Mitsubishi представила обновленный пикап L200

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Компания Mitsubishi представила новую версию пикапа L200, пишет издание Drive. Продажи начнутся 17 ноября в Таиланде, в России же модель появится в первом квартале следующего года.

У L200 несколько изменился дизайн, модель также получила шестидиапазонную автоматическую коробку передач. Появился режим Sport.

Полноприводные системы (Easy-Select 4WD и Super-Select 4WD-II) теперь располагают выбором внедорожных режимов для езды по гравию, снегу, песку и камням. Улучшения получила и тормозная система.

Mitsubishi укрепила безопасность модели за счет мониторинга мертвых зон, системы предотвращения столкновений, камер и датчиков парковки "по кругу".