть иной вариант использования автомобиля — временный ввоз, однако такой вариант сопряжен с подачей декларации на временный ввоз, ограничен сроком (как правило, 1 год) и необходимостью внесения обеспечения уплаты таможенных платежей (как правило, на порядок больше, чем причитающиеся к уплате суммы), а также правоприменительной практикой привлечения к ответственности за невыполнение требований временного ввоза (например, передача транспортного средства для распоряжения или использования третьими лицами)", — отмечает Алексей Костин.

Важно! Если временно ввезенный автомобиль не вывезен с таможенной территории ЕАЭС в установленный срок или передан лицу, которому это не разрешено, владельцу придется уплатить административный штраф в размере 1500–2500 рублей — согласно статье 16.18 КоАП РФ . Также транспортное средство может быть конфисковано. Если временно ввезенный автомобиль не вывезен с таможенной территории ЕАЭС в установленный срок или передан лицу, которому это не разрешено, владельцу придется уплатить административный штраф в размере 1500–2500 рублей — согласно. Также транспортное средство может быть конфисковано.

Какие автомобили подлежат растаможке в России

Таможенному декларированию подлежат все автомобили, ввозимые в Россию из-за рубежа. Исключение — транспортные средства, ранее временно вывезенные из России и возвращаемые обратно, а также автомобили из стран ЕАЭС, ввозимые временно.

По словам Алексея Костина, важно два принципиально разных порядка оформления:

Коммерческий ввоз (для продажи или предпринимательской деятельности) — предполагает весь комплекс внешнеторговых операций от заключения контракта международной купли-продажи, выстраивания логистики в соответствии с условиями поставки ИНКОТЕРМС, до подачи декларации на товары в таможенный орган страны ввоза. Ввоз для личного пользования физическим лицом — предполагает упрощенный порядок совершения таможенных операций и таможенного обложения.

(пп. 5 п. 1, п. 3 ст. 260 ТК ЕАЭС )", — подчеркивает эксперт. "Ввозимые в РФ автомобили подлежат таможенному декларированию с использованием пассажирской таможенной декларации (ПТС))", — подчеркивает эксперт.

В обоих случаях после таможенного оформления на автомобиль необходимо получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС).

Новые и подержанные

Растаможке подлежат и новые, и подержанные автомобили. Разница — только в порядке расчета платежей: для машин возрастом до трех лет применяется одна система ставок, для более старых — другая.

техническим регламентом ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств". Исключение составляют раритетные автомобили, предназначенные для выставок или коллекционирования: на них экологические требования не распространяются. Автомобили возрастом более 10–15 лет также можно растаможить. Однако здесь действует ключевое требование: экологический класс ввозимого автомобиля должен быть не ниже "Евро-5". Это требование установленоТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств". Исключение составляют раритетные автомобили, предназначенные для выставок или коллекционирования: на них экологические требования не распространяются.

Помимо возраста, на возможность ввоза влияют и другие ограничения:

ввоз автомобилей с экологическим классом ниже "Евро-4" запрещен;

для японских автомобилей с января 2025 года введены дополнительные ограничения по ряду категорий (с 23 января 2025 года — мопеды и скутеры с двигателями объемом до 50 куб. см., детали для спецтехники и инструменты, отдельные элементы транспортных средств, включая колеса — более 335 категорий товаров);

автомобили из США и стран ЕС требуют сертификации под российские нормы (например, замена фар, спидометра с миль на километры).

Важно! Автомобиль с экологическим классом ниже установленного минимума не подлежит регистрации в России даже при полной уплате всех таможенных платежей. Этот момент необходимо уточнить до совершения сделки.

Как растаможить авто: пошаговая инструкция

В 2026 году процедура таможенного оформления включает несколько этапов.

"Сначала автовладельцу необходимо рассчитать платежи на таможенном калькуляторе, затем подать электронную декларацию, оплатить пошлины, налоги и сборы. После проверки документов таможенным органом выдается электронный паспорт. Сроки составляют от 1 дня до 2 недель в зависимости от загруженности таможни", — объясняют представители пресс-службы ГК "Автодом".

Решить вопрос можно двумя способами: самостоятельно или через таможенного брокера. При самостоятельном оформлении необходимо лично обратиться в таможенный орган, заранее оплатив пошлины и сборы и подготовив пакет документов.

Какие документы нужны

п. 9 ст. 109, п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС ): Как отмечает Алексей Костин, при таможенном декларировании автомобиля помимо пассажирской таможенной декларации, оформленной при его ввозе, понадобятся, в частности, следующие документы ():

документ, удостоверяющий личность (паспорт, ИНН, СНИЛС);

купчая или инвойс;

таможенная расписка;

транзитная декларация;

учетная карточка с приложением (декларация ТД-7);

страховка;

документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения автомобилем (договор купли-продажи, дарственная или свидетельство о наследовании)..

Также могут потребоваться документы, подтверждающие стоимость автомобиля, — например, заключение специализированной организации для подержанных авто. Пакет документов может меняться в зависимости от страны происхождения, условий ввоза и типа автомобиля. Если растаможкой занимается не владелец, а его представитель, необходимо заранее оформить нотариально заверенную доверенность.

Этапы и сроки растаможки авто

Процедура растаможки авто для физических лиц выглядит следующим образом:

Расчет платежей и оформление таможенного обеспечения. Нужно заранее заполнить таможенное обеспечение с указанием приблизительной стоимости и марки авто — после этого выдается гарантийный сертификат. Подготовка документов. Пакет собирается заблаговременно, чтобы не терять время и деньги на границе. Прибытие на таможенный пост и подача декларации. При прибытии автомобиля на таможенный пост заполняется пассажирская таможенная декларация с приложением документов — лично или через таможенного представителя. Размещение на складе временного хранения (СВХ). После выпуска декларации автомобиль доставляется с таможенного поста на СВХ. Склад — коммерческая организация, каждый день хранения оплачивается отдельно по его тарифам. Выпуск в свободное обращение. После одобрения со стороны Федеральной таможенной службы автомобилю присваивается статус "товара Союза", оформляется ЭПТС на акцизной таможне по месту регистрации покупателя. Получение СБКТС. Оформляется свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства — без него поставить автомобиль на учет в ГИБДД невозможно.

По данным пресс-службы ГК "Автодом", сроки оформления "составляют от 1 дня до 2 недель в зависимости от загруженности таможни". При наличии полного пакета документов и правильном заполнении таможенное оформление займет примерно один рабочий день, хотя по закону на него отводится 72 часа. Иногда срок продлевается до 15 дней — например, при неуплате пошлины или несоответствии документов.

Стоимость растаможки авто

Размер оплаты растаможки в 2026 году зависит от нескольких ключевых факторов:

тип транспортного средства (легковой автомобиль, грузовик, мотоцикл и т.д.) — для каждого вида транспорта свои ставки;

возраст авто — чем старше автомобиль, тем выше пошлина;

тип и объем двигателя — чем больше объем, тем выше таможенная пошлина;

стоимость автомобиля — часть платежей рассчитывается в процентах от нее;

статус лица — физлицам растаможка обходится дешевле, чем юридическим;

цель ввоза — для продажи дороже, чем для личного пользования.

Далее рассматривается растаможка автомобиля для личного пользования физическим лицом. Для юридических лиц и ИП действуют иные ставки и порядок расчета.

Таможенная пошлина, сборы и налоги

Приложение № 2, Таблица № 2 ред. от февраля 2026 года). Таможенная пошлина — обязательная плата за перемещение автомобиля в Россию из-за границы. Ставки при ввозе транспортного средства для личных нужд определяются Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 (ред. от февраля 2026 года).

Для автомобилей не старше 3 лет применяется комбинированная ставка — берется большее из двух значений: процент от таможенной стоимости или фиксированная сумма в евро за 1 см³:

Стоимость автомобиля Ставка (% от стоимости) Альтернативная ставка До 8 500 евро 54% 2,5 евро / 1 см³ От 8 500 до 16 700 евро 48% 3,5 евро / 1 см³ От 16 700 до 42 300 евро 48% 5,5 евро / 1 см³ От 42 300 до 84 500 евро 48% 7,5 евро / 1 см³ От 84 500 до 169 000 евро 48% 15 евро / 1 см³ Свыше 169 000 евро 48% 20 евро / 1 см³

Для автомобилей от 3 до 5 лет ставка зависит только от объема двигателя:

Объем двигателя Ставка пошлины До 1 000 см³ 1,5 евро / 1 см³ От 1 000 до 1 500 см³ 1,7 евро / 1 см³ От 1 500 до 1 800 см³ 2,5 евро / 1 см³ От 1 800 до 2 300 см³ 2,7 евро / 1 см³ От 2 300 до 3 000 см³ 3,0 евро / 1 см³ Свыше 3 000 см³ 3,6 евро / 1 см³

Для автомобилей старше 5 лет ставки существенно выше:

Объем двигателя Ставка пошлины До 1 000 см³ 3,0 евро / 1 см³ От 1 000 до 1 500 см³ 3,2 евро / 1 см³ От 1 500 до 1 800 см³ 3,5 евро / 1 см³ От 1 800 до 2 300 см³ 4,8 евро / 1 см³ От 2 300 до 3 000 см³ 5,0 евро / 1 см³ Свыше 3 000 см³ 5,7 евро / 1 см³

постановлением Правительства РФ № 1637 . Для ввозимых товаров с 1 января 2026 года применяются ставки с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 23.10.2025 № 1638 : Еще один обязательный фиксированный платеж, размер которого зависит только от таможенной стоимости автомобиля — таможенный сбор за оформление. С 1 января 2025 года сборы рассчитываются в соответствии с. Для ввозимых товаров с 1 января 2026 года применяются ставки с учетом изменений, внесенных

Стоимость автомобиля (руб.) Сумма сбора (руб.) До 200 000 1 231 До 450 000 2 462 До 1 200 000 4 924 До 2 700 000 13 541 До 4 200 000 18 465 До 5 500 000 21 344 До 10 000 000 49 240 Свыше 10 000 000 73 860

Важно! Таможенный сбор уплачивается отдельно от таможенной пошлины, утилизационного сбора и иных обязательных платежей.

193 НК РФ в редакции Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ и действуют с 1 января 2026 года: При коммерческом ввозе юридическое лицо или ИП уплачивает акциз — косвенный налог с фиксированной ставкой в зависимости от мощности двигателя в лошадиных силах. Ставки установлены статьейв редакциии действуют с 1 января 2026 года:

Мощность двигателя (л.с.) Ставка (руб. / л.с.) До 90 включительно 0 Свыше 90 до 150 включительно 64 Свыше 150 до 200 включительно 613 Свыше 200 до 300 включительно 1 004 Свыше 300 до 400 включительно 1 711 Свыше 400 до 500 включительно 1 771 Свыше 500 1 829

Акциз рассчитывается путем умножения ставки акциза, установленной для соответствующего диапазона мощности двигателя, на количество лошадиных сил автомобиля. Например, акциз на автомобиль мощностью 140 л.с., будет равен 140 × 64 = 8 960 руб.

решение ЕЭК № 107 ). При ввозе физическим лицом для личного пользования акциз включен в единую ставку таможенной пошлины и отдельно не исчисляется. То же самое касается НДС, которое уплачивают только юрлица и ИП при коммерческом ввозе. Оба налога входят в единую ставку таможенной пошлины ().

ст. 164 НК РФ , Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ). С 1 января 2026 года составляет 22% от суммы таможенной стоимости автомобиля, таможенной пошлины и акциза (, Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ).

Утилизационный сбор и льготы

Во время растаможки легкового авто также необходимо заплатить утилизационный сбор — платеж государству за утилизацию транспорта в соответствии с экологическими нормами. Размер зависит от того, кто является участником процедуры — физическое или юридическое лицо, также имеет значение возраст машины и объем двигателя.

Расчет утильсбора выполняется по формуле:

Базовая ставка х Коэффициент = Сумма сбора

постановление Правительства РФ от 01.11.2025 № 1713 ): теперь при расчете учитываются не только объем двигателя, но и его мощность по прогрессивной шкале. Вместе с тем с 1 января 2026 года ставки были дополнительно проиндексированы. Базовая ставка для легковых автомобилей — 20 000 рублей. С 1 декабря 2025 года действует новая методика расчета (): теперь при расчете учитываются не только объем двигателя, но и его мощность по прогрессивной шкале. Вместе с тем с 1 января 2026 года ставки были дополнительно проиндексированы.

Для физических лиц, ввозящих автомобиль для личного пользования, сохраняется льготная ставка — но только при мощности двигателя не более 160 л.с. и объеме не более 3 000 см³. Для таких автомобилей сумма зависит только от их возраста:

младше 3 лет — 3 400 руб.;

старше 3 лет — 5 200 руб.

"Льготное таможенное оформление действует при условии ввоза физическим лицом не более 1 автомобиля в год. Льгота заключается в пониженном утильсборе. Сэкономить на таможенном оформлении можно за счет выбора автомобиля с небольшим объемом двигателя и самостоятельной подачи декларации без посредников. Попытки искусственно занизить таможенную стоимость ведут к начислению платежей и штрафам", — комментирует пресс-служба ГК "Автодом".

Для автомобилей юридических лиц и ИП утилизационный сбор рассчитывается с учетом объема двигателя и возраста автомобиля:

Тип автомобиля До 3 лет (руб.) Старше 3 лет (руб.) Электромобиль 667 400 1 174 000 Объем двигателя до 1 000 см³ 180 200 460 000 Объем двигателя 1 000–2 000 см³ 667 400 1 174 000 Объем двигателя 2 000–3 000 см³ 1 875 400 2 839 400 Объем двигателя 3 000–3 500 см³ 2 153 400 3 296 800 Объем двигателя свыше 3 500 см³ 2 742 200 3 604 800

Расчет стоимости растаможки автомобиля

Под расчетом стоимости таможенного оформления автомобиля понимается общая сумма всех платежей. Но чтобы не считать каждый сбор отдельно и получить итоговую цифру, можно воспользоваться специальным калькулятором на сайтах, посвященных теме таможни и брокерских компаний. Для этого нужно внести в форму следующую информацию:

стоимость авто и валюта;

возраст (менее трех лет, от трех до пяти лет, от пяти до семи лет, больше семи лет);

объем и мощность двигателя;

тип двигателя;

статус лица и цель ввоза.

Алексей Костин приводит конкретный пример расчета для ввоза Audi Q5 (объем двигателя — 1 997 см³, мощность — 204 л.с., таможенная стоимость (актуальный курс валют) — 4 132 000 рублей). Структура платежей при ввозе юридическим лицом будет выглядеть следующим образом:

Вид платежа Ставка Основание Сумма (руб.) Таможенный сбор Фиксированный Постановление Правительства РФ № 1637 18 465 Таможенная пошлина 15% Решение Совета ЕЭК от 14.09.2021 № 80 619 800 Акциз 1 004 руб./л.с. ст. 193 НК РФ 204 816 НДС 22% ст. 164 НК РФ 1 045 396 Утилизационный сбор Коэф. 47,64 Постановление Правительства РФ № 1291 952 800

При ввозе того же автомобиля физическим лицом для личного пользования структура платежей иная:

Вид платежа Ставка Основание Сумма (руб.) Таможенный сбор Фиксированный Постановление Правительства РФ № 1637 18 465 Таможенная пошлина 48%, но не менее 7,5 евро/см³ Решение Совета ЕЭК от 20.12.2017 № 107 1 983 360 Утилизационный сбор Коэф. 47,64 Постановление Правительства РФ № 1291 952 800

Для наглядности — еще один пример. При ввозе нового автомобиля с двигателем до 160 л.с. и стоимостью 2 млн рублей, как поясняет пресс-служба ГК "Автодом", пошлина составит 15% от стоимости, то есть 300 тыс. руб.

НДС в размере 22% начисляется на сумму стоимости, пошлины и акциза. Акциз для такой мощности — около 10 тыс. руб. Итоговая сумма НДС превысит 500 тыс. руб. Утилизационный сбор для физических лиц с мощностью до 160 л.с. остается льготным и составляет 3,4 тыс. руб. Общая стоимость растаможки такого автомобиля превысит 800 тыс. руб.

От чего зависит итоговая сумма

На итоговую стоимость растаможки влияют курс евро на дату подачи декларации, точный возраст автомобиля (дата выпуска, а не год производства), реальная таможенная стоимость, а не цена по договору, а также правильно определенный код ТН ВЭД.

"Расхождение с онлайн-калькуляторами возможно по причине частых изменений ставок в таможенном законодательстве, и разработчики онлайн-сервисов в большинстве своем не всегда успевают актуализировать информацию", — объясняет Алексей Костин.

Особенности растаможки авто из разных стран

Европы , для гражданина из Приморского края — из Японии и т.д. Процедура растаможки из разных стран отличается прежде всего ценой, а также требованиями к параметрами автомобиля. Кроме этого, необходимо заранее просчитать логистику из той страны, из которой будет доставляться машина, т.к. транспортировка ТС может оказаться крайне дорогой и невыгодной. Например, для жителя Центральной части России подходит авто из, для гражданина из— изи т.д.

Страны ЕАЭС, США, Япония и ЕС

Евразийский экономический союз не предполагает таможенных границ между государствами-членами. При ввозе авто из ЕАЭС таможенная пошлина, НДС и акциз не уплачиваются — необходимо заплатить только утилизационный сбор и предоставить документы о подключении к системе ГЛОНАСС.

До 2024 года покупка авто в странах ЕАЭС была привлекательна из-за разницы в таможенных правилах и курсах валют. Сейчас правила уравнены с российскими. Приобретаемый автомобиль должен быть снят с учета в стране продавца, после чего оформление и получение ЭПТС происходит на российской акцизной таможне по месту регистрации покупателя.

С 1 апреля 2026 года скорректирован порядок расчета утилизационного сбора при ввозе авто из ЕАЭС. Теперь физические лица, ввозящие автомобиль из Армении, Белоруссии, Казахстана или Киргизии, уплачивают утилизационный сбор по тем же правилам, что и официальные дилеры, — если машина предназначена для перепродажи или ввезена через посредника.

Также применяется специальная формула расчета утилизационного сбора: УС = УСед + Ктп + Кндс + Ка — она учитывает разницу между фактически уплаченными таможенными платежами и суммами, рассчитанными по данным Минпромторга. Это означает, что попытка занизить стоимость автомобиля в декларации автоматически увеличит итоговый утилизационный сбор.

"Особенностей для стран, не входящих в ЕАЭС — нет. Однако санкции, вводимые зарубежными государствами, установили запрет на экспорт автомобилей в Россию, в некоторых случаях даже физические лица не могут напрямую приобрести и привезти автомобиль, например, из Европы, Японии или Республики Корея. Это связано в первую очередь с сложностями в банковской сфере и осуществлении оплаты за поставляемый автомобиль. Однако в настоящее время многие предприниматели предлагают различные посреднические схемы (не всегда серые, незаконные) перемещения приобретенных автомобилей через страны ЕАЭС или иные дружественные государства. Конечно, такие варианты требуют тщательной проверки и принятия взвешенных решений, так как не исключены мошеннические действия", — говорит Алексей Костин.

Льготная растаможка автомобиля в России

Льготные условия на растаможку действуют только для определенных физических лиц, которые намерены привезти автомобиль исключительно для личных нужд. При этом действует ряд ограничений: так, объем двигателя ввозимого авто не должен превышать три литра, машину будет невозможно продать в течение ближайшего года, а также разрешается ввозить всего один автомобиль за год.

Кто имеет право на льготы и на каких условиях

Полное освобождение от уплаты таможенной пошлины и налогов распространяется на следующие категории граждан:

Участники Государственной программы по добровольному переселению соотечественников в Россию — имеют право ввезти один автомобиль без уплаты таможенных платежей при условии личного использования в течение установленного срока. Беженцы и вынужденные переселенцы — освобождаются от пошлины и налогов при ввозе одного автомобиля для личного пользования. Лица, переезжающие на постоянное место жительства (ПМЖ) в Россию — имеют право на беспошлинный ввоз при соблюдении условий о сроках владения и личном использовании. Наследники — автомобиль, полученный российским гражданином в качестве наследства из-за рубежа, освобождается от таможенных платежей. Инвалиды и ветераны — могут получить сниженные пошлины при условии личного использования автомобиля и предоставления необходимых документов.

Также льготы распространяются на медицинские и благотворительные организации, приобретающие авто для выполнения своих задач.

Для остальных физических лиц, ввозящих автомобиль для личного пользования, доступна пониженная ставка утилизационного сбора, о которой говорилось выше.

Как сэкономить на растаможке автомобиля

После ужесточения таможенных правил и значительного роста утилизационного сбора возможности для реальной экономии существенно сократились. Тем не менее несколько законных инструментов остаются актуальными:

Выбрать автомобиль с меньшим объемом и мощностью двигателя. Разница в ставках между двигателем на 1 800 см³ и 2 000 см³ может составлять десятки тысяч рублей только на пошлине. Перед покупкой стоит сравнить платежи для нескольких схожих моделей. Ввозить в статусе физического лица для личного пользования. При мощности до 160 л.с. действует льготная ставка утилизационного сбора — 3 400 или 5 200 рублей, тогда как для юрлиц она может составлять сотни тысяч рублей. Воспользоваться правом на льготу. Участники программы переселения соотечественников, беженцы и наследники полностью освобождены от таможенных пошлин — это самая весомая экономия. Подать декларацию самостоятельно. Услуги таможенного брокера добавляют к итоговой сумме от 30 000 рублей и выше. Если автомобиль ввозится из дружественной страны и все документы в порядке, самостоятельное оформление вполне реально.

"В настоящее время самым распространенным действием в предпринимательских кругах стало содействие гражданам в покупке и перемещении автомобилей из "недружественных" государств в Россию. Конечно, появились новые схемы в обход имеющихся ограничений, но и возросло количество недобросовестных участников, использующих эти схемы в своих корыстных целях. Эти риски необходимо учитывать, когда планируется приобретение зарубежного автомобиля", — говорит Алексей Костин.

Важно! Попытка занизить стоимость автомобиля в документах приведет к начислению платежей и штрафам, а не к экономии. Таможенные органы сверяют заявленную стоимость с данными Минпромторга, а разницу автоматически включают в расчет утилизационного сбора.

Штрафы и ответственность за нарушение правил растаможки

Часто люди, старающиеся сэкономить на растаможке, пытаются “обойти” правила процедуры и ездить на нерастаможенном автомобиле, что преследуется по закону. Также нередки случаи, когда автолюбители по незнанию допускают ошибки. Оба варианта требуют уплаты штрафов.

Размер штрафов за нарушение растаможки автомобиля Нарушение Штраф для физлиц (руб.) Штраф для юрлиц (руб.) Штраф для должностных лиц (руб.) Несвоевременная оплата таможенных платежей 500–2 500 50 000–300 000 5 000–10 000 Позднее предоставление документов 1 000–2 000 10 000–50 000 3 000–5 000 Нарушение срока временного нахождения ТС в России 1 500–2 500 + возможная конфискация 50 000–300 000 100 000–150 000

Две последние причины могут быть поводом не только для штрафа, но и для изъятия авто на территории страны.

Управление нерастаможенным транспортным средством является административным правонарушением: автомобиль помещают на штрафную стоянку вне зависимости от того, знал ли водитель о нарушении.

Административная и уголовная ответственность

Административная ответственность по главе 16 КоАП РФ наступает за недекларирование или недостоверное декларирование (в том числе занижение таможенной стоимости), нарушение сроков временного ввоза и несоблюдение условий передачи временно ввезенного автомобиля.

статье 194 УК РФ . Если сумма задолженности превышает 1 млн рублей, нарушителю грозит лишение свободы до двух лет. При этом чем выше долг, тем суровее наказание: при особо крупном размере (свыше 3 млн рублей) срок может составить до пяти лет. Штраф в таких случаях варьируется от 100 000 до 500 000 рублей. За нелегальный ввоз автомобиля штраф может составить трехкратную стоимость транспортного средства. Помимо этого, за неуплату таможенной пошлины может последовать уголовное наказание по. Если сумма задолженности превышает 1 млн рублей, нарушителю грозит лишение свободы до двух лет. При этом чем выше долг, тем суровее наказание: при особо крупном размере (свыше 3 млн рублей) срок может составить до пяти лет. Штраф в таких случаях варьируется от 100 000 до 500 000 рублей.

Частые вопросы о растаможке авто

Нужна ли растаможка автомобиля из Белоруссии?

"Белоруссия входит в ЕАЭС, поэтому таможенных границ с Россией нет, и стандартная растаможка не требуется. При ввозе автомобиля из Белоруссии необходимо уплатить утилизационный сбор, подключить автомобиль к системе ГЛОНАСС и оформить электронный ПТС", — отвечает Алексей Костин.

"С апреля 2026 года физические лица, ввозящие авто из Белоруссии для перепродажи или через посредника, платят утилизационный сбор по коммерческим тарифам", — дополняет пресс-служба ГК "Автодом".

Можно ли ездить без растаможки?

Управлять нерастоможенным автомобилем нельзя — это расценивается как административное правонарушение и может повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности.

Ездить на авто без растаможки могут только иностранные граждане, которые временно проживают на территории РФ на законных основаниях (на автомобиль оформляется удостоверение временного ввоза), и владельцы автомобилей, приобретенных за рубежом, с оформленным временным ввозом.

Что будет при нарушении сроков оформления?

Нарушение срока уплаты таможенных платежей влечет штраф от 500 до 2 500 рублей для физических лиц и от 50 000 до 300 000 рублей для юридических. За нарушение условий временного ввоза оформляется штраф от 1 500 до 2 500 рублей с возможной конфискацией автомобиля, а также обязанность уплатить все таможенные платежи. При неуплате штрафов и игнорировании требований, возможно привлечение к уголовной ответственности.

Можно ли растаможить машину старше 10-15 лет?

"Да, это возможно. Таможенные платежи для таких автомобилей значительно выше, чем для машин до пяти лет. Главное требование — экологический класс не ниже "Евро-5". Раритетные автомобили для выставок и коллекций под это требование не подпадают", — отвечает Алексей Костин.

Что такое СБКТС и зачем он нужен?

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" ). Это обязательный документ для постановки ввезенного автомобиля на учет в ГИБДД. Без него регистрация невозможна. СБКТС — свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства и соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (). Это обязательный документ для постановки ввезенного автомобиля на учет в ГИБДД. Без него регистрация невозможна.

Главное о растаможке авто

Растаможка — обязательная процедура таможенного оформления для любого автомобиля, ввозимого в Россию из-за рубежа. Итоговая стоимость включает таможенную пошлину, утилизационный сбор и таможенный сбор за оформление, а при коммерческом ввозе — еще акциз и НДС (22% с 2026 года).

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