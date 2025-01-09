Автомобильные коды регионов России 2026: таблица номеров
14:55 09.01.2025 (обновлено: 00:04 28.03.2026)
Автомобильные коды регионов России
Автомобильные коды регионов России 2026: таблица номеров
Автомобильные коды регионов России
Актуальные автомобильные коды регионов России на 2026 год, новые и устаревшие коды, типы номерных знаков, изменения стандарта ГОСТ, подробнее в РИА Новости.
россия
москва
санкт-петербург
гибдд мвд рф
общество
автомобили
россия
москва
санкт-петербург
россия, москва, санкт-петербург, гибдд мвд рф, общество, автомобили
Россия, Москва, Санкт-Петербург, ГИБДД МВД РФ, Общество, Автомобили
Автомобильные коды регионов России

© РИА Новости / Евгений Биятов
Регионы автомобильных номеров
Регионы автомобильных номеров - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Регионы автомобильных номеров
При регистрации транспортного средства в ГИБДД ему присваивают номер государственного образца. По цифровому коду можно узнать, в каком регионе России машина поставлена на учет. Порядок выдачи регистрационных номерных знаков, где смотреть обозначения, нумерация автомобильных кодов регионов и таблица актуальных данных на 2025 год — в материале РИА Новости.

История кодов и эволюция стандарта

В СССР первый единый стандарт автомобильных номеров был введен в 1931 году. Изначально на них был указан буквенный код региона, где был выдан автомобиль, и серийный номер транспорта.
В дальнейшем были введены таблички определенных цветов, которые обозначали принадлежность и тип транспортного средства, а русские буквы заменили на латиницу. Последнее нововведение в советский стандарт было внесено в 1977 году. Таблички вновь стали белыми, их начали крепить с обеих сторон автомобиля, но формат остался прежним: буква — 4 цифры — двухбуквенный код региона.
Автомобильные коды появились в 1993 году для упрощения учета и замены советского стандарта на новый российский. Буквенный код региона был заменен на числовой — номер, который принадлежал отдельному субъекту. В 1993-м их было 89:
  • первые 21 номер принадлежали республикам;
  • 22-27 — краям;
  • 28-76 — областям;
  • 77-89 — АО и городам федерального назначения.
Формат: А 111 АА + код региона в отдельном окошке. В дальнейшем из-за роста числа автовладельцев, количества автомобилей и территориальных нововведений коды несколько изменились.
1994 год. Был разработан и введен ГОСТ Р 50577-93 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования" — первоначальный вариант документа с полным перечнем требований к состоянию, типу, внешнему виду номера. По стандартам ГОСТ началось оформление и регистрационных знаков для мотоциклов, прицепов и других ТС на территории России, за исключением Чеченской Республики.
1998 год. Из-за нехватки уникальных номеров в Москве был впервые введен второй код — 99.
2000 год. В Чеченской Республике код 20 заменен на 95.
2002 год. Сокращен выпуск желтых номеров для иностранных граждан.
2005 год. Из-за нехватки знаков с двухномерным кодом ГИБДД начал выдачу трехзначных номеров. В Москве появились машины со знаком 177.
2008 год. Прекратилась выдача кодов, которые начинались на 8, из-за объединения регионов и сокращения количества субъектов с 89 до 83. Исключение — номера 83, 86, 87, 89. Формирование резерва МВД с номерами 90-99 (исключение — 94, для автомобилей, зарегистрированных на территориях, принадлежащих России, но находящихся за пределами страны).
Государственные регистрационные знаки. Архивное фото
2013 год. Введены трехзначные коды с первой цифрой 1 и 7. Цифру 2 решили не использовать, поскольку она не умещается на регистрационном знаке и хуже распознается камерами.
2014 год. Код 92 из резерва ГИБДД стал принадлежать автомобилям, зарегистрированным в Севастополе.
2019 год. Вступил в силу обновленный ГОСТ Р 50577-2018. Вернулась привязка кода региона к региону, где прописан владелец ТС, и появилось требование об обязательном наличии государственного флага России на номерах с белым фоном.
2020 год. Согласно поправкам к приказу МВД №766, разрешено использовать в качестве первой цифры кода любую цифру, кроме нуля. Это значительно увеличило количество возможных комбинаций.
2022 год. Присвоены новые коды из резерва новым регионам России: 80 и 180 принадлежат ДНР, 81 и 181 — ЛНР, 84 и 184 — Херсонской области, 85 и 185 — Запорожской области. Омская область получила дополнительный код 155.

Таблица автомобильных кодов регионов

В системе российских автомобильных номеров коды субъектов РФ отражают административно-территориальное деление. Каждый регион России имеет свой собственный код из двух знаков или трехзначный. У одной серии должно быть не более 1 726 272 автомобильных номеров, соответственно, если в регионе регистрируется большее количество автомобилей, добавляется новый код.
Ниже представлена таблица кодов регионов, где собраны актуальные коды субъектов РФ на 2026 год.

Код региона

Регионы с одним кодом

Многокодовые регионы РФ

01, 101

Республика Адыгея

02, 102, 702

Республика Башкортостан

03,103

Республика Бурятия

04

Республика Алтай

05

Республика Дагестан

06

Республика Ингушетия

07

Кабардино-Балкарская Республика

08

Республика Калмыкия

09, 109

Карачаево-Черкесская Республика

10

Республика Карелия

11, 111

Республика Коми (Сыктывкар)

12

Республика Марий Эл

13, 113

Республика Мордовия

14

Республика Саха (Якутия)

15

Республика Северная Осетия – Алания

16, 116, 716

Республика Татарстан

17

Республика Тыва

18, 118

Удмуртская Республика

19

Республика Хакасия

20, 95

Чеченская Республика

21, 121

Чувашская Республика (Чувашия)

22, 222

Алтайский край

23, 93, 123, 193, 323 (с 2024 года)

Краснодарский край

24, 84, 88, 124, 224 (с 2024 года)

Красноярский край

25, 125, 725

Приморский край

26, 126

Ставропольский край

27

Хабаровский край

28

Амурская область

29

Архангельская область

30, 130

Астраханская область

31

Белгородская область

32

Брянская область

33

Владимирская область

34, 134

Волгоградская область

35

Вологодская область

36, 136

Воронежская область

37

Ивановская область

38, 138

Иркутская область

39, 91, 139

Калининградская область

40

Калужская область

41

Камчатский край

42, 142

Кемеровская область (Кузбасс)

43

Кировская область

44

Костромская область

45

Курганская область

46

Курская область

47,147

Ленинградская область

48

Липецкая область

49

Магаданская область

50, 90, 150, 190, 250, 550 (с 2024 года), 750, 790

Московская область

51

Мурманская область

52, 152, 252 (с 2023 года)

Нижегородская область

53

Новгородская область

54, 154

Новосибирская область

55, 155

Омская область

56, 156

Оренбургская область

57

Орловская область

58, 158

Пензенская область

59, 159

Пермский край

60

Псковская область

61, 161, 761

Ростовская область

62

Рязанская область

63, 163, 763

Самарская область

64, 164

Саратовская область

65

Сахалинская область

66, 96, 196, 166 (с декабря 2025 года)

Свердловская область

67

Смоленская область

68

Тамбовская область

69, 169

Тверская область

70

Томская область

71

Тульская область

72, 172

Тюменская область

73, 173

Ульяновская область

74, 174, 774

Челябинская область

75

Забайкальский край

76

Ярославская область

77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977

Москва

78, 98, 178, 198, 778 (с конца 2025 года)

Санкт-Петербург

79

Еврейская автономная область

80, 180

Донецкая Народная Республика (ДНР)

81, 181

Луганская Народная Республика (ЛНР)

82, 182

Республика Крым

83

Ненецкий автономный округ

84, 184

Херсонская область

85, 185

Запорожская область

86, 186

Ханты-Мансийский автономный округ (Югра)

87

Чукотский автономный округ

89

Ямало-Ненецкий автономный округ

92,192

Севастополь

94

Зарубежные территории, обслуживаемые МВД РФ, Байконур, Антарктида

Так, за последние три года в обращение введены в том числе коды 166 (Свердловская область), 224 (Красноярский край), 252 (Нижегородская область), 323 (Краснодарский край), 250, 550 (Московская область), 778 (Санкт-Петербург).
Типы номерных знаков

Согласно ГОСТ Р 50577-2018 госномера подразделяются на 6 групп транспортных средств:
  1. Транспортные средства, принадлежащие физическим и юридическим лицам с гражданством и без.
  2. Транспорт воинских частей, образцы военной и специальной техники.
  3. ТС, принадлежащие дипломатам, консулам и лицам, аккредитованным Министерством иностранных дел России.
  4. Временно допущенные к участию в дорожном движении.
  5. ТС органов внутренних дел.
  6. Ретро и спортивные транспортные средства.
К каждой группе относится несколько типов номеров.

Гражданские (белые)

Это стандартные знаки с белым фоном, черным шрифтом формата А 111 АА + региональный код в отдельном окне:
Тип 1 — легковые, грузовые и другие автомобили, не предназначенные для перевозок от 8 и более пассажиров на основании лицензии (прямоугольный, крепится спереди и сзади);
Тип 1А — для ТС с нестандартным местом крепления (квадратный, код региона смещается вниз, крепится спереди и сзади).
Оба варианта относятся к первой группе транспортных средств. Сюда же можно отнести знаки:
  • для прицепов и полуприцепов — АА 1111 + региональный код на белом фоне;
  • для тракторов, самоходных машин, дорожно-строительной техники и прицепов/полуприцепов для них — изготавливаются из светоотражающей пластины в формате 1111 АА + код региона в правом нижнем углу;
  • для мотоциклов — квадратный номер, 4 цифры сверху, буквы снизу, код региона в правом нижнем углу;
  • внедорожный мототранспорт — квадратный номер, код региона регистрации в правом верхнем углу;
  • мопеды — две буквы и две цифры сверху, еще две буквы снизу, справа — код региона.

Такси и автобусы (желтые)

Рейс "Электробус инноваций" по Садовому кольцу в Москве
Для такси, автобусов и другого типа транспорта, которые занимаются перевозкой пассажиров по лицензии такси. Номера наносятся на прямоугольную пластину темно-желтого цвета в формате: АА 111, справа — регион, где зарегистрирован транспорт.
Номера относятся к первой группе.

Военные (черные)

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне
Белые номера на черном фоне относятся к военной технике. Ключевая особенность — код в правой части относится не к региону/области, а обозначает к какому военному округу Вооруженных сил / воинской части / органу исполнительной власти принадлежит транспорт.
Все автознаки этой группы делят на 4 типа:
Тип 5 — легковые, грузовые машины, автобус. Формат: 1111 АА
Тип 6 — прицепы и полуприцепы. Формат: АА 1111.
Тип 7 — тракторы, дорожно-строительная техника и т.п.
Тип 8 — мотоциклы, внедорожники и т.п.
Форматы последних двух совпадают с номерами для гражданского транспорта.
Военные номера выдает на Госавтоинспекция, а Военная автомобильная инспекция (ВАИ) Минобороны РФ. Код региона на военных номерах означает не субъект страны, а принадлежность к конкретному военному округу, виду войск или силовому ведомству (например, 12 — пограничная служба ФСБ, 15 — внутренние войска МВД, 18 — МЧС, 34 — ВВС, 67 — ВДВ).

Дипломатические (красный)

Автомобиль посла Польши у здания МИД России
Белые номера на красном фоне устанавливаются на транспортные средства дипломатов, консулов, представителей Российской Федерации. Из особенностей — латиница вместо русских букв, наличие кода страны, а также кода иностранного государства, где зарегистрирован автомобиль. Как предыдущие, делятся на несколько типов:
Тип 9 — легковые автомобили глав дипломатических представительств. Отмечается аббревиатурой "CD" после кода страны.
Тип 10 — легковые и грузовые автомобили, автобусы и другой транспорт дипломатов, консулов, должностных лиц Министерства иностранных дел России.
Тип 11 — мотоциклы дипломатических представительств и их должностных лиц. Формат иной: буквенный префикс в самом начале, затем числовые обозначения.
Для номеров типа 10 и 11 предусмотрены буквенные обозначения "D" для автомобиля, который принадлежит дипломату, консулу или аккредитованному должностному лицу, и "T" — для транспорта административно-технического персонала.

МВД/ФСО (синий)

Сотрудник ДПС
В 5 группе — транспорт для органов внутренних дел — белые номера на синем фоне. Делятся на 3 типа:
Тип 20 — легковые и грузовые автомобили, автобусы. Формат: А 1111 + регион, где зарегистрировано ТС.
Тип 21 — прицепы и полуприцепы. Формат: А 111.
Тип 22 — Мотоциклы и мототранспортные средства. Квадратные, сверху 4 цифры, снизу — буква и код региона.

Транзитные

В ГОСТ Р 50577-2018 транзитные номера относятся к группе 4. Всего в группе 5 типов госзнаков, 2 из которых актуальны и сегодня:
Тип 15 — для транспорта, не поставленного на учет или снятого с него, который вывозится за пределы России. Печатается на бумаге в формате 2 буквы — 3 цифры — буква черным шрифтом на белом фоне. Код региона закрашивается желтым.
Тип 19 — для транспорта, который выезжает за территорию страны. Печатаются черным шрифтом на белом фоне. Слева вначале отмечается буквой "Т", далее идут 2 буквы и 3 цифры.

Ретро и спортивные

Отдельная группа транспорта с номерами на белом фоне. Как и предыдущий тип 19, отмечаются буквой "К" (классические) и "С" (спортивные). Формат: К (или С) АА 111
Есть отдельные типы регистрационных знаков для автомобилей и мотоциклов с нестандартным местом крепления, которые по формату схожи с номерами типа 1А, и для мотоциклов — они похожи на тип 4, но всегда имеют буквенный префикс.
Сотрудник ГИБДД демонстрирует индивидуальные регистрационные знаки. Архивное фото

Регионы с устаревшими и ожидаемыми кодами

Сегодня многие числовые обозначения регионов при выдаче номеров уже не используются в связи с тем, что все уникальные комбинации символов для них исчерпаны.
"В настоящее время в России более 40 устаревших кодов, выдача которых прекращена или в скором времени будет остановлена: 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 80, 81, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777, 799 и другие, — поясняют эксперты ГК АВТОДОМ. — При перепродаже автомобиля новый собственник может сохранять действующий регистрационный номер авто, поэтому не выведенные из обращения коды продолжают использоваться в номерных знаках".

Устаревший код

Регион

Когда перестал использоваться

02, 102

Республика Башкортостан

2006, 2019

16, 116

Республика Татарстан

2006, 2016

20

Чеченская Республика

1999

22

Алтайский край

2019

23, 93, 123

Краснодарский край

2005, 2011, 2019

24

Красноярский край

2009

25

Приморский край

2005

34

Волгоградская область

2012

42

Кемеровская область

2011

47

Ленинградская область

2019

50, 90, 150, 190, 750

Московская область

2001, 2006, 2009, 2013, 2020

52

Нижегородская область

2009

54, 154

Новосибирская область

2010, 2019

59

Пермский край

2010

61, 161

Ростовская область

2007, 2019

63, 163

Самарская область

2007, 2018

66, 96

Свердловская область

2006, 2013

74, 175

Челябинская область

2007, 2020

77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799

Москва

1998, 2002, 2005, 2007, 2010, 2013, 2017, 2020, 2022

78, 98, 178

Санкт-Петербург

2004, 2010, 2018

85

Иркутская область

2009

86

Ханты-Мансийский автономный округ

2012

Решение об устаревших кодах и о выделении новых дополнительных кодов принимается МВД России на основе нескольких критериев:
  • Количество зарегистрированного транспорта — регионы с автопарком более 1,7 млн единиц получают приоритет.
  • Темпы роста регистраций — учитывается прогноз на три-пять лет вперед.
  • Техническая готовность — региональные подразделения ГИБДД должны быть готовы к обработке новых серий.
  • Экономическая целесообразность — стоимость перенастройки информационных систем должна быть оправдана.
По мнению экспертов, прогноз изменений – это активное развитие системы региональных кодов в ближайшие годы.
"У столицы в обозримом будущем появятся новые региональные коды — 497 и 999. Для Санкт-Петербурга, возможно, станут использовать региональные коды 278 и 878", — отмечает Константин Калинов, основатель платформы по аренде автомобилей Raddy.
  • Москва и Московская область. Лидеры по количеству зарегистрированного транспорта, поэтому получат приоритет в распределении новых кодов. Помимо уже анонсированных 497 и 999, эксперты не исключают появление дополнительных комбинаций с цифрами 2, 3, 4, 5, 6, 8 в начале.
  • Татарстан. После исчерпания серий 16, 116 и 716 возможно введение кода 616.
  • Чеченская республика. К действующим 95 и 195 возможно добавление 995.
Индивидуальные регистрационные знаки автомобиля. Архивное фото

Новые коды регионов на автомобильных номерах

Каким регионам, по мнению экспертов, можно ожидать новые коды регионов на регистрационных номерах в 2026 году:
  • 222 для Алтайского края;
  • 330 для Архангельской области;
  • 333 для Владимирской области;
  • 444 для Костромской области;
  • 660 для Псковской области;
  • 661 для Ростовской области;
  • 662 для Рязанской области;
  • 663 для Самарской области;
  • 664 для Саратовской области;
  • 665 для Сахалинской области;
  • 667 для Смоленской области;
  • 668 для Тамбовской области;
  • 669 для Тверской области;
  • 754 для Новосибирской области.
Предполагаемые в 2020 году 666 в Свердловской области МВД решило не использовать из-за общественного давления. Однако в приказе МВД РФ №766 от 5 октября 2017 года “О государственных регистрационных знаках транспортных средств”, регулирующем новые коды регионов и изменения в таблице кодов, остается разрешение на использование любой цифры от 1 до 9 в начале трехзначной комбинации.
"С марта 2020 года в качестве первого символа кода региона может быть использована любая цифра. Следовательно, если, к примеру, в Саратовской области будут исчерпаны все номера с кодом 164, то там могут появиться варианты: 264, 464 или 764, и такое обозначение будет полностью правомерным", — отмечает Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto.

Новый стандарт номерного знака

С 1 января 2025 году вступили в силу нововведения в ГОСТ Р 50577-2018, утвержденные приказом Росстандарта. Теперь наличие государственного флага России – обязательное требование к оформлению кода региона на номерах со световозвращающим покрытием и других номерах с белым фоном. Исключение — желтые номера для такси и автобусов и голубые для транспорта МВД России, выданные до конца 2024 года.
В 2026 году оформление номеров также регламентировано стандартом ГОСТ Р 50577-2018 (приложения): размер для легковых авто — 512×112 мм (тип 1), шрифт FE-Schrift (высота букв 80 мм, цифр 100 мм), белое фоновое покрытие с отражающей пленкой, черные символы, флаг РФ справа снизу. Регистрационный знак типа 1А с двухзначным кодом региона (размер 290×170 мм, двухстрочный формат) предназначен для легковых авто, грузовиков и автобусов с нестандартным креплением — праворульных японцев и американцев. Требования к коду региона неизменны: две или три цифры справа обозначают субъект РФ.
Сотрудник филиала ООО "Регион Знак" в городе Тамбове изготавливает государственные регистрационные знаки. Архивное фото

Ответы на популярные вопросы

  • Можно ли ездить со старым кодом региона?
При переезде в другой регион и смене регистрации автомобиля необходимо заменить регистрационный номер.
  • Можно ли получить ретро-номер и ездить с ним?
Получить номер советского образца или регистрационный знак прошлых лет можно вполне легально, дубликаты изготавливают специализированные компании. Однако использовать такой номер можно лишь как сувенир либо для участия в выставках, съемках, ретро-ралли. На дорогах общего пользования используются актуальные регистрационные знаки.
  • Что делать при утере номерного знака? Пошаговый алгоритм
  1. Обратиться в полицию: напишите заявление об утере/краже и получите справку о принятии заявления (этот шаг даст водителю документ, подтверждающий, что он уже занимается восстановлением регистрационного знака);
  2. Собрать документы: паспорт, ПТС, страховой полис, квитанция госпошлины и другие по необходимости;
  3. Подать заявление на замену номеров в МРЭО по месту регистрации ТС или через Госуслуги.
  4. Предъявить автомобиль для осмотра и получить новые номера.
  5. Обновить данные в ОСАГО/КАСКО при необходимости.
  • Какой штраф за езду без номеров в 2026 году?
Размер штрафа остался без изменений. Согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ, за управление автомобилем без номерных знаков или с номером только на одной стороне транспорта назначается штраф 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. За нечитаемые или грязные номера — предупреждение или штраф 500 рублей (часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ).
  • Можно ли самому выбрать номер или код региона при регистрации?
Нет, выбрать конкретный номер нельзя — они выдаются строго по порядку возрастания. Код региона присваивается автоматически в зависимости от места регистрации ГИБДД. Единственное исключение — сохранение старых номеров при покупке нового автомобиля.
  • Почему одни регионы имеют только двузначные коды, а другие — множество разных?
Это зависит от количества зарегистрированного транспорта. Регионы с небольшим автопарком (например, Псковская область с кодом 60) до сих пор используют только базовый код. Москва имеет 11 кодов из-за огромного количества автомобилей.
  • Возможна ли проверка кода онлайн?
Чтобы узнать, к какому региону относится тот или иной код на номерном знаке, можно воспользоваться таблицей, представленной в начале этого материала, а также любым браузером с функцией поиска в интернете.
