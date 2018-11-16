"Автостат" зафиксировал изменение цен у ряда марок автомобилей

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Двадцать шесть автомобильных брендов изменили цены в РФ в период с 16 октября по 15 ноября 2018 года, следует из данных "Автостата".

Как отмечают эксперты агентства, у отдельных моделей прибавка к цене была незначительной – от 5 до 10 тысяч рублей. Так, на 5 тысяч рублей стали дороже седан Datsun on-DO и кроссовер Audi Q7, на 6 тысяч – отечественные универсалы Lada Largus и Largus Cross, на 10 тысяч рублей – кроссовер Suzuki SX4, отмечается в сообщении агентства.

"У других моделей наблюдался более существенный рост цен. Например, кроссоверы Chery Tiggo прибавили от 10 до 25 тысяч рублей, Nissan Murano и Qashqai – от 15 до 30 тысяч рублей, Jeep Renegade – от 40 до 75 тысяч, а Porsche Panamera – сразу от 25 до 246 тысяч рублей. Некоторые марки традиционно поднимали цены сразу на несколько моделей. Так, все автомобили Skoda добавили к ценникам по 7-44 тысячи рублей, семь моделей Kia – по 15-25 тысяч, семь моделей Volkswagen – по 20-90 тысяч, четыре модели Ford – по 4-80 тысяч, а пять из шести моделей Mitsubishi подорожали на 20-100 тысяч рублей", — приводит свои данные "Автостат".

На фоне всеобщего повышения цен нашлись бренды, которые не только повышали, но и понижали цены на свои модели или их отдельные комплектации — седан Audi A4 в одной из комплектаций подешевел на 1 тысячу рублей, седан Cadillac CT6 – на 10 тысяч, а купе Mercedes-Benz CLS-Klasse – на существенные 230-500 тысяч рублей, добавляют аналитики агентства.