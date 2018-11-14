Российский авторынок в октябре остался на четвертом месте в Европе

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Автомобильный рынок России по итогам октября сохранил четвертое место в Европе по объему продаж, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Отмечается, что российский авторынок продолжает демонстрировать рост, в то время как в Европе сохраняется общее падение спроса, связанное с выступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP (WLTP — всемирно согласованная методика испытаний легковых автомобилей для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов).

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 252,682 тысячи машин (-7,4%), сообщает агентство со ссылкой на данные, полученные в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы. Второе место в европейском первенстве заняла Франция с показателем 173,802 тысячи реализованных автомобилей (-1,5%). Далее идет Великобритания — 153,599 тысячи машин (-2,9%).

"Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна сохраняет четвертую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства "Автостат", продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 149 тысяч единиц (без учета LCV)", — говорится в сообщении.

Замыкает пятерку европейских лидеров Италия с показателем 146,655 тысячи проданных автомобилей, что на 7,4% меньше по сравнению с прошлым годом.