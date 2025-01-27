Доверенность на управление автомобилем: когда нужна, как оформить, образец

Доверенность на управление автомобилем может пригодиться человеку в различных ситуациях, и управление транспортным средством — далеко не основная. Как оформить доверенность на автомобиль в 2026 году, когда она может потребоваться физическим и юридическим лицам, готовый образец — в материале РИА Новости.

Что такое доверенность на автомобиль

Доверенностью с юридической точки зрения является документ, который дает право предъявителю действовать от имени другого гражданина, в том числе — распоряжаться его имуществом (например, автомобилем) и осуществлять те или иные действия с ним.

Доверенность на автомобиль может выписать только собственник ТС, причем оформить данный документ необходимо письменно. Доверенным лицом при этом может выступать совершеннолетнее и дееспособное лицо, но владельцем имущества по-прежнему остается доверитель.

Ключевые моменты, связанные с оформлением доверенности, прописаны в тексте статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Нужна ли доверенность на управление автомобилем

В 2026 году владельцу автомобиля вовсе не обязательно выписывать доверенность супруге, другу или иному лицу, которое сядет за руль его машины. Достаточно, если этот человек будет вписан в действующий полис ОСАГО (либо страховка распространяется на неограниченное количество лиц).

"Этот документ был упразднен в 2012 году, кроме тех случаев, когда автомобилист управляет не личным авто, а коммерческим", — объясняет Миляша Дорофеева, директор по правовым вопросам автомобильного маркетплейса FRESH.

Однако доверенность может потребоваться в других ситуациях:

при продаже автомобиля.

"Важный момент: даже при наличии доверенности выступающий доверенным лицом гражданин не может продать данный автомобиль сам себе", — поясняет Оксана Васильева, практикующий юрист и доцент Финансового университета при Правительстве РФ;

при совершении различных регистрационных действий в ГИБДД (например, постановка автомобиля на учет, внесение изменений в его конструкцию и так далее);

возвращение автомобиля, который был направлен на штрафстоянку;

утилизация автомобиля;

прохождение технического осмотра;

необходимость перегнать машину, которая была приобретена в другом населенном пункте;

получение дубликатов документов на автомобиль;

поездка за границу.

По словам Дмитрия Безделина, ведущего юриста ЕЮС , в настоящее время согласно п. 2.1.1 ПДД РФ водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки:

водительское удостоверение;

регистрационные документы на транспортное средство (СТС, ПТС);

полис ОСАГО, если водителем осуществляется коммерческая перевозка грузов или пассажиров потребуется также путевой лист;

справку об инвалидности, если автомобилем управляет инвалид или осуществляется перевозка инвалида и т.д.

"Для совершения юридически значимых действий с автомобилем необходима доверенность, оформленная у нотариуса, для предоставления автомобиля на ТО в сервисные центры достаточно доверенности в простой письменной форме. Выдача нотариальной доверенности на управление транспортным средством приветствуется и будет являться доказательством пользования автомобилем конкретным лицом, если в результате будет причинен вред автомобилю, его можно будет взыскать", — рассказывает Александра Медведева, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы

Образец доверенности и правила ее составления: бланк 2026 года

Строгая форма для оформления доверенности не предусмотрена. Она может быть составлена в свободной форме, причем как написана от руки, так и напечатана на компьютере. Но в документе, по словам доцента кафедры гражданского права и процесса ГУУ, кандидат юридических наук Владимира Попова, обязательно должны содержаться следующие сведения:

При выдаче доверенности на управление автомобилем в нее нужно включить следующие сведения:

дату составления доверенности (число, месяц и год при этом указываются прописью);

место, где она оформляется (название города и т.д.);

сведения о доверителе и поверенном. Для физических лиц это — фамилия, имя и отчество полностью, место жительства, дата и место рождения, а также данные документа, удостоверяющего личность (то есть паспорт). Если речь идет о юрлицах, то нужно указать полное наименование, адрес и место нахождения, а также регистрационный номер;

сведения, идентифицирующие автомобиль (к ним относятся, например, марка и модель машины, ее государственный и идентификационный номера и другие сведения);

прописать полномочия гражданина, которому на время передается в пользование автомобиль. Так, можно указать, что человеку передается право “владеть и пользоваться автомобилем”.

Документ обязательно должен подписать владелец транспортного средства.

Шаблоном доверенности на управление автомобилем поделилась Оксана Васильева.

Оформление доверенности

В зависимости от того, для каких целей необходима доверенность, выделяется несколько видов данного документа. Подробнее о каждом из них рассказывает адвокат Алёна Фирсова:

нотариально удостоверенная. Она является обязательной в тех случаях, если представитель намерен участвовать в требующих нотариальной формы сделках, а также тогда, если собственник наделяет его правом передоверия;

простая письменная доверенность (для ее оформления нет необходимости обращаться к нотариусу, достаточно заверить документ своей подписью);

безотзывная (используется в предпринимательских отношениях).

Куда обращаться

В том случае, если необходимо оформить нотариальную доверенность, можно обратиться к любому нотариусу. Он также может помочь с составлением документа в том случае, если доверитель не знает, как это правильно сделать. Важно помнить, что при этом придется оплатить государственную пошлину. Их размеры перечислены в статье 333.24 НК РФ.

Необходимые документы

"Для оформления при себе необходимо иметь документы на автомобиль (СТС, ПТС, договор купли-продажи) паспорт доверителя и его будущего представителя. При этом присутствие человека, на которого оформляется доверенность необязательно", — говорят специалисты пресс-службы ГК АВТОДОМ.

Перед тем, как поставить свою подпись на готовом документе, эксперты советуют внимательно изучить составленную доверенность, чтобы выявить возможные ошибки и неточности. Это поможет защититься от возможных проблем и неприятных ситуаций в будущем.

"Готовый бланк будет проштампован, нотариус подпишет его, после чего информация будет внесена в реестр Федеральной нотариальной палаты, — говорит Оксана Васильева. — В большинстве случаев это должно быть сделано непосредственно в день составления документа (исключение может быть сделано лишь при форс-мажорных обстоятельствах)".

Сколько действует доверенность на управление автомобилем

По информации, предоставленной пресс-службой ГК АВТОДОМ, у российских автовладельцев есть возможность самостоятельно определить срок действия доверенности. В документе они вправе указать любой временной интервал по своему усмотрению (например, несколько лет либо указать конкретную дату, до которой действует документ). Если же срок действия в доверенности не прописан, документ сохраняет силу ровно один год с даты его подписания.

"Исключение составляет доверенность, предназначенная для использования за пределами страны. Она сохраняет юридическую силу до момента ее отзыва, если только в ее тексте не указан конкретный срок действия", — говорит адвокат Алёна Фирсова.

Как отменить доверенность

При необходимости у владельца автомобиля всегда есть возможность отменить выданную другому лицу доверенность.

“Отмена доверенности производится в несколько шагов. Автовладельцу необходимо письменно уведомить доверенное лицо об отзыве документа. После этого для надежности следует обратиться к любому нотариусу с заявлением об аннулировании доверенности, чтобы сведения попали в единый реестр Федеральной нотариальной палаты. Это защитит владельца автомобиля от возможных мошеннических действий. Если доверенность оформлялась через портал Госуслуг, отозвать ее можно непосредственно в приложении”, — объясняют в ГК АВТОДОМ.

статье 188 ГК РФ указаны и другие случае, которые влекут за собой прекращение действия доверенности. Это происходит в ситуации, когда:

закончился срок действия документа;

доверенное лицо отказалось от своих прав;

выдавший доверенность владелец автомобиля умер или признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным (это касается и доверенного лица);

проводится процедура банкротства, при которой выдавать доверенности запрещено.

“При этом, согласно статье 189 ГК РФ , вы обязаны уведомить об отзыве как доверенное лицо, так и третьих лиц, для взаимодействия с которыми выдавалась доверенность. Чтобы впоследствии подтвердить выполнение этой обязанности, направьте уведомление ценным письмом с описью вложения в адрес соответствующих лиц”, — добавляет Алёна Фирсова.

Доверенность может прекратить действовать в случае смерти доверителя или ликвидации юридического лица, выдавшего документ. Также прекращаются доверенности, выданные юридическим лицом, после признания его банкротом и открытия конкурсного производства. На практике известны случаи совершения сделок по таким доверенностям, например, продажа автомобиля или иного имущества. Эти сделки являются рискованными, так как могут быть признаны недействительными. Документ также прекращает свое действие, когда лицо, которому выдана доверенность, отказалось от полномочий.

Сколько стоит доверенность

Самостоятельно составленная доверенность не потребует от владельца авто никаких дополнительных расходов. Но если оформлять документ у нотариуса, придется заплатить госпошлину за совершение нотариальных действий. Так называемый федеральный тариф для членов семьи составляет 100 рублей, если же в доверенности указывается посторонний человек — 500 рублей.

Кроме того, нотариус берет оплату за услуги правового и технического характера, стоимость которых у разных уполномоченных лиц неодинакова и в среднем составляет от 2 000 до 3 000 рублей.

Законодательство и нормы

Общие положения о доверенности регулируются Гражданским кодексом РФ, в частности, статьей 185 . В ней указано, как удостоверяется данный документ, в течение какого срока действует доверенность и другие аспекты.

Советы экспертов

“Сотрудники ГИБДД не требуют предъявлять доверенность при проверке документов, при этом обязательным условием является внесение доверенного лица в страховой полис. Если этого не сделать, штраф составит 500 рублей. Избежать его не удастся, даже если владелец авто находится в салоне и у доверенного есть нотариально заверенный бланк о праве управлять авто”, — объясняет Миляша Дорофеева.

“Рекомендация из практики: в доверенности на продажу автомобиля желательно указать конкретную цену и порядок расчетов, что впоследствии убережет от споров о сумме сделки”, — говорит Алена Фирсова.

Изменения в 2026 году

Одно из самых значимых нововведений 2026 года — это упрощение процедуры оформления машиночитаемых доверенностей.

"С 1 февраля 2026 года они должны включать Ф.И.О., дату рождения, СНИЛС и ИНН. При этом указание паспортных данных (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего документ) больше не является обязательным, их можно внести дополнительно", — говорят представители ГК АВТОДОМ.

Также, как отмечает Алена Фирсова, активно развивается в наступившем году и сервис электронных довереностей через приложение "Госуслуги.Авто".