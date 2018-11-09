Эксперт рассказал, какая система техосмотра нужна россиянам

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Новая система техосмотра, привязанная к пробегу и авариям, будет нужна только тогда, когда заработает уже существующая, а пока нововведение лишь внесет дополнительную путаницу в документооборот страховых компаний, рассказал РИА Новости автоэксперт Денис Мавлиев.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на представителя компании "Электронный паспорт" Бориса Ионова сообщила, что в России создается новая система техосмотра, которая будет привязана к пробегу и авариям. Для технического осмотра автомобилей предлагается "индивидуальная программа" на основе характеристик машины, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаев, отзывных кампаний и пробега. Сформируется либо "хорошая" история, подразумевающая более дешевые и редкие техосмотры, либо "плохая", которая повлечет более тщательное и дорогое ТО.

"Эта история вся от лукавого. Даже сейчас многие страховые компании и сервисы по проведению техосмотра не могут наладить обмен информацией. Сам процесс ТО уже больше коррупционный, чем надежный. И тут мы хотим еще сильней нагрузить уже действующую систему. Это будет катастрофа", — сказал Мавлиев.

Кроме того, по его словам, называются неверные сроки введения системы, на все это понадобится минимум пять-шесть лет, отметил он.

"Сейчас техосмотр не настолько дорог, чтобы вводить разделения. Так что он выгоден только страховым компаниям и лицензированным СТО. Все остальные от такого нововведения только проиграют. Пусть лучше систему уже существующую упростят и приведут в порядок. Нужна не новая система, а хорошая", — добавил эксперт.