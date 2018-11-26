Разработчик Aurus займется оценкой безопасности беспилотников

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. НАМИ, разработавший вместе с партнерами президентский лимузин Aurus, займется оценкой соответствия требованиям безопасности высокоавтоматизированных транспортных средств в эксперименте по тестам беспилотников на дорогах Москвы и Татарстана, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.

"Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" определён испытательной лабораторией, где будет проводиться оценка соответствия требованиям безопасности высокоавтоматизированных транспортных средств. На основе данных, полученных в результате эксперимента, предполагается сформировать требования для высокоавтоматизированных транспортных средств, применяемых при проведении оценки соответствия", — говорится в документе.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер Максим Акимов пояснил, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей.

В начале ноября Минпромторг РФ опубликовал проект, по которому предполагалось запустить данный эксперимент с 1 марта 2019 по 1 марта 2022 года. Среди целей и задач эксперимента назывались апробация движения высокоавтоматизированных транспортных средств в автоматизированном режиме управления по автодорогам общего пользования, определение эффективности работы автоматизированной системы вождения, подтверждение возможности таких машин на дорогах общего пользования и выработка технических требований к автоматизированной системе вождения для разработки актов техрегулирования.

При этом у НАМИ есть собственный проект полностью беспилотного автобуса "Шатл", который разрабатывается вместе с "Камазом". Компании планировали начать массовую эксплуатацию новинки не ранее 2023-2024 года, в зависимости от получения необходимых сертификатов и формирования нормативной базы. Пока же компании договорились со "Сколково" о тестировании беспилотного автобуса на закрытой территории в технопарке.