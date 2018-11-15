МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Член комитета Госдумы по образованию Николай Земцов внес на рассмотрение экспертного совета "Единой России" законопроект, регламентирующий возмещение вреда пострадавшим в ДТП, сообщает RT.

Сейчас, согласно Гражданскому кодексу, владельцы автомобилей, которые считаются "источником повышенной опасности", солидарно несут ответственность за вред, причиненный во время происшествий с их участием.

Земцов отметил, что суды часто принимают решения о взыскании компенсаций в пользу третьих лиц с владельцев автомобилей, которые не виновны в ДТП. В результате потерпевшие, которые лишились в аварии имущества, а иногда и близких людей, вынуждены компенсировать ущерб наряду с настоящим виновником.

Поводом для подготовки документа стала история жителя Саратовской области Сергея Копытина. Суд обязал мужчину выплатить 300 тысяч рублей пострадавшей в ДТП с его участием, несмотря на то что он не был виновником аварии и потерял в ней жену.

Земцов предложил изменить 1079-ю статью и изложить третий пункт таким образом, чтобы в случае, если вина одного из водителей доказана, компенсация с другого (признанного потерпевшей стороной) не взыскивалась.