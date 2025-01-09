Автомобильные коды регионов России

При регистрации транспортного средства в ГИБДД ему присваивают номер государственного образца. По цифровому коду можно узнать, в каком регионе России машина поставлена на учет. Порядок выдачи регистрационных номерных знаков, где смотреть обозначения, нумерация автомобильных кодов регионов и таблица актуальных данных на 2025 год — в материале РИА Новости.

История кодов и эволюция стандарта

В СССР первый единый стандарт автомобильных номеров был введен в 1931 году. Изначально на них был указан буквенный код региона, где был выдан автомобиль, и серийный номер транспорта.

В дальнейшем были введены таблички определенных цветов, которые обозначали принадлежность и тип транспортного средства, а русские буквы заменили на латиницу. Последнее нововведение в советский стандарт было внесено в 1977 году. Таблички вновь стали белыми, их начали крепить с обеих сторон автомобиля, но формат остался прежним: буква — 4 цифры — двухбуквенный код региона.

Автомобильные коды появились в 1993 году для упрощения учета и замены советского стандарта на новый российский. Буквенный код региона был заменен на числовой — номер, который принадлежал отдельному субъекту. В 1993-м их было 89:

первые 21 номер принадлежали республикам;

22-27 — краям;

28-76 — областям;

77-89 — АО и городам федерального назначения.

Формат: А 111 АА + код региона в отдельном окошке. В дальнейшем из-за роста числа автовладельцев, количества автомобилей и территориальных нововведений коды несколько изменились.

1994 год. Был разработан и введен ГОСТ Р 50577-93 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования" — первоначальный вариант документа с полным перечнем требований к состоянию, типу, внешнему виду номера. По стандартам ГОСТ началось оформление и регистрационных знаков для мотоциклов, прицепов и других ТС на территории России, за исключением Чеченской Республики.

1998 год. Из-за нехватки уникальных номеров в Москве был впервые введен второй код — 99.

2000 год. В Чеченской Республике код 20 заменен на 95.

2002 год. Сокращен выпуск желтых номеров для иностранных граждан.

2005 год. Из-за нехватки знаков с двухномерным кодом ГИБДД начал выдачу трехзначных номеров. В Москве появились машины со знаком 177.

2008 год. Прекратилась выдача кодов, которые начинались на 8, из-за объединения регионов и сокращения количества субъектов с 89 до 83. Исключение — номера 83, 86, 87, 89. Формирование резерва МВД с номерами 90-99 (исключение — 94, для автомобилей, зарегистрированных на территориях, принадлежащих России, но находящихся за пределами страны).

2013 год. Введены трехзначные коды с первой цифрой 1 и 7. Цифру 2 решили не использовать, поскольку она не умещается на регистрационном знаке и хуже распознается камерами.

2014 год. Код 92 из резерва ГИБДД стал принадлежать автомобилям, зарегистрированным в Севастополе.

2019 год. Вступил в силу обновленный ГОСТ Р 50577-2018. Вернулась привязка кода региона к региону, где прописан владелец ТС, и появилось требование об обязательном наличии государственного флага России на номерах с белым фоном.

2020 год. Согласно поправкам к Согласно поправкам к приказу МВД №766, разрешено использовать в качестве первой цифры кода любую цифру, кроме нуля. Это значительно увеличило количество возможных комбинаций.

2022 год. Присвоены новые коды из резерва новым регионам России: 80 и 180 принадлежат ДНР, 81 и 181 — ЛНР, 84 и 184 — Херсонской области, 85 и 185 — Запорожской области. Омская область получила дополнительный код 155.

Таблица автомобильных кодов регионов

В системе российских автомобильных номеров коды субъектов РФ отражают административно-территориальное деление. Каждый регион России имеет свой собственный код из двух знаков или трехзначный. У одной серии должно быть не более 1 726 272 автомобильных номеров, соответственно, если в регионе регистрируется большее количество автомобилей, добавляется новый код.

Ниже представлена таблица кодов регионов, где собраны актуальные коды субъектов РФ на 2026 год.

Код региона Регионы с одним кодом Многокодовые регионы РФ 01, 101 Республика Адыгея 02, 102, 702 Республика Башкортостан 03,103 Республика Бурятия 04 Республика Алтай 05 Республика Дагестан 06 Республика Ингушетия 07 Кабардино-Балкарская Республика 08 Республика Калмыкия 09, 109 Карачаево-Черкесская Республика 10 Республика Карелия 11, 111 Республика Коми (Сыктывкар) 12 Республика Марий Эл 13, 113 Республика Мордовия 14 Республика Саха (Якутия) 15 Республика Северная Осетия – Алания 16, 116, 716 Республика Татарстан 17 Республика Тыва 18, 118 Удмуртская Республика 19 Республика Хакасия 20, 95 Чеченская Республика 21, 121 Чувашская Республика (Чувашия) 22, 222 Алтайский край 23, 93, 123, 193, 323 (с 2024 года) Краснодарский край 24, 84, 88, 124, 224 (с 2024 года) Красноярский край 25, 125, 725 Приморский край 26, 126 Ставропольский край 27 Хабаровский край 28 Амурская область 29 Архангельская область 30, 130 Астраханская область 31 Белгородская область 32 Брянская область 33 Владимирская область 34, 134 Волгоградская область 35 Вологодская область 36, 136 Воронежская область 37 Ивановская область 38, 138 Иркутская область 39, 91, 139 Калининградская область 40 Калужская область 41 Камчатский край 42, 142 Кемеровская область (Кузбасс) 43 Кировская область 44 Костромская область 45 Курганская область 46 Курская область 47,147 Ленинградская область 48 Липецкая область 49 Магаданская область 50, 90, 150, 190, 250, 550 (с 2024 года), 750, 790 Московская область 51 Мурманская область 52, 152, 252 (с 2023 года) Нижегородская область 53 Новгородская область 54, 154 Новосибирская область 55, 155 Омская область 56, 156 Оренбургская область 57 Орловская область 58, 158 Пензенская область 59, 159 Пермский край 60 Псковская область 61, 161, 761 Ростовская область 62 Рязанская область 63, 163, 763 Самарская область 64, 164 Саратовская область 65 Сахалинская область 66, 96, 196, 166 (с декабря 2025 года) Свердловская область 67 Смоленская область 68 Тамбовская область 69, 169 Тверская область 70 Томская область 71 Тульская область 72, 172 Тюменская область 73, 173 Ульяновская область 74, 174, 774 Челябинская область 75 Забайкальский край 76 Ярославская область 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977 Москва 78, 98, 178, 198, 778 (с конца 2025 года) Санкт-Петербург 79 Еврейская автономная область 80, 180 Донецкая Народная Республика (ДНР) 81, 181 Луганская Народная Республика (ЛНР) 82, 182 Республика Крым 83 Ненецкий автономный округ 84, 184 Херсонская область 85, 185 Запорожская область 86, 186 Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) 87 Чукотский автономный округ 89 Ямало-Ненецкий автономный округ 92,192 Севастополь 94 Зарубежные территории, обслуживаемые МВД РФ, Байконур, Антарктида

Так, за последние три года в обращение введены в том числе коды 166 (Свердловская область), 224 (Красноярский край), 252 (Нижегородская область), 323 (Краснодарский край), 250, 550 (Московская область), 778 (Санкт-Петербург).

Типы номерных знаков

Согласно ГОСТ Р 50577-2018 госномера подразделяются на 6 групп транспортных средств:

Транспортные средства, принадлежащие физическим и юридическим лицам с гражданством и без. Транспорт воинских частей, образцы военной и специальной техники. ТС, принадлежащие дипломатам, консулам и лицам, аккредитованным Министерством иностранных дел России. Временно допущенные к участию в дорожном движении. ТС органов внутренних дел. Ретро и спортивные транспортные средства.

К каждой группе относится несколько типов номеров.

Гражданские (белые)

Это стандартные знаки с белым фоном, черным шрифтом формата А 111 АА + региональный код в отдельном окне:

Тип 1 — легковые, грузовые и другие автомобили, не предназначенные для перевозок от 8 и более пассажиров на основании лицензии (прямоугольный, крепится спереди и сзади);

Тип 1А — для ТС с нестандартным местом крепления (квадратный, код региона смещается вниз, крепится спереди и сзади).

Оба варианта относятся к первой группе транспортных средств. Сюда же можно отнести знаки:

для прицепов и полуприцепов — АА 1111 + региональный код на белом фоне;

для тракторов, самоходных машин, дорожно-строительной техники и прицепов/полуприцепов для них — изготавливаются из светоотражающей пластины в формате 1111 АА + код региона в правом нижнем углу;

для мотоциклов — квадратный номер, 4 цифры сверху, буквы снизу, код региона в правом нижнем углу;

внедорожный мототранспорт — квадратный номер, код региона регистрации в правом верхнем углу;

мопеды — две буквы и две цифры сверху, еще две буквы снизу, справа — код региона.

Такси и автобусы (желтые)

Для такси, автобусов и другого типа транспорта, которые занимаются перевозкой пассажиров по лицензии такси. Номера наносятся на прямоугольную пластину темно-желтого цвета в формате: АА 111, справа — регион, где зарегистрирован транспорт.

Номера относятся к первой группе.

Военные (черные)

Белые номера на черном фоне относятся к военной технике. Ключевая особенность — код в правой части относится не к региону/области, а обозначает к какому военному округу Вооруженных сил / воинской части / органу исполнительной власти принадлежит транспорт.

Все автознаки этой группы делят на 4 типа:

Тип 5 — легковые, грузовые машины, автобус. Формат: 1111 АА

Тип 6 — прицепы и полуприцепы. Формат: АА 1111.

Тип 7 — тракторы, дорожно-строительная техника и т.п.

Тип 8 — мотоциклы, внедорожники и т.п.

Форматы последних двух совпадают с номерами для гражданского транспорта.

Военные номера выдает на Госавтоинспекция, а Военная автомобильная инспекция (ВАИ) Минобороны РФ. Код региона на военных номерах означает не субъект страны, а принадлежность к конкретному военному округу, виду войск или силовому ведомству (например, 12 — пограничная служба ФСБ, 15 — внутренние войска МВД, 18 — МЧС, 34 — ВВС, 67 — ВДВ).

Дипломатические (красный)

Белые номера на красном фоне устанавливаются на транспортные средства дипломатов, консулов, представителей Российской Федерации. Из особенностей — латиница вместо русских букв, наличие кода страны, а также кода иностранного государства, где зарегистрирован автомобиль. Как предыдущие, делятся на несколько типов:

Тип 9 — легковые автомобили глав дипломатических представительств. Отмечается аббревиатурой "CD" после кода страны.

Тип 10 — легковые и грузовые автомобили, автобусы и другой транспорт дипломатов, консулов, должностных лиц Министерства иностранных дел России.

Тип 11 — мотоциклы дипломатических представительств и их должностных лиц. Формат иной: буквенный префикс в самом начале, затем числовые обозначения.

Для номеров типа 10 и 11 предусмотрены буквенные обозначения "D" для автомобиля, который принадлежит дипломату, консулу или аккредитованному должностному лицу, и "T" — для транспорта административно-технического персонала.

МВД/ФСО (синий)

В 5 группе — транспорт для органов внутренних дел — белые номера на синем фоне. Делятся на 3 типа:

Тип 20 — легковые и грузовые автомобили, автобусы. Формат: А 1111 + регион, где зарегистрировано ТС.

Тип 21 — прицепы и полуприцепы. Формат: А 111.

Тип 22 — Мотоциклы и мототранспортные средства. Квадратные, сверху 4 цифры, снизу — буква и код региона.

Транзитные

В ГОСТ Р 50577-2018 транзитные номера относятся к группе 4. Всего в группе 5 типов госзнаков, 2 из которых актуальны и сегодня:

Тип 15 — для транспорта, не поставленного на учет или снятого с него, который вывозится за пределы России. Печатается на бумаге в формате 2 буквы — 3 цифры — буква черным шрифтом на белом фоне. Код региона закрашивается желтым.

Тип 19 — для транспорта, который выезжает за территорию страны. Печатаются черным шрифтом на белом фоне. Слева вначале отмечается буквой "Т", далее идут 2 буквы и 3 цифры.

Ретро и спортивные

Отдельная группа транспорта с номерами на белом фоне. Как и предыдущий тип 19, отмечаются буквой "К" (классические) и "С" (спортивные). Формат: К (или С) АА 111

Есть отдельные типы регистрационных знаков для автомобилей и мотоциклов с нестандартным местом крепления, которые по формату схожи с номерами типа 1А, и для мотоциклов — они похожи на тип 4, но всегда имеют буквенный префикс.

Регионы с устаревшими и ожидаемыми кодами

Сегодня многие числовые обозначения регионов при выдаче номеров уже не используются в связи с тем, что все уникальные комбинации символов для них исчерпаны.

"В настоящее время в России более 40 устаревших кодов, выдача которых прекращена или в скором времени будет остановлена: 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 80, 81, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777, 799 и другие, — поясняют эксперты ГК АВТОДОМ. — При перепродаже автомобиля новый собственник может сохранять действующий регистрационный номер авто, поэтому не выведенные из обращения коды продолжают использоваться в номерных знаках".

Устаревший код Регион Когда перестал использоваться 02, 102 Республика Башкортостан 2006, 2019 16, 116 Республика Татарстан 2006, 2016 20 Чеченская Республика 1999 22 Алтайский край 2019 23, 93, 123 Краснодарский край 2005, 2011, 2019 24 Красноярский край 2009 25 Приморский край 2005 34 Волгоградская область 2012 42 Кемеровская область 2011 47 Ленинградская область 2019 50, 90, 150, 190, 750 Московская область 2001, 2006, 2009, 2013, 2020 52 Нижегородская область 2009 54, 154 Новосибирская область 2010, 2019 59 Пермский край 2010 61, 161 Ростовская область 2007, 2019 63, 163 Самарская область 2007, 2018 66, 96 Свердловская область 2006, 2013 74, 175 Челябинская область 2007, 2020 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799 Москва 1998, 2002, 2005, 2007, 2010, 2013, 2017, 2020, 2022 78, 98, 178 Санкт-Петербург 2004, 2010, 2018 85 Иркутская область 2009 86 Ханты-Мансийский автономный округ 2012

Решение об устаревших кодах и о выделении новых дополнительных кодов принимается МВД России на основе нескольких критериев:

Количество зарегистрированного транспорта — регионы с автопарком более 1,7 млн единиц получают приоритет.

Темпы роста регистраций — учитывается прогноз на три-пять лет вперед.

Техническая готовность — региональные подразделения ГИБДД должны быть готовы к обработке новых серий.

Экономическая целесообразность — стоимость перенастройки информационных систем должна быть оправдана.

По мнению экспертов, прогноз изменений – это активное развитие системы региональных кодов в ближайшие годы.

"У столицы в обозримом будущем появятся новые региональные коды — 497 и 999. Для Санкт-Петербурга, возможно, станут использовать региональные коды 278 и 878", — отмечает Константин Калинов, основатель платформы по аренде автомобилей Raddy.

Москва и Московская область. Лидеры по количеству зарегистрированного транспорта, поэтому получат приоритет в распределении новых кодов. Помимо уже анонсированных 497 и 999, эксперты не исключают появление дополнительных комбинаций с цифрами 2, 3, 4, 5, 6, 8 в начале.

Татарстан . После исчерпания серий 16, 116 и 716 возможно введение кода 616.

. После исчерпания серий 16, 116 и 716 возможно введение кода 616. Чеченская республика. К действующим 95 и 195 возможно добавление 995.

Новые коды регионов на автомобильных номерах

Каким регионам, по мнению экспертов, можно ожидать новые коды регионов на регистрационных номерах в 2026 году:

222 для Алтайского края;

330 для Архангельской области;

333 для Владимирской области;

444 для Костромской области;

660 для Псковской области;

661 для Ростовской области;

662 для Рязанской области;

663 для Самарской области;

664 для Саратовской области;

665 для Сахалинской области;

667 для Смоленской области;

668 для Тамбовской области;

669 для Тверской области;

754 для Новосибирской области.

Предполагаемые в 2020 году 666 в Свердловской области МВД решило не использовать из-за общественного давления. Однако в приказе МВД РФ №766 от 5 октября 2017 года “О государственных регистрационных знаках транспортных средств” , регулирующем новые коды регионов и изменения в таблице кодов, остается разрешение на использование любой цифры от 1 до 9 в начале трехзначной комбинации.

"С марта 2020 года в качестве первого символа кода региона может быть использована любая цифра. Следовательно, если, к примеру, в Саратовской области будут исчерпаны все номера с кодом 164, то там могут появиться варианты: 264, 464 или 764, и такое обозначение будет полностью правомерным", — отмечает Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto.

Новый стандарт номерного знака

С 1 января 2025 году вступили в силу нововведения в ГОСТ Р 50577-2018 , утвержденные приказом Росстандарта. Теперь наличие государственного флага России – обязательное требование к оформлению кода региона на номерах со световозвращающим покрытием и других номерах с белым фоном. Исключение — желтые номера для такси и автобусов и голубые для транспорта МВД России, выданные до конца 2024 года.

В 2026 году оформление номеров также регламентировано стандартом ГОСТ Р 50577-2018 (приложения) : размер для легковых авто — 512×112 мм (тип 1), шрифт FE-Schrift (высота букв 80 мм, цифр 100 мм), белое фоновое покрытие с отражающей пленкой, черные символы, флаг РФ справа снизу. Регистрационный знак типа 1А с двухзначным кодом региона (размер 290×170 мм, двухстрочный формат) предназначен для легковых авто, грузовиков и автобусов с нестандартным креплением — праворульных японцев и американцев. Требования к коду региона неизменны: две или три цифры справа обозначают субъект РФ.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков Сотрудник филиала ООО "Регион Знак" в городе Тамбове изготавливает государственные регистрационные знаки. Архивное фото

Ответы на популярные вопросы

Можно ли ездить со старым кодом региона?

При переезде в другой регион и смене регистрации автомобиля необходимо заменить регистрационный номер.

Можно ли получить ретро-номер и ездить с ним?

Получить номер советского образца или регистрационный знак прошлых лет можно вполне легально, дубликаты изготавливают специализированные компании. Однако использовать такой номер можно лишь как сувенир либо для участия в выставках, съемках, ретро-ралли. На дорогах общего пользования используются актуальные регистрационные знаки.

Что делать при утере номерного знака? Пошаговый алгоритм

Обратиться в полицию: напишите заявление об утере/краже и получите справку о принятии заявления (этот шаг даст водителю документ, подтверждающий, что он уже занимается восстановлением регистрационного знака); Собрать документы: паспорт, ПТС, страховой полис, квитанция госпошлины и другие по необходимости; Подать заявление на замену номеров в МРЭО по месту регистрации ТС или через Госуслуги. Предъявить автомобиль для осмотра и получить новые номера. Обновить данные в ОСАГО/КАСКО при необходимости.

Какой штраф за езду без номеров в 2026 году?

Размер штрафа остался без изменений. Согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ , за управление автомобилем без номерных знаков или с номером только на одной стороне транспорта назначается штраф 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. За нечитаемые или грязные номера — предупреждение или штраф 500 рублей (часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ).

Можно ли самому выбрать номер или код региона при регистрации?

Нет, выбрать конкретный номер нельзя — они выдаются строго по порядку возрастания. Код региона присваивается автоматически в зависимости от места регистрации ГИБДД. Единственное исключение — сохранение старых номеров при покупке нового автомобиля.

Почему одни регионы имеют только двузначные коды, а другие — множество разных?

Это зависит от количества зарегистрированного транспорта. Регионы с небольшим автопарком (например, Псковская область с кодом 60) до сих пор используют только базовый код. Москва имеет 11 кодов из-за огромного количества автомобилей.

Возможна ли проверка кода онлайн?

Чтобы узнать, к какому региону относится тот или иной код на номерном знаке, можно воспользоваться таблицей, представленной в начале этого материала, а также любым браузером с функцией поиска в интернете.