Договор купли-продажи автомобиля 2026: как оформить и заполнить правильно

Покупка нового автомобиля для многих россиян становится долгожданным событием. Но очень важный момент при этом — грамотно оформить договор купли-продажи авто, который служит подтверждением смены собственника транспортного средства. Как правильно заполнить данный документ и сколько времени он действует, скачать образец бланка и другие нюансы оформления в 2026 году — в материале РИА Новости.

Что такое договор купли-продажи автомобиля

Договор купли-продажи автомобиля — это ключевой правоустанавливающий документ, который оформляется при продаже или приобретении транспортного средства. В соответствии с данным соглашением продавец обязуется передать покупателю автомобиль, а покупатель — принять его и уплатить за него определенную сумму.

Данный договор необходим для защиты интересов обеих сторон. Продавец таким образом снимает с себя ответственность за дальнейшую судьбу автомобиля, покупатель подтверждает, что машина была получена им законным путем. Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, обращает внимание на то, что в этом документе в обязательном порядке должны быть прописаны существенные условия, без которых он будет признан недействительным.

После того, как в соответствующей графе появятся все необходимые подписи, договор купли-продажи становится основным подтверждающим документом права собственности на автомобиль, который нужно предоставить для регистрации транспортного средства в ГИБДД. Для этого дается 10 дней с момента сделки. Если этого не сделать, то бывший владелец имеет право снять машину с учета.

"Каждый автовладелец может продать свой автомобиль самостоятельно либо воспользоваться преимуществами системы трейд-ин. Последняя предполагает, что при покупке нового авто гражданин сдает свой прежний автомобиль в автосалон. Там эксперты оценивают его остаточную стоимость и зачисляют в качестве первоначального взноса на покупку нового ТС", — добавляет Оксана Васильева, практикующий юрист и доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Как и где можно оформить договор купли-продажи автомобиля

В 2026 году процедура оформления договора купли-продажи автомобиля остается прежней. Причем сделать это можно как традиционным способом, составив бумажный документ, так и при помощи онлайн-сервисов.

Если автомобиль продают друг другу физлица, они выступают от имени самих себя и указывают в договоре свои паспортные данные. Если договор оформляется между юридическим и физическим лицом, то последнее выступает от своего имени и указывает паспортные данные. От имени юрлица заключает сделку руководитель - он должен вписать должность и на основании какого документа действует. Далее ставится печать, если ее нет, нужно написать "без печати".

В случае, когда сделка проходит между двумя юридическими лицами, то также указываются руководители компаний и используется печать, если есть.

Оформление через Госуслуги

С середины 2022 года у всех россиян, достигших возраста 18 лет и имеющих подтвержденную учетную запись на "Госуслугах", появилась возможность при необходимости заключить электронный договор купли-продажи авто (сокращенно также именуемый как ЭДКП). Данный документ будет полностью равнозначен бумажному договору, однако оформить его можно лишь при условии, что и у продавца, и у покупателя есть подтвержденные аккаунты на указанном портале.

Еще одно важное условие — составить договор может лишь собственник, на которого машина зарегистрирована в ГИБДД.

"Система автоматически проверяет автомобиль на наличие ограничений, и заключить договор не получится, если машина находится в розыске, залоге, либо на нее наложены иные ограничения. После заполнения продавцом паспортных данных покупателя, тот получит ссылку на документ в личном кабинете. В течение 24 часов происходит согласование условий, а после этого дается еще 24 часа на подписание. Стороны подписывают договор с помощью приложения Минцифры "Госключ", — поясняет Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".

Данный документ хранится в личных кабинетах пользователей бессрочно, при необходимости его можно скачать в любой момент. Основным преимуществом данного способа является его безопасность, ведь в заключении договора участвуют люди с подтвержденными учетными записями, да и сам автомобиль автоматически проверяется на юридическую чистоту.

Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, что владельцам транспортных средств нужно понимать: это только заключение договора, а не весь процесс купли-продажи.

"Кроме того, покупателю все равно придется ехать в ГИБДД, поскольку ГИБДД не отменяет (во всяком случае пока) площадку, машину нужно предоставить на осмотр, СТС вы тоже получите в ГИБДД", — разъяснил эксперт.

Говоря о преимуществах системы, Максим Кадаков подчеркнул, что у продавца появляется зафиксированный в электронном виде факт продажи автомобиля. Это пригодится, если новый владелец не поставит машину на учет в течение десяти дней — в этом случае штрафы приходят бывшему хозяину. При таком формате заключения договора ему будет проще доказать, что авто продано, а взыскания переведут на фактического владельца.

Оформление через нотариуса

Если обе стороны все же предпочитают более традиционное закрепление сделки и выбирают бумажный договор, то нотариально заверять его нужно лишь по желанию сторон. В соответствии с требованиями Основ законодательства РФ о нотариате, а также в соответствии со ст. 163 ГК РФ документ не подлежит обязательному нотариальному заверению.

Также при желании (например, чтобы сэкономить время или в ситуации, когда в договоре необходимо прописать какие-то особые условия), продавец и покупатель могут обратиться за помощью к юристам. За определенную плату они помогут правильно составить документ, прописать в нем все ключевые моменты и особые условия, например, оплату с рассрочкой.

В ряде ситуаций обращение к специалистам позволяет избежать серьезных проблем в будущем.

"Недавно у меня был показательный случай. Мой клиент решил продать старую машину, составил стандартный договор и передал ключи новому владельцу. Через неделю звонит расстроенный покупатель: оказывается, у машины поврежден VIN-номер, и регистрация невозможна. Клиент сказал, что честно предупреждал покупателя о проблеме, но этого предупреждения оказалось недостаточно. Формулировки были недостаточно четкими, и в итоге суд признал договор недействительным, — говорит директор юридической компании “ЮрСервисНСК” Артем Витушкин. — Если бы мой клиент воспользовался услугами специалиста, договор включал бы подробное описание проблемы с VIN-номером и заранее оговаривал бы последствия этого обстоятельства".

Онлайн-сервисы

С течением времени многие аспекты современной жизни становятся более технологичными, а заключение договоров купли-продажи — в том числе. По словам экспертом, развитие специализированных онлайн-сервисов сделало данный процесс более гибким, к тому же они помогают гражданам заметно экономит время, ведь автоматически генерируют текст договора на основе введенных данных.

"Надежные платформы, такие как портал Госуслуги или крупные агрегаторы страховых услуг, предлагают гражданам удобные конструкторы документов. При заполнении формы на сайте можно просто ввести государственный номер автомобиля, и система автоматически подгрузит часть технических характеристик из баз данных, что значительно снижает риск опечаток", — комментирует пресс-служба ГК АвтоСпецЦентр.

Однако полностью полагаться лишь на данные ресурсы эксперты не советуют.

"Сервис лишь формирует текст договора. Он не проверяет юридическую чистоту автомобиля и не защищает стороны сделки, — отмечает адвокат Виталий Кацко. — Поэтому перед подписанием договора всегда нужно проверить машину по базе ГИБДД на ограничения регистрационных действий, проверить ее в реестре залогов движимого имущества, а также по возможности посмотреть историю автомобиля через коммерческие сервисы, чтобы понять количество владельцев, участие в ДТП и другие риски".

Самостоятельное оформление

Одним из наиболее популярных и распространенных подходов по-прежнему остается самостоятельно оформление договора купли-продажи.

“Скачать актуальный бланк договора купли-продажи на 2026 год можно бесплатно на многих авторитетных правовых и страховых порталах. Важно использовать именно актуальный шаблон, чтобы избежать претензий от второй стороны в связи с неправильным оформлением сделки и нехваткой каких-либо данных в договоре, — отмечают специалисты ГК АвтоСпецЦентр. — Заполнять документ следует разборчиво, используя шариковую ручку с синими или черными чернилами. Рекомендуется составить три экземпляра: для продавца, для покупателя и для регистрационного подразделения ГАИ”.

Образец договора купли-продажи автомобиля в 2026 году, скачать бланк ДКП

Несмотря на то, что законом не предусмотрено строгого шаблона для договора купли-продажи автомобиля, все же в нем должны присутствовать ряд обязательных сведений. Для того, чтобы не ошибиться при составлении документа и не упустить столь важные моменты, рекомендуется ориентироваться на актуальные образцы.

Такой образец составила Оксана Васильева.

Какие документы нужны для заключения ДКП

Для оформления договора купли-продажи автомобиля обычно требуется ряд документов. Часть из них должен предоставить продавец, а некоторые — будущий владелец того автомобиля, который и является предметом сделки.

В большинстве случаев минимальный перечень включает:

паспорт продавца;

паспорт покупателя;

паспорт транспортного средства (ПТС);

свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

Документы, необходимые от продавца

При заключении договора купли-продажи автомобиля продавец должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность (то есть паспорт), а также документы на сам автомобиль, которые потребуются при постановке машины новым владельцем на учет в ГИБДД. Это ПТС и СТС.

Документы, необходимые от покупателя

Покупателю для заключения данного договора необходимо также иметь при себе паспорт (или же доверенность, если новый владелец не может присутствовать при данной процедуре и доверяет это другому лицу).

Как правильно заполнить договор купли-продажи автомобиля

При заполнении договора купли-продажи эксперты рекомендуют россиянам очень внимательно относиться к каждому пункту, вносить все данные аккуратно и разборчиво.

Шаг 1. Шапка договора и дата сделки

Первое, что необходимо сделать — это правильно заполнить так называемую “шапку” договора. В верхней части страницы необходимо указать место заключения сделки и актуальную дату. Эксперты акцентируют внимание — очень важно указывать реальную дату подписания бумаг и передачи автомобиля новому владельцу. В противном случае есть риск столкнуться с проблемами при постановке на учет.

Шаг 2. Сведения о продавце и покупателе

На следующем этапе в договор нужно внести информацию о сторонах, участвующих в сделке.

"В графах о продавце и покупателе нужно указать полные фамилию, имя и отчество без сокращений, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), а также адрес регистрации по месту жительства. Любая неточность в этих данных может впоследствии создать проблемы при постановке на учет", — отмечает пресс-служба ГК АвтоСпецЦентр.

Шаг 3. Информация об автомобиле

Не менее внимательно и тщательно следует заполнить и раздел с ключевой информации о покупаемом автомобиле: указать марку и модель машины, год ее выпуска и идентификационный номер (VIN), номер кузова, шасси и двигателя, цвет, а также серию и номер ПТС. Если последний был оформлен не в бумажном, а в электронном виде, его реквизиты также необходимо указать в договоре.

Все перечисленные выше сведения должны полностью соответствовать тем данным, которые указаны в паспорте авто.

Шаг 4. Стоимость автомобиля и порядок расчетов

Следующий не менее важный пункт — указать в договоре стоимость автомобиля. Сначала ее необходимо прописать цифрами, затем — прописью, убедившись, что обе суммы в итоге полностью совпадают.

"Отдельно можно прописать и порядок расчетов. Однако на практике факт передачи денег часто подтверждается отдельной распиской, которая не является обязательной, но служит дополнительной гарантией", — дополняют эксперты ГК АвтоСпецЦентр.

"Не занижайте стоимость автомобиля в договоре. Многие пишут в десятки раз меньше, чтобы уменьшить налоги или просто потому, что "так принято". Но если сделку впоследствии признают недействительной либо расторгнут через суд, автомобиль заберут у покупателя и вернут продавцу, а вот деньги вернут ровно те, которые указаны в договоре, — отмечает Виталий Кацко. — Поэтому мой совет простой: проверяйте автомобиль до сделки, внимательно заполняйте договор и всегда указывайте реальную цену. Это намного дешевле, чем потом разбираться с последствиями в суде".

Оксана Васильева также акцентирует внимание на то, что для подтверждения факта передачи автомобиля (а также его технического состояния на момент продажи) в дополнение к договору может быть подписан еще и акт приема-передачи транспортного средства. В таком акте при этом нужно указать в акте технические характеристики автомобиля, а также то, что покупателю переданы все необходимые принадлежности и документы. Если продавец и покупатель в процессе сделки договорились о передаче задатка, данный факт также должен быть отражен в указанном акте либо отдельно оформлена соответствующая расписка.

"Обращаю внимание, что продавец не обязан возвращать задаток, если договор не был исполнен и ответственна за это та сторона, которая задаток выплатила", — подчеркивает эксперт.

Шаг 5. Подписи сторон и заключение сделки

После того, как договор полностью готов и стороны убедились в отсутствии в нем ошибок и неточностей, и покупателю, и продавцу необходимо поставить в документе подписи. Подписи должны сопровождаться расшифровкой, без сокращений.

Эксперты рекомендуют подписывать договор после того, как продавец получил от покупателя оговоренную сумму денег, а покупатель в свою очередь — ключи и документы на машину. С этого момента право собственности на данное транспортное средство официально переходит к новому владельцу.

Распространенные ошибки при заполнении ДКП

Ошибки при заполнении договора купли-продажи могут привести к потере денег или автомобиля. Если в ГИБДД будут сомневаться в какой-либо информации, указанной в документе, то они могут его не принять. Наиболее частые ошибки — это опечатки. Также документ могут "завернуть", если:

не хватает данных (например, нет даты сделки);

на бланке есть исправления;

неверная информация (например, пропущена цифра в серии паспорта);

отсутствует номер договора (нужно написать любое число, например 01/2026 — оно будет указываться в ПТС);

перепутаны данные или подписи сторон;

не указана прописью стоимость продажи б/у авто;

нечитаемый и непонятный почерк;

различаются данные на экземплярах;

договор написан разными ручками и цветами.

Чтобы не допустить подобных неточностей, нужно составлять договор согласно правилам и после составления тщательно перепроверить. Также одна из распространенных ошибок — документ распечатывается в двух или в одном экземпляре вместо трех.

Дополнительные советы и защита интересов сторон

"Никогда не подписывайте пустой договор, обязательно фиксируйте передачу автомобиля и ключей, желательно составить акт приема-передачи и сделать фотографии документов и автомобиля в момент сделки", — акцентирует внимание россиян Виталий Кацко.

"Для защиты интересов обеих сторон важно помнить о дополнительных мерах предосторожности. Перед подписанием договора покупателю необходимо убедиться в отсутствии юридических проблем с автомобилем. Сделать это можно бесплатно на сайте ГАИ и через реестр уведомлений о залоге Федеральной нотариальной палаты, введя идентификационный номер автомобиля. Это позволит убедиться, что авто не находится в розыске, под арестом или в залоге у банка, — отмечает пресс-служба ГК АвтоСпецЦентр. — Также стоит обратить внимание, не продается ли автомобиль, купленный в браке. В этом случае нотариальное согласие супруга на продажу не будет лишним, чтобы избежать оспаривания сделки в будущем. Продавцу, в свою очередь, рекомендуется детально описать в договоре техническое состояние и имеющиеся дефекты, чтобы после продажи у покупателя не возникло необоснованных претензий по поводу скрытых недостатков. После подписания договора у покупателя есть десять календарных дней, чтобы зарегистрировать автомобиль на свое имя. Продавцу стоит проконтролировать этот момент, проверив статус автомобиля на сайте Госавтоинспекции по истечении этого срока, и при необходимости прекратить регистрацию, чтобы не получать штрафы и налоги за проданное авто".