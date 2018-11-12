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Сенатор считает, что систему электронных автопаспортов надо доработать

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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПосетитель у табло электронной очереди в отделении ГИБДД. Архивное фотоПосетитель у табло электронной очереди в отделении ГИБДД. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Система электронных паспортов транспортных средств, которая разработана в рамках требований правил Таможенного союза, требует доработки — в данный момент отсутствует алгоритм поступления в нее данных, заявил РИА Новости в понедельник замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Госдуме не поддержали идею об индивидуальной программе техосмотров
Последнее время в СМИ активно обсуждаются возможные варианты изменений правил прохождения технического осмотра автомобилей, в том числе зависимость частоты плановых ТО от пробега и года выпуска транспортного средства. Это связано с принятием постановления правительства РФ от 5 октября 2017 года, в котором установлен порядок введения в России электронных паспортов транспортных средств и электронных паспортов шасси автотранспорта.

Данное постановление принято в рамках реализации Соглашения о введении на территории Таможенного союза единых форм паспортов транспортных средств и техники, организации систем электронных паспортов. По мнению авторов Соглашения, должна быть создана возможность для сбора всей информации о транспортном средстве с момента его изготовления или ввоза на территорию Таможенного союза и до утилизации. Данная информация будет способствовать защите прав потребителей от недобросовестных поставщиков или продавцов транспортных средств.

Технологическая возможность в Российской Федерации создана, заявил ранее директор департамента научно-технической деятельности АО "Электронный паспорт" Борис Ионов.

Выдача автомобильных номеров в отделе регистрации ГИБДД. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
По мнению Васильева, то, что такая система в Российской Федерации создана, безусловно, позитивный факт, но "её наличие недостаточно, так как пока отсутствует алгоритм поступления в нее данных". А электронная система без должного контента функционировать в полной мере не может, добавил он.

"Скорее всего, запускать эту базу данных нам придется в несколько этапов. В первую очередь, транспортные компании должны внести данные об имеющихся у них транспортных средствах и фиксировать все, что с каждым автомобилем происходит – пробег автомобиля, прохождение плановых ТО, информацию о ДТП", — сказал сенатор. По его мнению, транспортные компании должны быть заинтересованы в том, чтобы используемый ими транспорт был постоянно в надлежащем состоянии.

Такси и дилерские центры

Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Эксперт оценил изменения в правилах регистрации автомобилей
"Особое внимание следует уделить таксопаркам, поскольку от технического состояния такси напрямую зависит безопасность граждан",- считает Васильев. Также, по его мнению, в принципе можно отслеживать техническое состояние автомобилей, которые обслуживаются в дилерских центрах. Это уже происходит, когда без дополнительных итераций страховые компании продлевают полисы для владельцев автомобилей, если у страховщика заключен официальный договор с дилерским центром и существует возможность проверить, какие работы были выполнены с тем или иным автомобилем за конкретный период, пояснил законодатель.

По мнению Васильева, принятое решение выдавать электронные паспорта при покупке новых автомобилей вполне оправдано. "Дилер должен продавать автомобиль с электронным паспортом технического средства, так как изготовители машин их прилагают к каждому автомобилю, и на основании этих данных можно будет проводить все остальные регистрационные действия", — полагает он.

В частном порядке

В случае, если автомобиль был куплен и ввезен на территорию Российской Федерации самостоятельно, то оформление всей необходимой документации лежит на собственнике, отметил сенатор. "Но пока даже не прописано, каким образом и где можно эту документацию оформить. Известно, что будут созданы специальные уполномоченные организации, у которых будет лицензия Минпромторга и которые будут полномочны проводить все эти действия. Вопрос в том, что это за организации и как они будут действовать в целом по стране", — сказал парламентарий.

Но при этом уже активно обсуждается информация о том, что каждый желающий может в этих организациях переоформить бумажную версию техпаспорта технического средства и получить взамен ЭПТС. Услуга эта будет стоить собственнику 600 рублей, подчеркнул законодатель.

Пункт технического осмотра автомобилей. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Эксперт рассказал, какая система техосмотра нужна россиянам
"Я специально достаточно подробно говорю о том, как предполагается производить замену старых техпаспортов на новые или получение нового техпаспорта в электронном виде, дабы особо подчеркнуть, что пока этот вопрос не проработан в полной мере. Хотя можно, конечно, объявить, что старые техпаспорта на автомобили с определенного периода недействительны и "в установленные сроки необходимо получить электронные ПТС, заплатив за них 600 рублей", — отметил сенатор.

По его мнению, "недостаточная подготовка реформы по переводу ПТС в электронный вид вызывает множество негативных отзывов, авторы которых рассматривают его как косвенный налог и попытку получить в бюджет дополнительно более двух триллионов рублей, поскольку в российском автопарке, по данным на 2018 год, зарегистрировано порядка 43,5 миллиона автомобилей".

ТО и аварийность

Сенатор также считает преждевременным предложение привязать техосмотр к пробегу автотранспорта и количеству аварий и переход на систему индивидуальных проверок автомобилей, то есть те предложения коллег-депутатов, которые обсуждаются сегодня в Госдуме.

ДТП на 1198-м километре трассы Волгоград-Астрахань. 14 октября 2018
© Фото : Астрахань FM
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"Говорить об этом преждевременно, сначала было бы целесообразно просто навести порядок с ежегодным прохождением технического осмотра, поскольку большинство владельцев транспортных средств его не проходят, а диагностическая карта свободно продается многими компаниями", — сказал Васильев.

Следующим шагом, по его мнению, должна стать отработка системы поступления информации о транспортных средствах в единую электронную базу данных автомобильного транспорта и только потом можно будет говорить о выработке принципов "индивидуальных программ" техосмотра. "Если же будет попытка законодательно закрепить неотработанный алгоритм, то мы получим закон, который не сможем впоследствии реализовать и который в дальнейшем потребует внесения многочисленных поправок", — считает Васильев. По его словам, на всю подготовительную работу уйдет не один год, так что лучше сегодня подумать о вещах более насущных, чем "говорить о прекрасных, но, к сожалению, на сегодня нереалистичных проектах".

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