Авто увезли на штрафстоянку: как забрать и сколько придется заплатить

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Неправильно выбранное место парковки может привести к эвакуации автомобиля. Что делать, если сотрудники ГИБДД забрали машину на штрафстоянку, каков размер штрафа, куда пожаловаться на неправомерное задержание, — в материале РИА Новости.

Что такое эвакуация автомобиля

Эвакуация автомобиля — это транспортировка машины на специальную стоянку. Факт нарушения выявляют сотрудники ГИБДД (или МАДИ - Московской административной дорожной инспекции - если дело происходит в столице), а непосредственно вывозом на спецтранспорте занимаются уполномоченные организации. Чтобы потом забрать свою собственность, водитель должен заплатить штраф. Главная цель такой меры — предотвратить возможные аварии и обеспечить свободный проезд другим транспортным средствам.

Если инспектор обнаружил, что водитель нарушил ПДД таким образом, что транспортное средство необходимо эвакуировать, то вызывает специальную машину для погрузки автомобиля. В этом случае составляются протоколы об административном правонарушении и задержании транспортного средства. В последнем обязательно указываются:

дата, время, место и основание задержания автомобиля;

должность, фамилия и инициалы инспектора;

сведения о машине и ее владельце;

данные об организации, которой автомобиль передан для эвакуации, включая фамилию, имя, отчество и должность непосредственного исполнителя.

Причина эвакуации

ПДД этого не следует делать на пешеходном переходе или на расстоянии до 5 м перед ним, на месте для инвалидов, в тоннеле, на тротуаре, трамвайных путях или остановках общественного транспорта, при создании помех другим авто, парковке вторым рядом, при наличии знаков, запрещающих стоянку или остановку машины. С эвакуацией может столкнуться любой водитель, нарушивший Правила дорожного движения. Чаще всего это происходит, если машина оставлена на месте, где нельзя парковаться. Согласно п.12этого не следует делать на пешеходном переходе или на расстоянии до 5 м перед ним, на месте для инвалидов, в тоннеле, на тротуаре, трамвайных путях или остановках общественного транспорта, при создании помех другим авто, парковке вторым рядом, при наличии знаков, запрещающих стоянку или остановку машины.

основания для того, чтобы сотрудники автомобиль увезли на штрафстоянку: Однако есть и другиедля того, чтобы сотрудники автомобиль увезли на штрафстоянку:

Нарушение правил перевозки крупногабаритного и опасного груза. ДТП, случившееся по причине алкогольного опьянения водителя. Отсутствие документов о регистрации машины. Управление автомобилем, в котором неисправно сцепление, тормоз или рулевое управление. Отсутствие водительского удостоверения или если за руль сел человек, лишенный прав.

Однако увозить автомобиль при несоблюдении правил парковки незаконно в том случае, если рядом с местом парковки нет специального знака “Работает эвакуатор”.

« "Чтобы предотвратить негативные последствия, следует стараться всегда ставить автомобиль в местах, где установлены камеры видеонаблюдения, чтобы использовать записи при анализе действий сотрудников ГИБДД на соблюдение процедур задержания.

Также лучше оставлять номер телефона для связи под лобовым стеклом: если какой-нибудь прохожий увидит, что машину хотят забрать, то он сможет связаться с водителем", — поделилась с РИА Новости Ирина Табачник, юрист Европейской Юридической службы

Как узнать, что автомобиль эвакуировали

Не увидев автомобиля на месте, где его оставили, многие в первую очередь думают об угоне, а не об эвакуации. Чтобы развеять сомнения, следует позвонить в дежурную часть ГИБДД по номеру 112. Если информация о задержании туда не поступала, нужно заявить об угоне.

Жители Москвы могут отследить местонахождение транспортного средства на сайте госуслуг или подписавшись на смс-оповещение при эвакуации от портала “Автокод”.

Действия владельца авто в процессе эвакуации

Если водитель заметил, что его машину погружают на эвакуатор, нужно подойти к инспектору ГИБДД, показать документы, подтверждающие права собственности на автомобиль. Если спецтранспорт не тронулся с места, владелец имеет право самостоятельно устранить нарушение (ч. 1.1 ст. 27.13 КоАП РФ ). Например, переставить авто туда. где это разрешено. Но водителю все равно выпишут штраф, размер которого зависит от конкретного административного правонарушения.

Сотрудники ГИБДД не имеют права забрать транспортное средство, если в нем находятся животные и люди. Но не нужно специально залезать в машину во время задержания, так как за неповиновение сотрудникам автоинспекции предусмотрено отдельное наказание.

"Если правонарушение произошло, то нужно стараться устранить его на месте. Например, если человек забыл свидетельство о регистрации автомобиля, а машину остановил сотрудник ГИБДД и выявил этот факт, то следует срочно звонить домой и просить, чтобы кто-то из родственников подвез документ раньше, чем начнет отъезжать эвакуатор с погруженным на него транспортным средством", — рассказала эксперт.

Действия владельца, если машину уже эвакуировали

Если автомобиль эвакуировали в отсутствие владельца, следует позвонить в дежурную часть и удостовериться, что машину увезли на штрафстоянку, а после узнать у инспектора, кто оформил задержание и где она находится.

Документы “на руках”

В этом случае нужно отправиться в соответствующее отделение ДПС, и предоставить документы, на основании которых дежурный инспектор оформит постановление об административном правонарушении. Оно и будет разрешением забрать автомобиль со штрафстоянки.

Документы в машине

Если машину эвакуировали, а документы остались внутри, то перед посещением ГИБДД нужно заехать на штрафстоянку и написать заявление на вскрытие автомобиля и допуск к салону.

Какие документы нужны

Чтобы разрешили забрать автомобиль со штрафстоянки, собственник должен предоставить водительское удостоверение, полис ОСАГО и свидетельство о регистрации машины.

Как забрать машину со штрафстоянки

На штрафстоянке владелец машины предъявляет следующие документы:

копию протокола об административном правонарушении или о задержании транспортного средства,

водительское удостоверение,

квитанцию об оплате стоимости перемещения и хранения автомобиля при эвакуации.

После этого стоит проверить, нет ли на машине внешних повреждений (царапин, вмятин и т.д.), которых до момента транспортировки не было. При их наличии водитель указывает это в акте приема-передачи и вызывает полицию. Владелец автомобиля имеет право подать иск в суд с требованием возместить ущерб, нанесенный машине в результате эвакуации.

Если с транспортным средством все в порядке, то оформляется акт приема-передачи, и водитель забирает свой автомобиль.

Стоимость эвакуации

Если автомобиль увозят на штрафстоянку в отсутствие собственника, водитель должен оплатить транспортировку и хранение машины.

В зависимости от субъекта Федерации и категории автомобиля стоимость эвакуации различается. Например, в Москве цена согласно официальному сайту Московского транспорта следующая:

Категория М, А, В с мощностью двигателя до 80 л.с., — 6520 руб. Категория В с мощностью двигателя свыше 80 л.с. до 250 л.с. — 9970 руб. (за исключением грузовых автомобилей) Категория В с мощностью двигателя свыше 250 л.с. и иные автотранспортные средства с разрешенной максимальной массой до 4 тонн (за исключением грузовых автомобилей) — 11197 руб. Свыше 4 тонн, а также негабаритные автомобили — 64021 руб.

Нижнем Новгороде установлена почасовая оплата, но первые сутки автомобиль находится на штрафстоянке бесплатно.

В Москве оплачиваются только полные сутки на штрафстоянке. То есть в случае приезда владельца в день самой эвакуации денег с него не возьмут.

Штраф

согласно статье 12.19 КоАП РФ карается административным штрафом в 3000 рублей (с 1 января 2025 — 4500 рублей). За размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, а также за остановку или стоянку в местах, отведенных для автомобилей инвалидов, взимается 5 000 рублей. Самая распространенная причина эвакуации автомобиля —- неправильная парковка. Нарушение правил остановки или стоянкикарается административным штрафом в 3000 рублей (с 1 января 2025 — 4500 рублей). За размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, а также за остановку или стоянку в местах, отведенных для автомобилей инвалидов, взимается 5 000 рублей.

Однако размер штрафа зависит от вида правонарушения.

Оформление жалоб

пункту 3 статьи 30.1 КоАП РФ гражданин имеет право подать жалобу на незаконное задержание машины и самостоятельно определить, куда обратиться с претензией: Если владелец машины не согласен с сотрудниками ГИБДД и хочет обжаловать факт эвакуации автомобиля, то нужно оспаривать постановление по делу об административном правонарушении. Согласногражданин имеет право подать жалобу на незаконное задержание машины и самостоятельно определить, куда обратиться с претензией:

К вышестоящему должностному лицу (начальнику инспектора, составившего протокол). В районный суд общей юрисдикции. В управление ГИБДД.

« "Подать административный иск в суд можно, когда основания для задержания есть, но сама процедура была нарушена. Например, если водитель подошел к неправильно припаркованному автомобилю и мог устранить нарушение на месте, но сотрудники ГИБДД его игнорировали и увезли автомобиль", — сообщила РИА Новости Ирина Табачник.

Оформить жалобу можно в течение 10 дней с момента, как водитель подписал протокол или со дня, когда получил копию документа.

Нужно указать в заявлении следующую информацию:

наименование структуры, в которую подается жалоба, и ФИО ее руководителя;

ФИО заявителя, адрес регистрации и контактный телефон;

дата и номер постановления, а также данные об инспекторе, составившем акт приема-передачи;

причины незаконных эвакуации и постановления;

дата с подписью собственника машины, примечание о рассмотрении дела в отсутствие заявителя.

"Лучше всегда сохранять все документы, связанные с задержанием автомобиля. Именно на их основе можно потом обратиться в суд", —добавила эксперт.

Действия при эвакуации чужого автомобиля