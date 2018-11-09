Эксперты назвали институт техосмотра устаревшим и бесполезным

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Большинство опрошенных РИА Новости экспертов считает, что само понятие технического осмотра автомобиля абсолютно бессмысленно и введение индивидуальной программы ТО не нужно.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что регулярно попадающие в ДТП транспортные средства или машины с большим пробегом, как такси, будут проходить технический осмотр чаще, чем свежие или безаварийные авто — такой вариант реформы разрабатывается после внедрения системы электронных паспортов транспортных средств.

Ненужная процедура



Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов уверен, что нововведение абсолютно бесполезно.

"Во-первых, у нас довольно долго проходил процесс обучения и закрепления навыков в центрах технического осмотра, чтобы люди, в общем-то, научились правильно проводить технический осмотр", – заявил Шкуматов.

Во-вторых, по его мнению, на сегодняшний день технический осмотр – абсолютно ненужная процедура. "Потому что, по сути, это дублирование тех процедур, который каждый автомобиль проходит во время технического обслуживания", – добавил координатор.

Шкуматов утверждает, что неисправности колес, дисков и тормозов играют ключевую роль в ДТП. Он подчеркивает, что состояние этих частей проверяется во время прохождения технического обслуживания автомобиля.

"Таким образом, вся процедура представляется вообще бессмысленной. В какой фантик ни заворачивай, от этого менее бессмысленной она становиться не будет", – заключил эксперт.

Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин утверждает, что институт техосмотра давно умер, качественный осмотр никто не проводит, а большинство диагностических карт покупают.

"Техосмотр в стране как институт давным-давно умер. Поэтому говорить о каком-либо усовершенствовании чего-либо практически невозможно, потому что нечего усовершенствовать", – заявил Травин.

При этом, отмечает он, многие водители ездят вообще без техосмотра. "Поэтому, думаю, что переломить вот эту недобрую традицию будет довольно сложно", – отметил автоэксперт.

По его словам, несмотря на старания профильных министерств и ведомств и введение новых правил техосмотра, водители все равно будут стараться обойти ТО стороной.

"Если он был в ДТП, если у него плохая страховая история, то кому же выгодно засветиться с этой историей? Тем более что информация попадает во всякие базы в интернет, и покупатель потом будет смотреть эту базу. Понятное дело, что найдется миллион способов, чтобы эту систему обойти", – подчеркивает Травин.

Изменить подход



По мнению автоэксперта, процедуру технического осмотра автомобилей в России следует отменить.

"У нас нет культуры техосмотра, к сожалению, просто нет. Поэтому, я считаю, что техосмотр в принципе нужно взять и отменить. Вообще отменить, как его не существует во многих странах", – сообщил Травин.

Он считает, что вместо этого следует ввести строжайшее наказание для водителей, которые попали в ДТП из-за технических неисправностей автомобиля.

"Если что-то случилось на дороге из-за того, что автовладелец не следил за техническим состоянием своей машины, [нужно принимать] жесточайшие меры", – добавил президент коллегии.

При этом он подчеркивает, что должно быть четкое и понятное разделение причин, по которым случилось ДТП. "А если попал в ДТП, потому что на красный случайно проехал – это совсем другая история", – пояснил эксперт.

По его мнению, нужно перекладывать всю ответственность на автовладельца и приучать его именно таким способом. "Это нужно внедрять в сознание", – добавил Травин.

Реформа не принесет вреда



Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, напротив, инициативу поддерживает и считает, что для простых автомобилистов она не принесет никаких изменений.

"Я считаю, что здесь для простых автовладельцев, для частников, собственно говоря, никаких изменений это не принесет", – сообщил Канаев.

Он считает, что сейчас автолюбителей пугают ужесточением технического осмотра. При этом, утверждает эксперт, новые правила техосмотра – это нормальный индивидуальный подход.

"Если у вас, допустим, автомобиль работает в отрасли такси, то проще привязать его не ко времени, сколько он используется, а к километражу. То есть каждые 50 тысяч вы проходите технический осмотр", – добавил руководитель ФАР.

По его словам, такие же нововведения можно сделать в сфере общественного и междугороднего транспорта, а также грузовых перевозках.

"У всех может быть индивидуально. И, я считаю, это абсолютно нормально", – подчеркнул эксперт.

Он отмечает, что история прохождения техосмотра будет заноситься в систему электронного паспорта. "В данном случае каждый специалист, который проводит технический осмотр, видя историю, может обратить внимание на те или иные параметры. Когда данные будут занесены уже в базе, то изменить их, кончено, будет намного сложнее", – добавил Канаев.

При этом, подчеркивает руководитель ФАР, будет больше возможности обращать внимание на технические параметры при покупке подержанного автомобиля.

"Уже сложнее будет, скажем, скрутить спидометр при продаже автомобиля. Если вы проходили технический осмотр, и у вас было 100 тысяч [километров] пробега, то сделать на нем 50 [тысяч километров] уже фактически невозможно, потому что все будут видеть эту историю", – сообщил Канаев.